Pompiers en colère : Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli promettent 80 soldats du feu en plus et une nouvelle caserne à Lyon

Jean-Michel Aulas, candidat à la mairie de Lyon, et Véronique Sarselli, candidate à la présidence de la Métropole, placent les sapeurs-pompiers au cœur de leur programme. Dans un communiqué ce mardi 3 mars, les équipes de Cœur Lyonnais et Grand Cœur Lyonnais assurent que "les pompiers ne sont pas oubliés" dans cette campagne et détaillent une série d’engagements pour le SDMIS.
Les candidats évoquent une situation "préoccupante" du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours, pointant une dégradation des finances, des investissements retardés et des effectifs jugés insuffisants. Ils rappellent que plus de 80% des interventions concernent aujourd’hui le secours à la personne, soit près de 100 000 prises en charge par an.
Parmi les principales annonces figure une augmentation des contributions annuelles au SDMIS dès 2027 afin de "restaurer la capacité d’action opérationnelle et d’investissement". "La sécurité civile n’est pas une variable d’ajustement budgétaire", affirment les candidats.
Ils proposent également le recrutement de 80 sapeurs-pompiers professionnels supplémentaires sur le mandat, tout en favorisant le volontariat et l’engagement des jeunes sapeurs-pompiers.
Autre engagement : relancer l’investissement pour renouveler les véhicules, les matériels, les systèmes d’information et les casernes, avec notamment la création d’une nouvelle caserne dans le 8e arrondissement de Lyon ou à proximité.
Jean-Michel Aulas met aussi l’accent sur la prévention des maladies professionnelles et la protection des personnels face aux agressions, jugées "inacceptables". Les candidats souhaitent renforcer la montée en compétence sur le secours d’urgence à la personne, devenu le cœur de l’activité des pompiers.
Enfin, ils proposent d’associer davantage le SDMIS aux projets d’aménagement urbain et de développer une "culture de résilience citoyenne" en lien avec les maires et les collectivités.
Ce plan s’appuie, selon eux, sur l’expérience de Serge Delaigue, ancien contrôleur général du SDMIS, aujourd'hui candidat de Grand Coeur Lyonnais au conseil métropolitain.
Au moins, le général Delaigue connaîtra les grades de ses hommes, contrairement à la présidente actuelle qui appelle capitaine des colonels, et qui s'abstient prudemment de s'adresser à un sergent-chef de peur de commettre un impair.Signaler Répondre
Comment pourront ils financer ces projets ? Ils réduisent le budget de partout...Signaler Répondre
Une nouvelle caserne coûte plusieurs millions... Recrutement de volontaires et JSP... je leur souhaite bon courage...
JMA et VS sont hélas bien loin de la réalité
Avec le panier bio, on évite des cancerts hypothétiques et très rares.Signaler Répondre
Avec des pompiers, on sauve des vies dès la première année.
Sans compter que les nouveaux aménagements de voiries complexifient les interventions et nécessitent donc des casernes plus nombreuses pour maintenir les mêmes délais d'intervention.
Très démago !Signaler Répondre
Il va tout promettre, tout promettre, pour au final nous trahir tous...
Aulas un vrai patron ! Le débat n’est pas son point fort mais il fait les choses en silence bravo Monsieur le Maire !Signaler Répondre
Aulas promet beaucoup de choses plus ou moins loufoques, mais avec quel financement ?Signaler Répondre
Comme tous les populistes, il promet monts et merveilles et ensuite il fera un joli doigt à ceux qui l'ont cru.
Oui, exactement comme trump en ce moment ...
c est quand même plus important que le panier bio pour les femmes enceintes.Signaler Répondre
très bienSignaler Répondre
Et ben voilà enfin une équipe qui propose des choses pour nous . Je dis bravo et surtout je dis que nous en avons marre d’être pris pour des cons par des politiques. Delaigue qui était mon chef est le mieux placé pour en parler. Un vrai patronSignaler Répondre
Le plan de Sarselli-Aulas pour augmenter et renforcer le financement du SDMIS au niveau de la Métropole (scindé du département depuis 2015) s’appuie sur l’expérience de Serge Delaigue, ancien contrôleur général du SDMIS qui fait maintenant partie de leur équipe...Signaler Répondre
Pas de chance tu connais rien . Ferme la la prochaine foisSignaler Répondre
Il est question ici du SDMIS.Signaler Répondre
pas de chance le SDIS est une compétence du département.Signaler Répondre