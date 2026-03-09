Métropolitaines 2026 : un soutien massif d’élus du Val de Saône à la liste Grand Cœur Lyonnais

À l’approche des élections métropolitaines, la liste Grand Cœur Lyonnais affirme bénéficier d’un soutien important dans le Val de Saône. Le collectif indique que plus de 250 élus municipaux, maires et candidats aux municipales ont décidé d’apporter leur soutien à la liste portée sur ce secteur par Sébastien Michel, maire LR d’Écully, et Blandine Brocard, députée MoDem du Rhône.
Parmi eux figurent 16 maires en exercice, soit 64% des maires des 25 communes de la circonscription. Parmi eux, les édiles sortants d'Albigny-sur-Saône, Cailloux-sur-Fontaines, Collonges, Limonest ou La-Tour-de-Salvagny...
Pour les signataires, ce soutien traduit la volonté de nombreux élus locaux de renforcer le poids des communes dans la gouvernance métropolitaine.
Ils expliquent vouloir "défendre pleinement la place des communes au sein de la Métropole" et "refuser leur marginalisation progressive dans les décisions structurantes".
L’initiative vise également à construire "une alternative crédible et structurée face à la majorité écologiste-LFI actuelle" qui dirige aujourd’hui la Métropole de Lyon.
Une réponse aussi apportée à la liste dissidente conduite par l'ancien maire Horizons d'Ecully, Yves-Marie Uhlrich dans la circonscription Val de Saône.
"Dans un scrutin où chaque voix comptera, la dispersion affaiblit mécaniquement notre territoire", regrettent les 250 élus derrière la liste Grand Coeur Lyonnais, plaidant au contraire pour l’unité afin de "donner du poids et de la capacité d’influence" au Val de Saône dans les équilibres politiques métropolitains.
La liste Grand Cœur Lyonnais – Val de Saône prévoit également une réunion publique le jeudi 12 mars à 19 heures à l’Agora de Limonest, afin de présenter son projet et rencontrer les habitants.
Un tunnel qui ne pourra pas être financé ? Rassurez vous , il n y en aura pas , pas plus que de téléphériques ..Signaler Répondre
Utiliser des voies de bus aux heures de pointes ? On peut faire des essais sur certaines sections. Et on revient en arriere si ce n est pas bon .
Suppression de pistes cyclables !!!! Justes celles qui ne servent à rien et en aucun cas toutes les pistes cyclables (c est de la desinformation)
Autoriser les voitures dans le centre ville de Lyon ??? Oui il en faut un peu (mais c est deja le cas de toutes façon, regardez les quais )
Suppression du 30km heure en ville !!! Ben Non , personne n en a parlé ...c est une de vos idées ?
Nous Regardons les aménagements faits depuis 6 ans : on voudrait juste corriger des choses qui ne marchent pas .
C est a dire etre capable de faire machine arriere et d'améliorer . c est assez simple non ? pas pour vous on est d accord.
Blandine Brocard carrément ?Signaler Répondre
Celle qu'on a jamais vu ni dans la circo ni dans l'assemblée quand elle était députée ?
Ca donne pas très envie franchement, on se pince le nez d'avance
essayez donc de faire deux fois par jour avec votre velo le trajet Lissieu, part dieu . vous m'en direz des nouvelles. c'est pour ça qu'il n'y a absolument personne sur la LV4 où on a trouvé particulièrement intelligent de remettre les bus dans la file des voituresSignaler Répondre
Tous ces maires, majoritairement à temps partiel pour cause de cumul, qui soutiennent une liste de cumulards...Signaler Répondre
C'est cynique, mais on ne peut pas dire que ça manque de cohérence...
Ils veulent avec Sarcelli :Signaler Répondre
Un tunnel qui ne pourra pas être financé ?
Utiliser des voies de bus aux heures de pointes ? Alors on réduit le trajet des bus !!!!
Suppression de pistes cyclables !!!!
Autoriser les voitures dans le centre ville de Lyon ???
Suppression du 30km heure en ville !!!
Sarselli ne répond à aucune question !!!!
Honte à vous les élus !
Regardez les aménagements faits depuis 6 ans !!!! Vous voudriez supprimer quoi encore !
Sortez de votre voiture , prenez un vélo et vous comprendrez !
Vous me faites pitié, vous êtes d'un autre temps ! Battez vous pour un nouveau pont !
J'avais voté Brocard pour contrer Cochet mais là voir Brocard soutenir Sarselli, je suis écœurée !!!! Je voterai BERNARD !Signaler Répondre