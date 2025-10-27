"On casse des portes pour sauver des vies" : le ras-le-bol des pompiers du Rhône sans badges Vigik

Le syndicat Sud SDMIS alerte sur une situation qu’il juge "scandaleuse" : les sapeurs-pompiers du Rhône ne disposent toujours pas du système Vigik, indispensable pour accéder rapidement aux immeubles lors des interventions. "Nous dénonçons une situation opérationnelle inacceptable dans le Rhône," dénonce le syndicat Sud SDMIS.
Les pompiers affirment être "quasiment les seuls en France à être bloqués devant les portes d’immeubles", faute de badge d’accès Vigik, alors que "facteurs, livreurs Amazon ou DPD en ont". Le syndicat évoque "dix ans de demandes" restées sans réponse et "une situation scandaleuse" qui compromet leurs missions.
Selon Sud SDMIS, chaque nuit, les équipages doivent "faire sonner les deux tons de nos véhicules jusqu’à ce que quelqu’un daigne nous ouvrir." À défaut, "on casse la porte : 5 000 euros par porte, et cela représente une vingtaine de portes cassées par an dans le Rhône (on vous laisse calculer !)."
Le syndicat souligne que "le dispositif à financer au SDMIS représente bien moins que les portes que nous cassons pour le bien de nos missions."
Une vidéo tournée le dimanche 19 octobre à 3 heures du matin illustre, selon eux, "nos équipes obligées d’attendre devant un immeuble, parce que les bailleurs du Rhône refusent encore de nous fournir ce simple accès."
Les pompiers s’appuient sur la loi Matras, rappelant que selon l'article L. 272-1 du Code de la sécurité intérieure, il appartient aux bailleurs "de s’assurer que les services d’incendie et de secours sont en mesure d’accéder aux parties communes des immeubles aux fins d’intervention."
En ce sens,"il est temps que dans le Rhône aussi cesse cette situation incroyable !" inciste le syndicat.
Les sapeurs-pompiers alertent "la population sur ces minutes perdues hypothéquant les chances de survie" et demandent aux bailleurs "d’appliquer la loi". Sud SDMIS prévient enfin : "Nous nous réservons le droit de porter plainte à chaque intervention qui nous fera perdre du temps pour l’accès aux immeubles sur des interventions où des décès seront constatés."
