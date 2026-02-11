Transports

Nouvelle difficulté pour les usagers du métro lyonnais.

Ce mercredi 11 février, la ligne D, la plus fréquentée du réseau TCL, a été contrainte d’interrompre une partie de son trafic en milieu d’après-midi. Selon les TCL,"un incident technique impacte les voies". Des passagers auraient été coincés à l’intérieur de certaines rames au moment de l’incident.

La situation a nécessité une adaptation immédiate de l’exploitation.

Les TCL précisent : "La ligne D circule uniquement de Gare de Vénissieux à Grange Blanche. Les stations de Gare de Vaise-G.Collomb à Monplaisir Lumière ne sont plus desservies."

Le problème a débuté vers 14h45, pour permettre aux voyageurs de poursuivre leurs trajets, un dispositif de substitution a été activé. Les TCL indiquent : "Nous mettons à votre disposition des bus relais qui desservent les stations de Gare de Vaise - Gérard Collomb à Grange Blanche."

La reprise normale de la circulation est pour l'heure estimée à 17h.

Ex Précisions le 11/02/2026 à 16:44
le gone de Lyon a écrit le 11/02/2026 à 16h03

Pannes à répétitions inexpliquées depuis 4/5 ans pourquoi ? Avant il y’avait jamais de pannes

Toujours des pannes apparemment liées à l'alimentation électrique suite aux divers prolongements, le réseau existant ne supporterai pas la moindre surcharge.
D'après un tech travaillant aux voies du métro.
Le problème c'est que Bernard, pardon les TCL, ne communiquent jamais sur le défaut réel.

le gone de Lyon le 11/02/2026 à 16:03

Pannes à répétitions inexpliquées depuis 4/5 ans pourquoi ? Avant il y’avait jamais de pannes

