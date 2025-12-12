Audrey Hénocque : "Jean-Michel Aulas surfe sur sa notoriété et nous envoie de la poudre aux yeux"

Adjointe à la Culture et aux Grands Evènements, Audrey Hénocque a piloté cette dernière édition de la Fête des Lumières du mandat. Elle évoque une "très belle édition avec un public très nombreux" et "des œuvres variées, on a été encore plus loin dans les innovations".
L'élue écologiste a été choquée par l'interview du président de la Région Fabrice Pannekoucke dans LyonMag et ses critiques sur l'évènement : "C'est un scandale, les propos sont très violents et de mauvaise foi. Ça montre une vision réactionnaire de la culture".
L’œuvre place des Terreaux a fait le plus polémique. "C'est de l'humour ! Il faut savoir apprécier les oeuvres d'art avec un peu de recul", se défend Audrey Hénocque.
L'adjointe de Grégory Doucet revient aussi sur le début de campagne de son camp, et celui de leur rival : "Jean-Michel Aulas surfe sur sa notoriété et nous envoie de la poudre aux yeux. Nous, on s'adresse vraiment aux sujets qui touchent les Lyonnais dans leur quotidien".
00:00 Fête des Lumières 2025
00:50 Réponses à Fabrice Pannekoucke
07:38 Région des Lumières
08:35 Oeuvre place des Terreaux
10:07 Lyon Antifa Fest
10:52 Premières propositions
15:08 Campagne mal embarquée
Audrey Henocque c'est celle à la Ville de Lyon qui était en charge de la politique des achats en rappelant à qui voulait l'entendre qu'avec elle les achats seraient éthique ment et socialement responsables.Signaler Répondre
Résultat : elke a validé les commandes de doudounes venant du Bangladesh.
Une honte
Une chose est certaine c'est que ni madame Henocque ni G.Doucet ne peuvent surfer sur quoi que ce soit.....Signaler Répondre
Je ressens comme un sentiment d'insécurité vis-à-vis de son prochain poste.Signaler Répondre
Ça manque cruellement de sérénité chez les ecolos.Signaler Répondre
Les prochaines élections aussi, ça va être de l'humour.Signaler Répondre
si vraiment vous vous adressez aux sujets qui touchent les lyonnais, vous auriez démissionné depuis longtempsSignaler Répondre
Vivre pour travailler, se déplacer pour travailler; et faire vivre nos commercesSignaler Répondre
et malheureusement travailler pour payer les impôts dépenser en connneries comme la place Bellecour
Contrairement à Mme H. Monsieur Aulas a qqchose q cette dame n’a nullement, à savoir : la notoriété !!! Et pourquoi il ne le mettrait pas en avant puisque cette notoriété repose sur les faits ?!!!Signaler Répondre
"Nous, on s'adresse vraiment aux sujets qui touchent les Lyonnais dans leur quotidien".Signaler Répondre
Même pas honte !