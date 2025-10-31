Près de Lyon : deux adolescentes percutées par une voiture en sortant d’une fête foraine

Alors qu’elles sortaient d’un manège de la fête foraine de Villefranche-sur-Saône, deux adolescentes ont été renversées par une voiture. Les faits se sont déroulés aux alentours de 19h30 sur un passage clouté du boulevard Jean Jaurès.

Les deux victimes sont âgées de 12 et 13 ans, rapporte le Progrès. Elles ont été prises en charge par les secours, l’une dans un état plus sérieux que l’autre. Selon les premiers éléments, la conductrice de la voiture serait une femme d’un certain âge. Cette dernière aurait déclaré ne pas avoir vu les deux adolescentes. Les investigations se poursuivent.