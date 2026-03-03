Politique

Pompiers en colère : Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli promettent 80 soldats du feu en plus et une nouvelle caserne à Lyon

Pompiers en colère : Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli promettent 80 soldats du feu en plus et une nouvelle caserne à Lyon

Jean-Michel Aulas et ses alliés annoncent un plan de renforcement du SDMIS : hausse des contributions dès 2027, 80 sapeurs-pompiers supplémentaires et création d’une nouvelle caserne à Lyon.

Jean-Michel Aulas, candidat à la mairie de Lyon, et Véronique Sarselli, candidate à la présidence de la Métropole, placent les sapeurs-pompiers au cœur de leur programme. Dans un communiqué ce mardi 3 mars, les équipes de Cœur Lyonnais et Grand Cœur Lyonnais assurent que "les pompiers ne sont pas oubliés" dans cette campagne et détaillent une série d’engagements pour le SDMIS.

Les candidats évoquent une situation "préoccupante" du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours, pointant une dégradation des finances, des investissements retardés et des effectifs jugés insuffisants. Ils rappellent que plus de 80% des interventions concernent aujourd’hui le secours à la personne, soit près de 100 000 prises en charge par an.

Parmi les principales annonces figure une augmentation des contributions annuelles au SDMIS dès 2027 afin de "restaurer la capacité d’action opérationnelle et d’investissement". "La sécurité civile n’est pas une variable d’ajustement budgétaire", affirment les candidats.

Ils proposent également le recrutement de 80 sapeurs-pompiers professionnels supplémentaires sur le mandat, tout en favorisant le volontariat et l’engagement des jeunes sapeurs-pompiers.

Autre engagement : relancer l’investissement pour renouveler les véhicules, les matériels, les systèmes d’information et les casernes, avec notamment la création d’une nouvelle caserne dans le 8e arrondissement de Lyon ou à proximité.

Jean-Michel Aulas met aussi l’accent sur la prévention des maladies professionnelles et la protection des personnels face aux agressions, jugées "inacceptables". Les candidats souhaitent renforcer la montée en compétence sur le secours d’urgence à la personne, devenu le cœur de l’activité des pompiers.

Enfin, ils proposent d’associer davantage le SDMIS aux projets d’aménagement urbain et de développer une "culture de résilience citoyenne" en lien avec les maires et les collectivités.

Ce plan s’appuie, selon eux, sur l’expérience de Serge Delaigue, ancien contrôleur général du SDMIS, aujourd'hui candidat de Grand Coeur Lyonnais au conseil métropolitain.

Tags :

Jean-Michel Aulas

métropolitaines 2026

Véronique Sarselli

pompiers

SDMIS

13 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
lecture des grades le 03/03/2026 à 15:26

Au moins, le général Delaigue connaîtra les grades de ses hommes, contrairement à la présidente actuelle qui appelle capitaine des colonels, et qui s'abstient prudemment de s'adresser à un sergent-chef de peur de commettre un impair.

Signaler Répondre
avatar
Lyon en devenir le 03/03/2026 à 15:26

Comment pourront ils financer ces projets ? Ils réduisent le budget de partout...
Une nouvelle caserne coûte plusieurs millions... Recrutement de volontaires et JSP... je leur souhaite bon courage...
JMA et VS sont hélas bien loin de la réalité

Signaler Répondre
avatar
je suis d'accord le 03/03/2026 à 15:23
Catalan a écrit le 03/03/2026 à 14h53

c est quand même plus important que le panier bio pour les femmes enceintes.

Avec le panier bio, on évite des cancerts hypothétiques et très rares.

Avec des pompiers, on sauve des vies dès la première année.

Sans compter que les nouveaux aménagements de voiries complexifient les interventions et nécessitent donc des casernes plus nombreuses pour maintenir les mêmes délais d'intervention.

Signaler Répondre
avatar
Ouais ouais le 03/03/2026 à 15:17

Très démago !
Il va tout promettre, tout promettre, pour au final nous trahir tous...

Signaler Répondre
avatar
le gone de Lyon le 03/03/2026 à 15:07

Aulas un vrai patron ! Le débat n’est pas son point fort mais il fait les choses en silence bravo Monsieur le Maire !

Signaler Répondre
avatar
Presqu'ile le 03/03/2026 à 15:01

Aulas promet beaucoup de choses plus ou moins loufoques, mais avec quel financement ?
Comme tous les populistes, il promet monts et merveilles et ensuite il fera un joli doigt à ceux qui l'ont cru.
Oui, exactement comme trump en ce moment ...

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 03/03/2026 à 14:53

c est quand même plus important que le panier bio pour les femmes enceintes.

Signaler Répondre
avatar
elodie M le 03/03/2026 à 14:28

très bien

Signaler Répondre
avatar
Fredo69360 le 03/03/2026 à 14:25
l'aube blanche a écrit le 03/03/2026 à 14h10

pas de chance le SDIS est une compétence du département.

Et ben voilà enfin une équipe qui propose des choses pour nous . Je dis bravo et surtout je dis que nous en avons marre d’être pris pour des cons par des politiques. Delaigue qui était mon chef est le mieux placé pour en parler. Un vrai patron

Signaler Répondre
avatar
Vecteur12 le 03/03/2026 à 14:25
l'aube blanche a écrit le 03/03/2026 à 14h10

pas de chance le SDIS est une compétence du département.

Le plan de Sarselli-Aulas pour augmenter et renforcer le financement du SDMIS au niveau de la Métropole (scindé du département depuis 2015) s’appuie sur l’expérience de Serge Delaigue, ancien contrôleur général du SDMIS qui fait maintenant partie de leur équipe...

Signaler Répondre
avatar
Neuneu du 69 le 03/03/2026 à 14:24
l'aube blanche a écrit le 03/03/2026 à 14h10

pas de chance le SDIS est une compétence du département.

Pas de chance tu connais rien . Ferme la la prochaine fois

Signaler Répondre
avatar
Quand on ne sait pas, on se tait le 03/03/2026 à 14:17
l'aube blanche a écrit le 03/03/2026 à 14h10

pas de chance le SDIS est une compétence du département.

Il est question ici du SDMIS.

Signaler Répondre
avatar
l'aube blanche le 03/03/2026 à 14:10

pas de chance le SDIS est une compétence du département.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.