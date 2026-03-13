Les Coulisses du Grand Lyon

Roland Bernard : "Depuis le débat, mes réseaux ont une vraie réflexion positive sur la candidature de Doucet"

Roland Bernard, ancien élu lyonnais, est l’invité ce vendredi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Ancien proche de Gérard Collomb, Roland Bernard a très vite rejoint Bruno Bernard et Grégory Doucet dans cette campagne 2026. A la lecture du dernier sondage avant le premier tour, il croit en la remontada des Verts : "Effectivement, il y a une poussée pour une remontée assez surprenante et sans doute très méritée aussi. Il faut reconnaître qu'en face, le candidat accumule les erreurs et surtout les déclarations qui vont dans tous les sens, les Lyonnais n'y comprennent plus rien. Il suffit de voir ce qu'il s'est passé avec le débat sur BFM-TV. On voit bien que Jean-Michel Aulas s'est noyé, c'était un vrai naufrage".

"J'organise un certain nombre de petites réunions privées, j'ai cette chance d'avoir autour de moi beaucoup de gens qui me sollicitent et j'ai vu depuis le débat, parmi mes réseaux du centre, y compris de droite aussi, qu'il y avait une vraie réflexion, positive maintenant sur la candidature de Grégory Doucet et de Bruno Bernard", poursuit-il.

X

Tags :

roland bernard

municipales 2026 à Lyon

Grégory Doucet

Jean-Michel Aulas

les coulisses du Grand Lyon

avatar
UN PULL MAGNIFIQUE le 13/03/2026 à 14:14

.................

avatar
Mamie48 le 13/03/2026 à 14:10
Depereenfils a écrit le 13/03/2026 à 12h56

Il semblerait que ce soit le papa de Bruno BERNARD.......On va l appeler comme le fils Miterrand allo papa.....🤣🤣🤣🤣🤣

Non, je crois que le père de Bruno Bernard qui a été maire d’Oullins durant un mandat, est décédé.
Tous ces ex ex ex qui ressortent des placards … quelle honte quand on se souvient des agissements de certains… la gamelle était bonne et « ils ont bouffé à tous les râteliers  ». Ils devraient rester discrets

avatar
Arthur le 13/03/2026 à 14:02
Solidarité 69 a écrit le 13/03/2026 à 12h33

A choisir entre 2 nuls autant choisir le sortant ou l'outsider sait-on jamais ?

Et l'outsider qui pourrait être la surprise serait Dupalais.
Dans tous les débats il a surclassé tous les autres candidats dont Doucet qui pourtant a eu 6 ans le nez dans les dossiers.

avatar
MARCOPAULO le 13/03/2026 à 14:01
Depereenfils a écrit le 13/03/2026 à 12h56

Il semblerait que ce soit le papa de Bruno BERNARD.......On va l appeler comme le fils Miterrand allo papa.....🤣🤣🤣🤣🤣

ignare aucun lien de parenté

avatar
En même temps le 13/03/2026 à 13:44

Finalement on comprend mieux la stratégie d'Aulas de ne pas faire de sortie médias, quand il le fait c est toujours une catastrophe, doucet n'a faut que remonter pendant toute la campagne

avatar
Footkill le 13/03/2026 à 13:38

Le père de Bruno Bernard était l’ancien maire d’Oullins sénateur, à l’origine d’un fontaine hideuse qui n´a jamais fonctionné et toujours visible, d’une porte d’Oullins non moins hideuse , démontée depuis, enfin un vrai maire de gauche qui a voulu laisser sa trace !!

avatar
Il est des questions le 13/03/2026 à 12:58
mazipoumo a écrit le 13/03/2026 à 12h42

Roland et Bruno ont ils un lien de parenté?

Il est des questions qui sont indiscrètes .
Comme on disait chez moi : "Arff , l arrière grand mère , en 14..."

avatar
Depereenfils le 13/03/2026 à 12:56

Il semblerait que ce soit le papa de Bruno BERNARD.......On va l appeler comme le fils Miterrand allo papa.....🤣🤣🤣🤣🤣

avatar
mazipoumo le 13/03/2026 à 12:42

Roland et Bruno ont ils un lien de parenté?

avatar
Tabareau69004 le 13/03/2026 à 12:34

Enfin un Lyonnais (multimillionnaire) qui va voter pour un candidat d'extrême-gauche: Grégory Doucet. Rassurant.

avatar
Solidarité 69 le 13/03/2026 à 12:33

A choisir entre 2 nuls autant choisir le sortant ou l'outsider sait-on jamais ?

avatar
Tout est là le 13/03/2026 à 12:23
pseudo MFTG a écrit le 13/03/2026 à 12h14

J'ai défendu ardemment Aulas jusqu'au débat...
Mais il a tellement mauvais que j'ai changé d'avis, je voterai Doucet.

La différence entre l être et le paraitre.
Une petit couche de peinture verte luisante ...et hop , les papillons rappliquent.

avatar
Réseaux le 13/03/2026 à 12:21

Je possede également de multiples réseaux.
Nous avons meme des reseaux en commun avec ce Monsieur : Le gaz , l électricité et le plus important : Le tout à l égout.

avatar
pseudo MFTG le 13/03/2026 à 12:14

J'ai défendu ardemment Aulas jusqu'au débat...
Mais il a tellement mauvais que j'ai changé d'avis, je voterai Doucet.

