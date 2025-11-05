Accident sur la M7 à Lyon : trois voitures impliquées et un bouchon monstre

Un important accident s’est produit ce mercredi matin, vers 8h45, sur la M7 à Lyon, dans le sens nord-sud.
Un carambolage impliquant trois véhicules sur la voie de gauche a eu lieu un peu avant l'emplacement de la fête foraine dans ce qui s’apparente à un simple "pare-chocs contre pare-chocs."
Les pompiers, sont intervenus pour sécuriser la zone et aider les conducteurs à déplacer leurs véhicules sur le bas-côté. La circulation a dû être totalement interrompue pendant plusieurs minutes, provoquant un important embouteillage à l'heure de pointe.
Selon les premiers éléments, l’accident n’a fait aucun blessé. Les dégâts seraient uniquement matériels.
Et ben oui avec Aulas il n'y aura plus d'accidents donc il n'y aura plus de bouchons votez hélas olas et olaaaaaSignaler Répondre
Avec Aulas plus de bouchon que des solutions !Signaler Répondre
Ils n'avaient qu'à prendre leur vélo ça ne crée pas de bouchon, mais les pistes cyclables pour les autres oui.Signaler Répondre
D'accord on a le nez qui coule, on est malade après, on a mal dans les jambes, on est fatigué au boulot, mais c'est pour l'écologie ;-)