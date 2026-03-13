Roland Bernard : "Depuis le débat, mes réseaux ont une vraie réflexion positive sur la candidature de Doucet"

Ancien proche de Gérard Collomb, Roland Bernard a très vite rejoint Bruno Bernard et Grégory Doucet dans cette campagne 2026. A la lecture du dernier sondage avant le premier tour, il croit en la remontada des Verts : "Effectivement, il y a une poussée pour une remontée assez surprenante et sans doute très méritée aussi. Il faut reconnaître qu'en face, le candidat accumule les erreurs et surtout les déclarations qui vont dans tous les sens, les Lyonnais n'y comprennent plus rien. Il suffit de voir ce qu'il s'est passé avec le débat sur BFM-TV. On voit bien que Jean-Michel Aulas s'est noyé, c'était un vrai naufrage".

"J'organise un certain nombre de petites réunions privées, j'ai cette chance d'avoir autour de moi beaucoup de gens qui me sollicitent et j'ai vu depuis le débat, parmi mes réseaux du centre, y compris de droite aussi, qu'il y avait une vraie réflexion, positive maintenant sur la candidature de Grégory Doucet et de Bruno Bernard", poursuit-il.

