Faits Divers

Des hommes cagoulés tirent et mettent le feu à des logements autour de Lyon : des vidéos terrifiantes

Une série d’attaques nocturnes particulièrement inquiétantes secoue actuellement la métropole de Lyon.

Depuis la mi-février, plusieurs vidéos circulant sur Snapchat montrent des individus masqués, vêtus de noir, s’en prenant à des habitations en pleine nuit. Sur les images, les auteurs aspergent les façades d’essence avant d’y mettre le feu, dans ce qui s’apparente à des opérations ciblées.

Trois attaques distinctes apparaissent dans ces vidéos diffusées en ligne. La première remonterait au 14 février, dans le 8ᵉ arrondissement de Lyon, aux alentours de 0h25. Deux jours plus tard, le 16 février, une nouvelle action aurait eu lieu à Décines-Charpieu, où des coups de feu auraient également été tirés. Enfin, un troisième épisode est daté du 20 février à Saint-Fons, vers 4h20 du matin.

À chaque fois, le mode opératoire reste identique : un bidon d’essence est vidé sur la façade d’une maison ou d’un appartement avant l’embrasement.

Les images, tournées par les auteurs eux-mêmes, montrent une mise en scène assumée des attaques.

Des actes revendiqués

Dans l’un des extraits, un individu tire avec une arme automatique sur la porte d’un appartement. La séquence est accompagnée d’un message revendiquant les faits au nom de la "Jefe Mafia".

Une mention évoque notamment une "2e attaque en 30 minutes" à Décines, avec un avertissement demandant de ne pas circuler autour de Sully, probablement en référence à la rue Sully située près du Groupama Stadium.

La répétition des attaques, leur diffusion sur les réseaux sociaux et la revendication explicite laissent penser à une série d'intimidations visant plusieurs secteurs de l’agglomération lyonnaise. Ces vidéos, largement partagées en ligne, alimentent l’inquiétude des riverains face à une violence spectaculaire et assumée.

avatar
Dupon le 25/02/2026 à 19:11

Il y a quand même de vrais malades en liberté

avatar
J6 le 25/02/2026 à 19:04

Alors les badinteristes toujours sur vos idées ? Alors subissez...

