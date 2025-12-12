Les Coulisses du Grand Lyon

Audrey Hénocque : "Jean-Michel Aulas surfe sur sa notoriété et nous envoie de la poudre aux yeux"

Audrey Hénocque, 1ère adjointe au maire de Lyon, est l'invitée ce vendredi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Adjointe à la Culture et aux Grands Evènements, Audrey Hénocque a piloté cette dernière édition de la Fête des Lumières du mandat. Elle évoque une "très belle édition avec un public très nombreux" et "des œuvres variées, on a été encore plus loin dans les innovations".

L'élue écologiste a été choquée par l'interview du président de la Région Fabrice Pannekoucke dans LyonMag et ses critiques sur l'évènement : "C'est un scandale, les propos sont très violents et de mauvaise foi. Ça montre une vision réactionnaire de la culture".

L’œuvre place des Terreaux a fait le plus polémique. "C'est de l'humour ! Il faut savoir apprécier les oeuvres d'art avec un peu de recul", se défend Audrey Hénocque.

L'adjointe de Grégory Doucet revient aussi sur le début de campagne de son camp, et celui de leur rival : "Jean-Michel Aulas surfe sur sa notoriété et nous envoie de la poudre aux yeux. Nous, on s'adresse vraiment aux sujets qui touchent les Lyonnais dans leur quotidien".

00:00 Fête des Lumières 2025
00:50 Réponses à Fabrice Pannekoucke
07:38 Région des Lumières
08:35 Oeuvre place des Terreaux
10:07 Lyon Antifa Fest
10:52 Premières propositions
15:08 Campagne mal embarquée

avatar
Davis le 12/12/2025 à 12:48

Audrey Henocque c'est celle à la Ville de Lyon qui était en charge de la politique des achats en rappelant à qui voulait l'entendre qu'avec elle les achats seraient éthique ment et socialement responsables.
Résultat : elke a validé les commandes de doudounes venant du Bangladesh.
Une honte

Signaler Répondre
avatar
Hildegonde le 12/12/2025 à 12:47

Une chose est certaine c'est que ni madame Henocque ni G.Doucet ne peuvent surfer sur quoi que ce soit.....

Signaler Répondre
avatar
Avenir incertain le 12/12/2025 à 12:41

Je ressens comme un sentiment d'insécurité vis-à-vis de son prochain poste.

Signaler Répondre
avatar
Un vent de panique le 12/12/2025 à 12:37

Ça manque cruellement de sérénité chez les ecolos.

Signaler Répondre
avatar
Autocat le 12/12/2025 à 12:34

Les prochaines élections aussi, ça va être de l'humour.

Signaler Répondre
avatar
phil 60 le 12/12/2025 à 12:33

si vraiment vous vous adressez aux sujets qui touchent les lyonnais, vous auriez démissionné depuis longtemps

Signaler Répondre
avatar
sujets qui touchent les Lyonnais dans leur quotidien le 12/12/2025 à 12:32

Vivre pour travailler, se déplacer pour travailler; et faire vivre nos commerces
et malheureusement travailler pour payer les impôts dépenser en connneries comme la place Bellecour

Signaler Répondre
avatar
notoriete le 12/12/2025 à 12:28

Contrairement à Mme H. Monsieur Aulas a qqchose q cette dame n’a nullement, à savoir : la notoriété !!! Et pourquoi il ne le mettrait pas en avant puisque cette notoriété repose sur les faits ?!!!

Signaler Répondre
avatar
mamipouzo le 12/12/2025 à 12:26

"Nous, on s'adresse vraiment aux sujets qui touchent les Lyonnais dans leur quotidien".
Même pas honte !

Signaler Répondre

