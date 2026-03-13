Roland Bernard : "Depuis le débat, mes réseaux ont une vraie réflexion positive sur la candidature de Doucet"

Ancien proche de Gérard Collomb, Roland Bernard a très vite rejoint Bruno Bernard et Grégory Doucet dans cette campagne 2026. A la lecture du dernier sondage avant le premier tour, il croit en la remontada des Verts : "Effectivement, il y a une poussée pour une remontée assez surprenante et sans doute très méritée aussi. Il faut reconnaître qu'en face, le candidat accumule les erreurs et surtout les déclarations qui vont dans tous les sens, les Lyonnais n'y comprennent plus rien. Il suffit de voir ce qu'il s'est passé avec le débat sur BFM-TV. On voit bien que Jean-Michel Aulas s'est noyé, c'était un vrai naufrage".
"J'organise un certain nombre de petites réunions privées, j'ai cette chance d'avoir autour de moi beaucoup de gens qui me sollicitent et j'ai vu depuis le débat, parmi mes réseaux du centre, y compris de droite aussi, qu'il y avait une vraie réflexion, positive maintenant sur la candidature de Grégory Doucet et de Bruno Bernard", poursuit-il.
Non, je crois que le père de Bruno Bernard qui a été maire d’Oullins durant un mandat, est décédé.Signaler Répondre
Tous ces ex ex ex qui ressortent des placards … quelle honte quand on se souvient des agissements de certains… la gamelle était bonne et « ils ont bouffé à tous les râteliers ». Ils devraient rester discrets
Et l'outsider qui pourrait être la surprise serait Dupalais.Signaler Répondre
Dans tous les débats il a surclassé tous les autres candidats dont Doucet qui pourtant a eu 6 ans le nez dans les dossiers.
Finalement on comprend mieux la stratégie d'Aulas de ne pas faire de sortie médias, quand il le fait c est toujours une catastrophe, doucet n'a faut que remonter pendant toute la campagneSignaler Répondre
Le père de Bruno Bernard était l’ancien maire d’Oullins sénateur, à l’origine d’un fontaine hideuse qui n´a jamais fonctionné et toujours visible, d’une porte d’Oullins non moins hideuse , démontée depuis, enfin un vrai maire de gauche qui a voulu laisser sa trace !!Signaler Répondre
Il semblerait que ce soit le papa de Bruno BERNARD.......On va l appeler comme le fils Miterrand allo papa.....🤣🤣🤣🤣🤣Signaler Répondre
Roland et Bruno ont ils un lien de parenté?Signaler Répondre
Enfin un Lyonnais (multimillionnaire) qui va voter pour un candidat d'extrême-gauche: Grégory Doucet. Rassurant.Signaler Répondre
A choisir entre 2 nuls autant choisir le sortant ou l'outsider sait-on jamais ?Signaler Répondre
J'ai défendu ardemment Aulas jusqu'au débat...Signaler Répondre
Mais il a tellement mauvais que j'ai changé d'avis, je voterai Doucet.