Faits Divers

Accident sur la M7 à Lyon : trois voitures impliquées et un bouchon monstre

La circulation a été fortement perturbée ce mercredi matin sur la M7, dans le sens nord-sud.

Un important accident s’est produit ce mercredi matin, vers 8h45, sur la M7 à Lyon, dans le sens nord-sud.

Un carambolage impliquant trois véhicules sur la voie de gauche a eu lieu un peu avant l'emplacement de la fête foraine dans ce qui s’apparente à un simple "pare-chocs contre pare-chocs."

Les pompiers, sont intervenus pour sécuriser la zone et aider les conducteurs à déplacer leurs véhicules sur le bas-côté. La circulation a dû être totalement interrompue pendant plusieurs minutes, provoquant un important embouteillage à l'heure de pointe.

Selon les premiers éléments, l’accident n’a fait aucun blessé. Les dégâts seraient uniquement matériels.

Tags :

accident

Lyon

bouchon

2 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
HEH le 05/11/2025 à 18:46
Aulas vite a écrit le 05/11/2025 à 17h29

Avec Aulas plus de bouchon que des solutions !

Et ben oui avec Aulas il n'y aura plus d'accidents donc il n'y aura plus de bouchons votez hélas olas et olaaaaa

Signaler Répondre
avatar
Aulas vite le 05/11/2025 à 17:29

Avec Aulas plus de bouchon que des solutions !

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 05/11/2025 à 16:18

Ils n'avaient qu'à prendre leur vélo ça ne crée pas de bouchon, mais les pistes cyclables pour les autres oui.
D'accord on a le nez qui coule, on est malade après, on a mal dans les jambes, on est fatigué au boulot, mais c'est pour l'écologie ;-)

Signaler Répondre

