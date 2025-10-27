Sécurité

"On casse des portes pour sauver des vies" : le ras-le-bol des pompiers du Rhône sans badges Vigik

Privés de badges Vigik, les pompiers du Rhône dénoncent une "situation inacceptable".

Le syndicat Sud SDMIS alerte sur une situation qu’il juge "scandaleuse" : les sapeurs-pompiers du Rhône ne disposent toujours pas du système Vigik, indispensable pour accéder rapidement aux immeubles lors des interventions. "Nous dénonçons une situation opérationnelle inacceptable dans le Rhône," dénonce  le syndicat Sud SDMIS. 

Les pompiers affirment être "quasiment les seuls en France à être bloqués devant les portes d’immeubles", faute de badge d’accès Vigik, alors que "facteurs, livreurs Amazon ou DPD en ont". Le syndicat évoque "dix ans de demandes" restées sans réponse et "une situation scandaleuse" qui compromet leurs missions.

Selon Sud SDMIS, chaque nuit, les équipages doivent "faire sonner les deux tons de nos véhicules jusqu’à ce que quelqu’un daigne nous ouvrir." À défaut, "on casse la porte : 5 000 euros par porte, et cela représente une vingtaine de portes cassées par an dans le Rhône (on vous laisse calculer !)."

Le syndicat souligne que "le dispositif à financer au SDMIS représente bien moins que les portes que nous cassons pour le bien de nos missions."

Une vidéo tournée le dimanche 19 octobre à 3 heures du matin illustre, selon eux, "nos équipes obligées d’attendre devant un immeuble, parce que les bailleurs du Rhône refusent encore de nous fournir ce simple accès."

Les pompiers s’appuient sur la loi Matras, rappelant que selon l'article L. 272-1 du Code de la sécurité intérieure, il appartient aux bailleurs "de s’assurer que les services d’incendie et de secours sont en mesure d’accéder aux parties communes des immeubles aux fins d’intervention."

En ce sens,"il est temps que dans le Rhône aussi cesse cette situation incroyable !" inciste le syndicat.

Les sapeurs-pompiers alertent "la population sur ces minutes perdues hypothéquant les chances de survie" et demandent aux bailleurs "d’appliquer la loi". Sud SDMIS prévient enfin : "Nous nous réservons le droit de porter plainte à chaque intervention qui nous fera perdre du temps pour l’accès aux immeubles sur des interventions où des décès seront constatés."

LaVoute le 27/10/2025 à 18:11
passee commander a écrit le 27/10/2025 à 16h45

sa coûte 38 euros HT faux problème on france on passe notre temps à râler ou lieu de faire des choses chaque caserne peu passé une commandes pour chaque camions 500 euros il le problème est réglé

Passer commande ne suffit pas il faut encoder les badges

ben voyons le 27/10/2025 à 18:06
Wallah',. a écrit le 27/10/2025 à 17h50

On rappelle que le SMDIS est géré par les escrologistes.

Depuis 10 ans, mais bien sur....

pas si sûr que ça le 27/10/2025 à 17:57
Bravo les pompiers. a écrit le 27/10/2025 à 17h18

Une vie vaut plus qu’une porte qui sera remboursée par l’assurance maison.

Ca dépend honnêtement

Wallah',. le 27/10/2025 à 17:50
Cool_ a écrit le 27/10/2025 à 16h47

Surement à cause de LFI

On rappelle que le SMDIS est géré par les escrologistes.

Levro le 27/10/2025 à 17:29
elle est bien bonne a écrit le 27/10/2025 à 15h10

Tous les petits malfrats en possèdent sauf les pompiers ???? mais c'est quoi ça ? ?

A vrai dire ça s'achète sur Amazon et c'est tout à fait légal, comme les pass PTT.

Bravo les pompiers. le 27/10/2025 à 17:18

Une vie vaut plus qu’une porte qui sera remboursée par l’assurance maison.

Alcofribas le 27/10/2025 à 16:54

Nous nageons une nouvelle fois dans l'aberration… Le père Ubu, lui, avait au moins sa logique ! Alfred Jarry devrait être panthéonisé !

Cool_ le 27/10/2025 à 16:47
Watt a écrit le 27/10/2025 à 15h07

Curieux de connaître la raison sans doute ubuesque de ce refus.

Surement à cause de LFI

passee commander le 27/10/2025 à 16:45

sa coûte 38 euros HT faux problème on france on passe notre temps à râler ou lieu de faire des choses chaque caserne peu passé une commandes pour chaque camions 500 euros il le problème est réglé

Chris696969 le 27/10/2025 à 16:38
Watt a écrit le 27/10/2025 à 15h07

Curieux de connaître la raison sans doute ubuesque de ce refus.

Probablement parce qu'ils remplissent une mission de service public et d'intérêt général...

Mais le 27/10/2025 à 16:20

Quelle honte ce pays.

Pro le 27/10/2025 à 16:09
Watt a écrit le 27/10/2025 à 15h07

Curieux de connaître la raison sans doute ubuesque de ce refus.

Donne d'abord tes clés, tu t'exprimeras après.

moi le 27/10/2025 à 15:42
Watt a écrit le 27/10/2025 à 15h07

Curieux de connaître la raison sans doute ubuesque de ce refus.

sûrement encore une guéguerre de politique

basta le 27/10/2025 à 15:19
elle est bien bonne a écrit le 27/10/2025 à 15h10

Tous les petits malfrats en possèdent sauf les pompiers ???? mais c'est quoi ça ? ?

c'est la France .....

elle est bien bonne le 27/10/2025 à 15:10

Tous les petits malfrats en possèdent sauf les pompiers ???? mais c'est quoi ça ? ?

Watt le 27/10/2025 à 15:07

Curieux de connaître la raison sans doute ubuesque de ce refus.

