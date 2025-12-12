La Région Auvergne–Rhône-Alpes lance le PASS’Région seniors pour renforcer pouvoir d’achat et lien social

Présenté par Fabrice Pannekoucke, président de la collectivité, il se veut un outil simple pour soutenir le pouvoir d’achat des seniors et dynamiser les commerces et acteurs locaux. La Région affirme être la première en France à déployer un dispositif de cette ampleur.

Le Pass, accessible gratuitement sur inscription en ligne ou via formulaire papier, ouvre l’accès à des offres et tarifs préférentiels chez plus de 1400 partenaires : presse quotidienne régionale, plus de 400 librairies, sites touristiques comme le Parc des Oiseaux ou le PAL, commerces de proximité (Gamm Vert, Maison Jaillance), clubs sportifs et activités culturelles. À partir de septembre 2026, les associations sportives et culturelles rejoindront également le dispositif.

Chaque Pass est crédité d’une cagnotte de 15 euros, utilisable directement chez les partenaires (10 euros en librairie, 5 euros pour les sites touristiques), afin de faciliter l’accès aux loisirs tout en encourageant l’activité locale.

L'accent a été mis sur l'ambition sociale du Pass : favoriser la qualité de vie, les sorties et les rencontres, et lutter contre l’isolement des personnes âgées. Plus de 8000 places pour des événements culturels et sportifs, des tirages au sort pour des cartes TER, ou encore un premier mois offert à la mutuelle régionale feront partie des avantages annuels.

Fabrice Pannekoucke décrit le Pass comme "un outil simple, utile et accessible à tous les plus de 65 ans", fondé sur plus de 1400 partenaires et destiné à soutenir l’économie de proximité. Son conseiller spécial Laurent Wauquiez rappelle s’être engagé en 2021 à redonner du pouvoir d’achat aux seniors pour "que personne ne renonce à une sortie, à un livre ou à une activité faute de moyens".