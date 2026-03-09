Métropolitaines 2026 : un soutien massif d’élus du Val de Saône à la liste Grand Cœur Lyonnais

À l’approche des élections métropolitaines, la liste Grand Cœur Lyonnais affirme bénéficier d’un soutien important dans le Val de Saône. Le collectif indique que plus de 250 élus municipaux, maires et candidats aux municipales ont décidé d’apporter leur soutien à la liste portée sur ce secteur par Sébastien Michel, maire LR d’Écully, et Blandine Brocard, députée MoDem du Rhône.

Parmi eux figurent 16 maires en exercice, soit 64% des maires des 25 communes de la circonscription. Parmi eux, les édiles sortants d'Albigny-sur-Saône, Cailloux-sur-Fontaines, Collonges, Limonest ou La-Tour-de-Salvagny...

Pour les signataires, ce soutien traduit la volonté de nombreux élus locaux de renforcer le poids des communes dans la gouvernance métropolitaine.

Ils expliquent vouloir "défendre pleinement la place des communes au sein de la Métropole" et "refuser leur marginalisation progressive dans les décisions structurantes".

L’initiative vise également à construire "une alternative crédible et structurée face à la majorité écologiste-LFI actuelle" qui dirige aujourd’hui la Métropole de Lyon.

Une réponse aussi apportée à la liste dissidente conduite par l'ancien maire Horizons d'Ecully, Yves-Marie Uhlrich dans la circonscription Val de Saône.

"Dans un scrutin où chaque voix comptera, la dispersion affaiblit mécaniquement notre territoire", regrettent les 250 élus derrière la liste Grand Coeur Lyonnais, plaidant au contraire pour l’unité afin de "donner du poids et de la capacité d’influence" au Val de Saône dans les équilibres politiques métropolitains.

La liste Grand Cœur Lyonnais – Val de Saône prévoit également une réunion publique le jeudi 12 mars à 19 heures à l’Agora de Limonest, afin de présenter son projet et rencontrer les habitants.