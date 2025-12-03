Transports

Grève aux TCL : plusieurs lignes de tram perturbées vendredi pour le début de la Fête des Lumières à Lyon

Le trafic des tramways sera perturbé ce vendredi à Lyon, pour le premier jour de la Fête des Lumières.

En raison d’un mouvement social "très localisé d’une partie des conducteurs de tramway", certaines lignes seront perturbées, indiquent les TCL ce mercredi soir.

La ligne T3 circulera uniquement entre Meyzieu Les Panettes et Vaulx-en-Velin La Soie. La ligne T5 ne circulera pas et la ligne T7 ne circulera que de 18h30 à 23h.

Toutes les autres lignes de tram fonctionneront normalement. 

Cette grève n’aura pas d’impact non plus sur les funiculaires ni sur les lignes de métro. 

avatar
Ex Précisions le 03/12/2025 à 19:27

Allez le BB et le Doudou, à vélo cargo pour trimballer tout le monde !
Demandez une assistance médicale on ne sait jamais avec l'effort, ou le désespoir ;-)

avatar
ohla le 03/12/2025 à 18:56

rien de nouveau c’est comme ça chaque année

avatar
merci bernard le 03/12/2025 à 18:55

une journée normale à Lyon

avatar
ohla le 03/12/2025 à 18:55

