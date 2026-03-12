Politique

À Villeurbanne, la sécurité s’invite dans la campagne après la venue d’Amine Kessaci

À Villeurbanne, la sécurité s’invite dans la campagne après la venue d’Amine Kessaci
DR

À quelques jours des municipales, la liste du maire sortant Cédric Van Styvendael met la sécurité au centre de la campagne à Villeurbanne. La venue du militant Amine Kessaci dans la ville a été l’occasion d’annoncer de nouveaux engagements contre le narcotrafic.

À l’approche des élections municipales, la question de la sécurité occupe une place centrale dans la campagne à Villeurbanne. La liste Engagé·es pour Villeurbanne, menée par le maire PS sortant Cédric Van Styvendael, met en avant son bilan depuis 2020 et détaille plusieurs mesures envisagées pour le prochain mandat.  

La majorité municipale affirme que "la sécurité est une priorité absolue pour les Villeurbannais" et la considère comme "la première condition d’une ville juste et apaisée".

La prise de parole intervient notamment dans le contexte de la venue à Villeurbanne d’Amine Kessaci, militant marseillais engagé contre le narcotrafic, ce jeudi 12 mars. À cette occasion, Cédric Van Styvendael a annoncé son intention de rejoindre l’association de villes engagées contre ce phénomène que ce dernier souhaite créer.

Pour la majorité municipale, la question du narcotrafic reste un enjeu majeur dans plusieurs quartiers de la ville. Le communiqué cite notamment le secteur de Grandclément parmi les zones concernées.

L’équipe municipale met en avant plusieurs actions engagées depuis le début du mandat. Elle cite notamment la création d’une brigade spécialisée de terrain dans le quartier du Tonkin, censée renforcer la présence quotidienne de la police nationale.

La majorité souligne également l’extension du dispositif de vidéoprotection. Le nombre de caméras a augmenté de plus de 150% depuis 2020.

Autre mesure mise en avant : le doublement des effectifs de la police municipale, avec 75 postes supplémentaires créés durant le mandat.

Deux postes mobiles ont également été déployés pour renforcer la présence de terrain dans différents quartiers de la ville.

De nouvelles mesures promises pour le prochain mandat

Pour les prochaines années, la liste Engagé·es pour Villeurbanne annonce plusieurs mesures supplémentaires. Parmi elles, le passage à 100 policiers municipaux, soit 25 agents de plus.

Le programme prévoit aussi la création d’un nouveau centre de supervision urbaine afin d’accompagner le déploiement des caméras, ainsi qu’un nouvel hôtel de police municipale destiné à regrouper les services de sécurité.

Une brigade motorisée chargée de contrôler les comportements dangereux, notamment ceux impliquant deux-roues et trottinettes, est également évoquée.

Enfin, la majorité annonce vouloir mettre en place un "programme d’urgence contre le narcotrafic" mêlant prévention, accompagnement et médiation auprès des jeunes afin de limiter leur entrée dans les réseaux de trafic.

Tags :

villeurbanne

narcotrafiquant

Cédric Van Styvendael

Amine Kessaci

Municipales 2026 à Villeurbanne

10 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
mazipoumo le 12/03/2026 à 16:45

L'ancien maire était plus crédible.

Signaler Répondre
avatar
Rien de neuf ! le 12/03/2026 à 16:38

Le maire actuel et ses alliés LFI n'ont rien fait pour la sécurité dans la ville. Ils attendent juste les élections pour glaner les voix des citoyens Villeurbannais afin de se maintenir au pouvoir.

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 12/03/2026 à 16:26
Salade locale a écrit le 12/03/2026 à 15h46

Qui peut croire un maire qui n’a rien fait pendant 6 ans et qui promet des merveilles à deux jours du premier tour.

"À quelques jours des municipales,"

Effectivement car quelques jours après le scrutin ce ne sera plus qu'un sentiment...

Signaler Répondre
avatar
Jacques3 le 12/03/2026 à 16:19

S'il y a bien un mot que je ne supporte plus, c'est bien celui-là : apaisé.

Signaler Répondre
avatar
2 vitesses le 12/03/2026 à 16:06
Ex Précisions a écrit le 12/03/2026 à 15h30

Oui mais le bilan de ce maire n'est pas bon il n'a fait que repousser des problèmes à d'autres endroits de la commune, on doute pour le mandat à venir...

Et le bilan de l’état ? qui est responsable du maintien de l’ordre ? on en parle pas ?

Signaler Répondre
avatar
Incroyable le 12/03/2026 à 16:01

Des islamo gauchiste qui prônent la sécurité à 3 jours de l’élection
Mais Villeurbanne vaulx venissieux dont les repères des bandits et des oqtf
Des tours entières leurs appartiennent
Ces maires ont laissé faire par clientélisme
C’est un pure scandale ce maire gaucho

Signaler Répondre
avatar
Salade locale le 12/03/2026 à 15:46

Qui peut croire un maire qui n’a rien fait pendant 6 ans et qui promet des merveilles à deux jours du premier tour.

Signaler Répondre
avatar
Humour gauchiste le 12/03/2026 à 15:39

Un maire de gauche veut se pencher sur la sécurité.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 12/03/2026 à 15:30

Oui mais le bilan de ce maire n'est pas bon il n'a fait que repousser des problèmes à d'autres endroits de la commune, on doute pour le mandat à venir...

Signaler Répondre
avatar
oh là là là là le 12/03/2026 à 15:29

Mais on prend vraiment mais vraiment, les gens pour des imbéciles quand on voit tout ce qui se passe à Villeurbanne !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.