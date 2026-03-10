Gabriel Amard (LFI) : "Nous serons toujours du côté de la solution pour rassembler"

Plus que les enjeux du premier tour, c'est surtout ce que fera la France Insoumise entre les deux tours qui intéressent les observateurs lyonnais. L'union avec le reste de la gauche est-il possible ? "Nous serons toujours du côté de la solution pour rassembler. Ça n'a pas été possible pour le premier tour, j'espère que la France Insoumise, placée en tête, sera en situation de proposer ce rassemblement au deuxième tour", indique le député Gabriel Amard, tête de liste dans la circonscription villeurbannaise pour les métropolitaines.

"Nous avons frappé à 11 500 portes avec Mathieu Garabédian à Villeurbanne, plusieurs centaines de personnes sont en mouvement pour convaincre, mais aussi pour écouter, se nourrir des colères et des exaspérations des habitants, notamment dans les quartiers populaires", poursuit le gendre de Jean-Luc Mélenchon.

"En tête au premier tour, ou quel que soit notre résultat, nous chercherons à rester fidèles à notre programme et à représenter dignement les électeurs qui nous ont fait confiance, non pas pour nos personnes, pour la couleur de nos cravates, mais pour le programme dont nous avons été porteurs, pour en finir avec le sans-abrisme, pour lutter contre la privatisation des services publics en matière de transport, instaurer un droit à la mobilité avec une régie publique des transports", promet également Gabriel Amard.

Mais cette volonté sera-t-elle compatible avec le refus du PS et de Place Publique de s'allier à LFI ? "Si eux veulent rejoindre la dynamique que nous proposons, ils seront les bienvenus. Je crois qu'ils n'ont pas prévu d'être des militants de l'Union, contrairement à nous. Donc c'est plutôt à eux qu'il faut poser la question : qu'est-ce qu'ils feront ?", conclut le député de Villeurbanne.