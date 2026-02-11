Ce mercredi 11 février, la ligne D, la plus fréquentée du réseau TCL, a été contrainte d’interrompre une partie de son trafic en milieu d’après-midi. Selon les TCL,"un incident technique impacte les voies". Des passagers auraient été coincés à l’intérieur de certaines rames au moment de l’incident.
La situation a nécessité une adaptation immédiate de l’exploitation.
Les TCL précisent : "La ligne D circule uniquement de Gare de Vénissieux à Grange Blanche. Les stations de Gare de Vaise-G.Collomb à Monplaisir Lumière ne sont plus desservies."
Le problème a débuté vers 14h45, pour permettre aux voyageurs de poursuivre leurs trajets, un dispositif de substitution a été activé. Les TCL indiquent : "Nous mettons à votre disposition des bus relais qui desservent les stations de Gare de Vaise - Gérard Collomb à Grange Blanche."
La reprise normale de la circulation est pour l'heure estimée à 17h.
Toujours des pannes apparemment liées à l'alimentation électrique suite aux divers prolongements, le réseau existant ne supporterai pas la moindre surcharge.Signaler Répondre
D'après un tech travaillant aux voies du métro.
Le problème c'est que Bernard, pardon les TCL, ne communiquent jamais sur le défaut réel.
Pannes à répétitions inexpliquées depuis 4/5 ans pourquoi ? Avant il y’avait jamais de pannesSignaler Répondre