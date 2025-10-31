Faits Divers

Près de Lyon : deux adolescentes percutées par une voiture en sortant d’une fête foraine

Photo d'illustration - LyonMag

L’accident a eu lieu ce jeudi soir à Villefranche-sur-Saône.

Alors qu’elles sortaient d’un manège de la fête foraine de Villefranche-sur-Saône, deux adolescentes ont été renversées par une voiture. Les faits se sont déroulés aux alentours de 19h30 sur un passage clouté du boulevard Jean Jaurès.

Les deux victimes sont âgées de 12 et 13 ans, rapporte le Progrès. Elles ont été prises en charge par les secours, l’une dans un état plus sérieux que l’autre. Selon les premiers éléments, la conductrice de la voiture serait une femme d’un certain âge. Cette dernière aurait déclaré ne pas avoir vu les deux adolescentes. Les investigations se poursuivent.

2 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
C'est moi le 31/10/2025 à 11:08
quiqui a écrit le 31/10/2025 à 10h48

Oui, et aussi les jeunes sous stupéfiants, alcool, portable en main, sous azote.......

Être plus sévère tout simplement.
Retirer le permis ça ne suffis plus.
Il faut confisquer les véhicules et mettre une amende très très handicapante et pour ceux qui récidive, ben des peines de prisons, même si vu le taux d'occupation et le nombre de délinquants routiers, elles seront encore plus occupés.
Je pense qu'il faudrait construire des très grandes prisons et remettre de l'ordre dans ce pays..

Signaler Répondre
avatar
quiqui le 31/10/2025 à 10:48
Mdr l'ultime a écrit le 31/10/2025 à 09h58

Si elle a 80piges faut leur retiré le permis

Oui, et aussi les jeunes sous stupéfiants, alcool, portable en main, sous azote.......

Signaler Répondre
avatar
Mdr l'ultime le 31/10/2025 à 09:58

Si elle a 80piges faut leur retiré le permis

Signaler Répondre
avatar
basta le 31/10/2025 à 09:18

est ce qu'il y avait un éclairage public au niveau du passage piéton?sur le site de Villefranche sur Saône :"Des dysfonctionnements nocturnes de l’éclairage sont également possibles durant la période des travaux."

Signaler Répondre

