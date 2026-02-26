Municipales à Lyon : "frustré" par son débat, Jean-Michel Aulas met en avant sécurité, logement et attractivité

Face aux critiques sur sa prestation lors de son premier débat politique télévisé diffusé sur BFM-TV mardi 24 février, Jean-Michel Aulas a pris la parole pour livrer son ressenti et préciser ses priorités pour Lyon. L’ancien dirigeant d’entreprise reconnaît avoir découvert "un exercice frustrant", marqué selon lui par "ses postures et ses invectives partisanes".
Se présentant comme un candidat issu "du monde de l’entreprise, de l’action concrète et des résultats mesurables", il estime ne pas avoir eu suffisamment de temps pour développer ses propositions sur l’attractivité de la ville, la protection des commerçants et le rayonnement économique de la métropole.
Chose qu'il rattrape à travers son communiqué, dans lequel Jean-Michel Aulas critique "la politique de décroissance menée ces dernières années", qu’il juge responsable d’un net ralentissement de la construction de logements et d’une hausse des loyers touchant étudiants et classes moyennes. Il affirme vouloir relancer la production de logements, estimant que chaque euro investi génère "deux à trois euros de retombées économiques".
Côté transports, le candidat propose la gratuité des TCL pour les Lyonnais gagnant moins de 2500 euros nets par mois. Il présente cette mesure comme un levier à la fois social et économique, destiné à fluidifier les déplacements et redynamiser le cœur de ville.
Il annonce également la prise en charge des cantines et du périscolaire, ainsi qu’un plan d’accompagnement des familles monoparentales. Sur le plan environnemental, il promet un plan fraîcheur métropolitain et une végétalisation "ambitieuse" de la place Bellecour.
Jean-Michel Aulas défend aussi des projets d’infrastructures structurants, notamment la création d’un nouveau tunnel de Fourvière destiné à réduire la congestion et la pollution. Il souhaite par ailleurs accueillir le départ du Tour de France masculin et féminin dès 2028 et redonner à la Fête des Lumières sa date traditionnelle du 8 décembre, avec une création confiée à Jean-Michel Jarre.
La sécurité figure parmi ses priorités affichées : 500 policiers municipaux supplémentaires, 200 agents pour les transports, un nouvel Hôtel des Polices avec centre de supervision 24h/24 et 1200 caméras pilotées par l’intelligence artificielle.
Enfin, il propose l’organisation de consultations citoyennes annuelles et la mise en place d’un "City Score" pour évaluer l’efficacité des politiques municipales.
Concluant son message, Jean-Michel Aulas affirme vouloir "remettre l’économie, l’efficacité et l’ambition au cœur de Lyon", revendiquant "moins de postures, moins d’idéologie" et "plus d’action".
Il a pas été bon Aulas, en revanche Dupalais m'a impressioné, je ne le connaissais pas et il est tres bon ce mec de l'UDR.Signaler Répondre
Quand Aulas attaqué Dupalais en disait qu'il prone la violence et que Dupalais lui a dit de donner des exemples Aulas a begayé, eh oui c'est ca quand tu essayes de tomber dans des poncifs et sortir des phrases toutes faites, quand tu attaques faut que ce soit etayé derriere.
Je voterais pour Dupalais pour ma part.
Aulas dans le débat de Lyon, c’était un naufrage intersidéral. Je n’ai jamais vu une prestation aussi calamiteuse depuis que je regarde la politique La gauche et l’extrême droite ont donné une leçon pendant deux heures.Signaler Répondre
Lyon, ce n’est pas un village de 1 000 habitants que l’on peut gouverner avec une simple notoriété Vous étiez l’homme préféré des Lyonnais mais la politique demande du caractère et de l’expérience.
Le fait d’avoir nié tout soutien de Macron et Wauquiez, ainsi que l’extrême droite venue vous sauver pendant le débat, constitue votre premier mensonge.
La gauche a un bilan positif ils ont appliqué leur programme, ce qui est rare chez des politiciens qui tiennent leurs promesses
Ce sera très difficile de défendre votre programme sur les marchés ou en porte-à-porte, car la majorité des Lyonnais ont découvert qu’Aulas n’a pas de projet
On ne juge pas un candidat sur un plateau de tv.. Aulas n’est pas un homme politique il ne fonctionne pas comme tel mais ses idées et programme et très attractif d’ailleurs allez sur le site coeurlyonnais.fr Aulas va gagner les lyonnais veulent un changement !Signaler Répondre
La prestation a montré une approximation effarante dans les réponses ( tunnel etc...)Signaler Répondre
Des propositions demago( il n est pas le seul d ailleurs) comme la végétalisation en bacs à Bellecour n' apportera aucune fraîcheur ( parking en dessous) et défigurera définitivement cette place d armes à la perspective rare à Lyon
Lyon devient inabordable, asphyxiante, inapaisée.
Bref, pas convaincu !
C’est la panique à bord !Signaler Répondre
JMA risque de s’effondrer dans les urnes car tout le monde autour de moi que ce soit au bureau ou ailleurs ne parle que de sa performance catastrophique et de son extrême faiblesse
Il a perdu mon vote mardi soir en tous cas