Audrey Hénocque : "Jean-Michel Aulas surfe sur sa notoriété et nous envoie de la poudre aux yeux"

Adjointe à la Culture et aux Grands Evènements, Audrey Hénocque a piloté cette dernière édition de la Fête des Lumières du mandat. Elle évoque une "très belle édition avec un public très nombreux" et "des œuvres variées, on a été encore plus loin dans les innovations".

L'élue écologiste a été choquée par l'interview du président de la Région Fabrice Pannekoucke dans LyonMag et ses critiques sur l'évènement : "C'est un scandale, les propos sont très violents et de mauvaise foi. Ça montre une vision réactionnaire de la culture".

L’œuvre place des Terreaux a fait le plus polémique. "C'est de l'humour ! Il faut savoir apprécier les oeuvres d'art avec un peu de recul", se défend Audrey Hénocque.

L'adjointe de Grégory Doucet revient aussi sur le début de campagne de son camp, et celui de leur rival : "Jean-Michel Aulas surfe sur sa notoriété et nous envoie de la poudre aux yeux. Nous, on s'adresse vraiment aux sujets qui touchent les Lyonnais dans leur quotidien".

00:00 Fête des Lumières 2025

00:50 Réponses à Fabrice Pannekoucke

07:38 Région des Lumières

08:35 Oeuvre place des Terreaux

10:07 Lyon Antifa Fest

10:52 Premières propositions

15:08 Campagne mal embarquée