Grève aux TCL : plusieurs lignes de tram perturbées vendredi pour le début de la Fête des Lumières à Lyon

En raison d’un mouvement social "très localisé d’une partie des conducteurs de tramway", certaines lignes seront perturbées, indiquent les TCL ce mercredi soir.
La ligne T3 circulera uniquement entre Meyzieu Les Panettes et Vaulx-en-Velin La Soie. La ligne T5 ne circulera pas et la ligne T7 ne circulera que de 18h30 à 23h.
Toutes les autres lignes de tram fonctionneront normalement.
Cette grève n’aura pas d’impact non plus sur les funiculaires ni sur les lignes de métro.
Allez le BB et le Doudou, à vélo cargo pour trimballer tout le monde !Signaler Répondre
Demandez une assistance médicale on ne sait jamais avec l'effort, ou le désespoir ;-)
rien de nouveau c’est comme ça chaque annéeSignaler Répondre
une journée normale à LyonSignaler Répondre
rien de nouveau c’est comme ça chaque annéeSignaler Répondre