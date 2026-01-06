La circulation des trains perturbée entre Lyon Part-Dieu et Villefranche-sur-Saône : que se passe-t-il ?

La circulation des trains entre Lyon Part-Dieu et Villefranche-sur-Saône est perturbée ce mardi après-midi dans les deux sens. En cause : une panne d’alimentation électrique à Collonges-Fontaines.
Si le trafic avait été totalement interrompu dans un premier temps, il a pu reprendre avec toujours des difficultés pour les voyageurs. "L’intervention nécessaire de l’équipe spécialisée est en cours", indique la SNCF qui annonce une reprise normale du trafic pour 20h.
🔴 Le trafic est interrompu entre Lyon Part-Dieu et Villefranche-sur-Saône, dans ce sens de circulation à cause d'une panne d'alimentation électrique à Collonges-Fontaines.— SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) January 6, 2026
🔹Les trains peuvent partir au nord de Lyon depuis Perrache et Vaise. pic.twitter.com/A3AtWhOygG
Pas du tout "on est devenu" un pays en voie de développement avec la gestion de Mr macron depuis 14 ans.Signaler Répondre
Où sont passés les RER à la lyonnaise ?Signaler Répondre
France pays en voie de sous développement
N’importe quoiSignaler Répondre
Absolument aucun rapport
Wauquiez (comme c'est la région qui gère) ou Aulas je ne pense pas que ça changerai grand chose...Signaler Répondre
exactement !!!Signaler Répondre
Donner la gestion des TER à aulas ! Que ça marche enfinSignaler Répondre
C'est notre ancien 1er sinistre Jean Castex devenu PDG de la SNCF qui fait passer le train par Marseille ;-)Signaler Répondre