Pompiers en colère : Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli promettent 80 soldats du feu en plus et une nouvelle caserne à Lyon

Jean-Michel Aulas, candidat à la mairie de Lyon, et Véronique Sarselli, candidate à la présidence de la Métropole, placent les sapeurs-pompiers au cœur de leur programme. Dans un communiqué ce mardi 3 mars, les équipes de Cœur Lyonnais et Grand Cœur Lyonnais assurent que "les pompiers ne sont pas oubliés" dans cette campagne et détaillent une série d’engagements pour le SDMIS.

Les candidats évoquent une situation "préoccupante" du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours, pointant une dégradation des finances, des investissements retardés et des effectifs jugés insuffisants. Ils rappellent que plus de 80% des interventions concernent aujourd’hui le secours à la personne, soit près de 100 000 prises en charge par an.

Parmi les principales annonces figure une augmentation des contributions annuelles au SDMIS dès 2027 afin de "restaurer la capacité d’action opérationnelle et d’investissement". "La sécurité civile n’est pas une variable d’ajustement budgétaire", affirment les candidats.

Ils proposent également le recrutement de 80 sapeurs-pompiers professionnels supplémentaires sur le mandat, tout en favorisant le volontariat et l’engagement des jeunes sapeurs-pompiers.

Autre engagement : relancer l’investissement pour renouveler les véhicules, les matériels, les systèmes d’information et les casernes, avec notamment la création d’une nouvelle caserne dans le 8e arrondissement de Lyon ou à proximité.

Jean-Michel Aulas met aussi l’accent sur la prévention des maladies professionnelles et la protection des personnels face aux agressions, jugées "inacceptables". Les candidats souhaitent renforcer la montée en compétence sur le secours d’urgence à la personne, devenu le cœur de l’activité des pompiers.

Enfin, ils proposent d’associer davantage le SDMIS aux projets d’aménagement urbain et de développer une "culture de résilience citoyenne" en lien avec les maires et les collectivités.

Ce plan s’appuie, selon eux, sur l’expérience de Serge Delaigue, ancien contrôleur général du SDMIS, aujourd'hui candidat de Grand Coeur Lyonnais au conseil métropolitain.