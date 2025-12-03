Dans un communiqué daté du 2 décembre, le syndicat annonce que "SUD maintient la grève du 4 au 8 ainsi que la mobilisation du 8 décembre”, malgré l’annonce d’une prime exceptionnelle. L’organisation dénonce un "immobilisme total" après "9 mois de discussions pour… 0 avancée" et affirme : "8 décembre : ON NE LÂCHE RIEN !."

Le mouvement de grève se traduit par une "position grève en garde," des "engins marqués : 'EN GRÈVE POUR VOTRE SÉCURITÉ'" ainsi qu’une absence "d’activités accessoires." La manifestation est maintenue lundi à 18 heures devant l’État-Major du SDMIS. "SPP, PATS, syndiqués ou non : on doit frapper fort et être présents," martèle SUD dans son appel.

Le syndicat rejette la prime de 270 euros promise pour mars 2026, décrite comme une prime "one-shot" équivalant à "80 centimes par jour !" et conditionnée "au retrait des préavis de grève et de la manifestation." Pour autant, SUD estime que cette mesure ponctuelle "ne répond ni aux besoins d’effectifs suffisants pour assurer nos missions, ni à la nécessité de mesures financières pérennes."

Dans son communiqué, le syndicat regrette que "les autres organisations syndicales Cgt, Avenirs-secours et Autonome ont malheureusement décidé de lever leur préavis de grève suite à cette annonce insatisfaisante selon nous, mais surtout à la menace d'une pseudo 'mise sous tutelle' ou 'dissolution' de notre établissement, le SDMIS." Pour SUD, "cette menace (ou chantage) est un chiffon rouge agité pour nous contraindre à stopper toutes revendications présentes ou futures !."

Le syndicat insiste également sur l’état budgétaire de l’établissement : "Les difficultés financières de l’établissement découlent directement de leur mauvaise gestion depuis une quinzaine d’années, mais ce serait les agents qui devraient en souffrir !."

Rappelant son mandat du 5 octobre 2024, SUD exige "des effectifs adaptés, le respect des effectifs minimum dans les casernes, des revalorisations financières durables pour tous les SPP et PATS" ainsi que "des conditions de travail décentes." Un "rendez-vous de dernière chance" est prévu ce jeudi 4 décembre au matin en préfecture.

Le syndicat appelle "tous les agents, syndiqués ou non, à se joindre au rassemblement et à la manifestation du 8 décembre, afin de faire entendre leurs revendications et exiger des solutions concrètes et durables." Il conclut en demandant "aux autres organisations syndicales une rapide prise de conscience."