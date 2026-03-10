Les Coulisses du Grand Lyon

Gabriel Amard (LFI) : "Nous serons toujours du côté de la solution pour rassembler"

Gabriel Amard, député LFI de Villeurbanne, est l’invité ce mardi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Gabriel Amard (LFI) : "Nous serons toujours du côté de la solution pour rassembler"

Plus que les enjeux du premier tour, c'est surtout ce que fera la France Insoumise entre les deux tours qui intéressent les observateurs lyonnais. L'union avec le reste de la gauche est-il possible ? "Nous serons toujours du côté de la solution pour rassembler. Ça n'a pas été possible pour le premier tour, j'espère que la France Insoumise, placée en tête, sera en situation de proposer ce rassemblement au deuxième tour", indique le député Gabriel Amard, tête de liste dans la circonscription villeurbannaise pour les métropolitaines.

"Nous avons frappé à 11 500 portes avec Mathieu Garabédian à Villeurbanne, plusieurs centaines de personnes sont en mouvement pour convaincre, mais aussi pour écouter, se nourrir des colères et des exaspérations des habitants, notamment dans les quartiers populaires", poursuit le gendre de Jean-Luc Mélenchon.

"En tête au premier tour, ou quel que soit notre résultat, nous chercherons à rester fidèles à notre programme et à représenter dignement les électeurs qui nous ont fait confiance, non pas pour nos personnes, pour la couleur de nos cravates, mais pour le programme dont nous avons été porteurs, pour en finir avec le sans-abrisme, pour lutter contre la privatisation des services publics en matière de transport, instaurer un droit à la mobilité avec une régie publique des transports", promet également Gabriel Amard.

Mais cette volonté sera-t-elle compatible avec le refus du PS et de Place Publique de s'allier à LFI ? "Si eux veulent rejoindre la dynamique que nous proposons, ils seront les bienvenus. Je crois qu'ils n'ont pas prévu d'être des militants de l'Union, contrairement à nous. Donc c'est plutôt à eux qu'il faut poser la question : qu'est-ce qu'ils feront ?", conclut le député de Villeurbanne.

X

Tags :

Gabriel Amard

métropolitaines 2026

villeurbanne

LFI

les coulisses du Grand Lyon

3 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
on l avait oublié le 10/03/2026 à 12:23

et voilà qu il reapparait comme un bouchon de liege pour nous accoucher d une saillie..ou d une souris

Signaler Répondre
avatar
povrecloche le 10/03/2026 à 12:20

Tu vas rassembler quoi? Tes affaires pour faire ta valise? 🤣

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 10/03/2026 à 12:15

Ce gendre est insupportable.
Qu'il quitte notre région il n'a rien à faire ici, qu'il aille rejoindre beau-papa à Paris...

Signaler Répondre
avatar
Faute avouée le 10/03/2026 à 12:12

LFI est là pou se nourrir des colères et des exaspérations des habitants, notamment dans les quartiers populaires", poursuit le gendre de Jean-Luc Mélenchon.
....et il est content le gars , pas complexé du tout !
et autrement LFI c est quoi ?
Ben heu...

Signaler Répondre
avatar
Pasenmonnom.... le 10/03/2026 à 12:12

Ben les villeurbannais, si vous ne voulez pas être assimilés aux meurtriers de Quentin et soutiens aux massacreurs du peuple iranien défendus par beau papa melenchon, vous savez quoi faire....

Signaler Répondre
avatar
Aveuglement Militant le 10/03/2026 à 12:12

Les monologues de Amard pour éviter de répondre aux questions gênantes sur Mélenchon et LFI de façon plus générale sont typiques pour refuser de parler de réel et rester enfermer dans l'aveuglement et le déni : l'adn de LFI

Signaler Répondre
avatar
La Rance Infecte ! le 10/03/2026 à 12:09

LFI classée extrème gauche et des membres de son nervi JGL mis en exaen pour lybchage ! On va se rassembler devant les Assies !

Signaler Répondre
avatar
CerisedeLyon le 10/03/2026 à 12:05

Dissolution de LFI !

Signaler Répondre
avatar
La montée des extrêmes le 10/03/2026 à 12:04

Ce militant LFI n'a jamais eu le moindre mot contre les attaques antisémites à Villeurbanne, il est de quel coté pour rassembler ?

Signaler Répondre
avatar
Le probleme le 10/03/2026 à 12:03

C’est que vous n’avez pas frappé que des portes! Vous êtes un parti extrémiste ! Vous n’avez pas votre place dans notre belle démocratie !!! Voter LFI , c’est cautionner la violence !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.