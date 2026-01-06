Transports

La circulation des trains perturbée entre Lyon Part-Dieu et Villefranche-sur-Saône : que se passe-t-il ?

Fin de journée compliquée pour les voyageurs SNCF.

La circulation des trains entre Lyon Part-Dieu et Villefranche-sur-Saône est perturbée ce mardi après-midi dans les deux sens. En cause : une panne d’alimentation électrique à Collonges-Fontaines.

Si le trafic avait été totalement interrompu dans un premier temps, il a pu reprendre avec toujours des difficultés pour les voyageurs. "L’intervention nécessaire de l’équipe spécialisée est en cours", indique la SNCF qui annonce une reprise normale du trafic pour 20h.

5 commentaires
Ex Précisions le 06/01/2026 à 19:13
Bellota a écrit le 06/01/2026 à 19h01

Où sont passés les RER à la lyonnaise ?
France pays en voie de sous développement

Pas du tout "on est devenu" un pays en voie de développement avec la gestion de Mr macron depuis 14 ans.

Bellota le 06/01/2026 à 19:01

Où sont passés les RER à la lyonnaise ?
France pays en voie de sous développement

Bob75 le 06/01/2026 à 18:27
Svp a écrit le 06/01/2026 à 17h36

Donner la gestion des TER à aulas ! Que ça marche enfin

N’importe quoi
Absolument aucun rapport

Ex Précisions le 06/01/2026 à 18:22
Svp a écrit le 06/01/2026 à 17h36

Donner la gestion des TER à aulas ! Que ça marche enfin

Wauquiez (comme c'est la région qui gère) ou Aulas je ne pense pas que ça changerai grand chose...

Traveler le 06/01/2026 à 18:16
Svp a écrit le 06/01/2026 à 17h36

Donner la gestion des TER à aulas ! Que ça marche enfin

exactement !!!

Svp le 06/01/2026 à 17:36

Donner la gestion des TER à aulas ! Que ça marche enfin

Ex Précisions le 06/01/2026 à 17:32

C'est notre ancien 1er sinistre Jean Castex devenu PDG de la SNCF qui fait passer le train par Marseille ;-)

