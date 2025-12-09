"La droite dure veut mettre la main sur Lyon" : le camp de Grégory Doucet trouve des points communs entre Jean-Michel Aulas et le RN

Un procès en "droite extrême" qui peine à inverser la courbe des sondages qui, par trois fois, ont accordé 47% d'intentions de vote à l'ancien président de l'OL au premier tour des municipales.

Ce mardi, le camp de Grégory Doucet remet une pièce dans la machine, alors que la droite semble de plus en plus proche d'ouvrir la porte au RN ou à Reconquête! en vue de la présidentielle 2027.

"Aujourd'hui, le vernis craque. La campagne société civile de Jean-Michel Aulas est bien portée par une droite dure qui pense pouvoir se tapir derrière l'image de sa tête de liste", dénonce la députée PS Sandrine Runel, figure de l'union de la gauche autour du maire sortant.

Dans un communiqué, la parlementaire socialiste rappelle que Laurent Wauquiez et David Lisnard, largement représentés dans l'équipe de Coeur lyonnais, militent pour une primaire de la droite jusqu'à Sarah Knafo. Ou que Cédric Mermet, candidat RN aux législatives de 2024, est désormais engagé dans la campagne d'Aulas.

"Les attaques contre la liberté de création de la Fête des lumières du camp Aulas reprenant les éléments de langage du candidat ciottiste Alexandre Dupalais ne font que confirmer la ligne politique de l'ancien président de l'OL", conclut Sandrine Runel, appelant les Lyonnais "progressistes" "à faire front pour que Lyon reste une ville d'ouverture, de création et de solidarité".