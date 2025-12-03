Parapluie indispensable pour aller faire la Fête des Lumières cette année à Lyon ?

Quatre soirées pour profiter d’une vingtaine d’œuvres. Tel est le programme de l’édition 2025 de la Fête des Lumières qui se déroule cette année du vendredi 5 au lundi 8 décembre avec au bout des millions de visiteurs attendus dans les rues de Lyon.
La grande interrogation comme chaque année concerne la météo. Fera-t-il froid ? Faudra-t-il prendre un parapluie ? Il semblerait bien que les réponses aux deux questions soient… un oui.
Concernant la première soirée de l’évènement ce vendredi, le thermomètre ne dépassera pas les 5°C sous un ciel nuageux mais normalement sans pluie. Le parapluie deviendra indispensable ce week-end avec deux soirées pluvieuses samedi et dimanche et un mercure qui indiquera un maximum de 8°C.
Le jour le plus agréable restera sans aucun doute le lundi 8 décembre. Pas de pluie, jusqu’à 10°C et certainement beaucoup moins de monde.
Armure également indispensable et fortement recommandée pour éviter les coups de couteau, tellement de cinglés en liberté. Sinon bonne chanceSignaler Répondre
C'est ce que je disais ces derniers jours, pour le 8 décembre soit il y a du vent qui éteint les lampions soit il flotte...Signaler Répondre
Le spectacle de drones doit être incertain à cause de la météo, ce n'est pas vraiment adapté à notre spécificité lyonnaise ;-)