Parapluie indispensable pour aller faire la Fête des Lumières cette année à Lyon ?

Quatre soirées pour profiter d’une vingtaine d’œuvres. Tel est le programme de l’édition 2025 de la Fête des Lumières qui se déroule cette année du vendredi 5 au lundi 8 décembre avec au bout des millions de visiteurs attendus dans les rues de Lyon.

La grande interrogation comme chaque année concerne la météo. Fera-t-il froid ? Faudra-t-il prendre un parapluie ? Il semblerait bien que les réponses aux deux questions soient… un oui.

Concernant la première soirée de l’évènement ce vendredi, le thermomètre ne dépassera pas les 5°C sous un ciel nuageux mais normalement sans pluie. Le parapluie deviendra indispensable ce week-end avec deux soirées pluvieuses samedi et dimanche et un mercure qui indiquera un maximum de 8°C.

Le jour le plus agréable restera sans aucun doute le lundi 8 décembre. Pas de pluie, jusqu’à 10°C et certainement beaucoup moins de monde.