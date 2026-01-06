La circulation des trains perturbée entre Lyon Part-Dieu et Villefranche-sur-Saône : que se passe-t-il ?

La circulation des trains entre Lyon Part-Dieu et Villefranche-sur-Saône est perturbée ce mardi après-midi dans les deux sens. En cause : une panne d’alimentation électrique à Collonges-Fontaines.

Si le trafic avait été totalement interrompu dans un premier temps, il a pu reprendre avec toujours des difficultés pour les voyageurs. "L’intervention nécessaire de l’équipe spécialisée est en cours", indique la SNCF qui annonce une reprise normale du trafic pour 20h.