Accident sur la M7 à Lyon : trois voitures impliquées et un bouchon monstre

Un important accident s’est produit ce mercredi matin, vers 8h45, sur la M7 à Lyon, dans le sens nord-sud.

Un carambolage impliquant trois véhicules sur la voie de gauche a eu lieu un peu avant l'emplacement de la fête foraine dans ce qui s’apparente à un simple "pare-chocs contre pare-chocs."

Les pompiers, sont intervenus pour sécuriser la zone et aider les conducteurs à déplacer leurs véhicules sur le bas-côté. La circulation a dû être totalement interrompue pendant plusieurs minutes, provoquant un important embouteillage à l'heure de pointe.

Selon les premiers éléments, l’accident n’a fait aucun blessé. Les dégâts seraient uniquement matériels.