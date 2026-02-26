Municipales à Lyon : "frustré" par son débat, Jean-Michel Aulas met en avant sécurité, logement et attractivité

Face aux critiques sur sa prestation lors de son premier débat politique télévisé diffusé sur BFM-TV mardi 24 février, Jean-Michel Aulas a pris la parole pour livrer son ressenti et préciser ses priorités pour Lyon. L’ancien dirigeant d’entreprise reconnaît avoir découvert "un exercice frustrant", marqué selon lui par "ses postures et ses invectives partisanes".

Se présentant comme un candidat issu "du monde de l’entreprise, de l’action concrète et des résultats mesurables", il estime ne pas avoir eu suffisamment de temps pour développer ses propositions sur l’attractivité de la ville, la protection des commerçants et le rayonnement économique de la métropole.

Chose qu'il rattrape à travers son communiqué, dans lequel Jean-Michel Aulas critique "la politique de décroissance menée ces dernières années", qu’il juge responsable d’un net ralentissement de la construction de logements et d’une hausse des loyers touchant étudiants et classes moyennes. Il affirme vouloir relancer la production de logements, estimant que chaque euro investi génère "deux à trois euros de retombées économiques".

Côté transports, le candidat propose la gratuité des TCL pour les Lyonnais gagnant moins de 2500 euros nets par mois. Il présente cette mesure comme un levier à la fois social et économique, destiné à fluidifier les déplacements et redynamiser le cœur de ville.

Il annonce également la prise en charge des cantines et du périscolaire, ainsi qu’un plan d’accompagnement des familles monoparentales. Sur le plan environnemental, il promet un plan fraîcheur métropolitain et une végétalisation "ambitieuse" de la place Bellecour.

Jean-Michel Aulas défend aussi des projets d’infrastructures structurants, notamment la création d’un nouveau tunnel de Fourvière destiné à réduire la congestion et la pollution. Il souhaite par ailleurs accueillir le départ du Tour de France masculin et féminin dès 2028 et redonner à la Fête des Lumières sa date traditionnelle du 8 décembre, avec une création confiée à Jean-Michel Jarre.

La sécurité figure parmi ses priorités affichées : 500 policiers municipaux supplémentaires, 200 agents pour les transports, un nouvel Hôtel des Polices avec centre de supervision 24h/24 et 1200 caméras pilotées par l’intelligence artificielle.

Enfin, il propose l’organisation de consultations citoyennes annuelles et la mise en place d’un "City Score" pour évaluer l’efficacité des politiques municipales.

Concluant son message, Jean-Michel Aulas affirme vouloir "remettre l’économie, l’efficacité et l’ambition au cœur de Lyon", revendiquant "moins de postures, moins d’idéologie" et "plus d’action".