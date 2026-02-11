Ce mercredi 11 février, la ligne D, la plus fréquentée du réseau TCL, a été contrainte d’interrompre une partie de son trafic en milieu d’après-midi. Selon les TCL,"un incident technique impacte les voies". Des passagers auraient été coincés à l’intérieur de certaines rames au moment de l’incident.

La situation a nécessité une adaptation immédiate de l’exploitation.

Les TCL précisent : "La ligne D circule uniquement de Gare de Vénissieux à Grange Blanche. Les stations de Gare de Vaise-G.Collomb à Monplaisir Lumière ne sont plus desservies."

Le problème a débuté vers 14h45, pour permettre aux voyageurs de poursuivre leurs trajets, un dispositif de substitution a été activé. Les TCL indiquent : "Nous mettons à votre disposition des bus relais qui desservent les stations de Gare de Vaise - Gérard Collomb à Grange Blanche."

La reprise normale de la circulation est pour l'heure estimée à 17h.