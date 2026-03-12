À Villeurbanne, la sécurité s’invite dans la campagne après la venue d’Amine Kessaci

À l’approche des élections municipales, la question de la sécurité occupe une place centrale dans la campagne à Villeurbanne. La liste Engagé·es pour Villeurbanne, menée par le maire PS sortant Cédric Van Styvendael, met en avant son bilan depuis 2020 et détaille plusieurs mesures envisagées pour le prochain mandat.

La majorité municipale affirme que "la sécurité est une priorité absolue pour les Villeurbannais" et la considère comme "la première condition d’une ville juste et apaisée".

La prise de parole intervient notamment dans le contexte de la venue à Villeurbanne d’Amine Kessaci, militant marseillais engagé contre le narcotrafic, ce jeudi 12 mars. À cette occasion, Cédric Van Styvendael a annoncé son intention de rejoindre l’association de villes engagées contre ce phénomène que ce dernier souhaite créer.

Pour la majorité municipale, la question du narcotrafic reste un enjeu majeur dans plusieurs quartiers de la ville. Le communiqué cite notamment le secteur de Grandclément parmi les zones concernées.

L’équipe municipale met en avant plusieurs actions engagées depuis le début du mandat. Elle cite notamment la création d’une brigade spécialisée de terrain dans le quartier du Tonkin, censée renforcer la présence quotidienne de la police nationale.

La majorité souligne également l’extension du dispositif de vidéoprotection. Le nombre de caméras a augmenté de plus de 150% depuis 2020.

Autre mesure mise en avant : le doublement des effectifs de la police municipale, avec 75 postes supplémentaires créés durant le mandat.

Deux postes mobiles ont également été déployés pour renforcer la présence de terrain dans différents quartiers de la ville.

De nouvelles mesures promises pour le prochain mandat

Pour les prochaines années, la liste Engagé·es pour Villeurbanne annonce plusieurs mesures supplémentaires. Parmi elles, le passage à 100 policiers municipaux, soit 25 agents de plus.

Le programme prévoit aussi la création d’un nouveau centre de supervision urbaine afin d’accompagner le déploiement des caméras, ainsi qu’un nouvel hôtel de police municipale destiné à regrouper les services de sécurité.

Une brigade motorisée chargée de contrôler les comportements dangereux, notamment ceux impliquant deux-roues et trottinettes, est également évoquée.

Enfin, la majorité annonce vouloir mettre en place un "programme d’urgence contre le narcotrafic" mêlant prévention, accompagnement et médiation auprès des jeunes afin de limiter leur entrée dans les réseaux de trafic.