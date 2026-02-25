JO d’hiver 2030 : le directeur général Cyril Linette quitte officiellement le comité d’organisation

Le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver Alpes Françaises 2030 (COJOP) a officialisé ce mercredi 25 février le départ de son directeur général Cyril Linette, confirmant une crise de gouvernance évoquée depuis plusieurs semaines.

La décision a été prise à la suite d’un bureau exécutif réuni dimanche 22 février à Milan, quelques jours après que les partenaires du projet avaient reconnu l’existence de "désaccords insurmontables" entre le président Edgar Grospiron et son directeur général.Dans un communiqué, le COJOP explique que ce départ s’inscrit dans une volonté collective de "donner au COJOP un nouvel élan grâce à une gouvernance renouvelée, à un moment où, ses fondations posées, s’ouvre une nouvelle phase clé de livraison opérationnelle du projet."

Une crise interne désormais tranchéeRéunis mi-février en Italie, les acteurs institutionnels avaient déjà chargé Edgar Grospiron de conduire des discussions afin de trouver "la solution la plus adaptée à l’intérêt collectif du projet."

La décision actée dimanche vient ainsi clore plusieurs semaines d’incertitudes au sommet de l’organisation olympique.Aucune précision supplémentaire n’a été apportée sur la nature des différends ayant opposé les deux dirigeants. Le bureau exécutif a néanmoins tenu à saluer "le travail accompli" par Cyril Linette depuis sa nomination en avril 2025. Parmi les réalisations citées figure notamment la structuration de l’organisation et l’adoption du premier budget pluriannuel du COJOP à l’automne.

Pour la suite, l’instance assure que "la priorité collective reste la poursuite du travail engagé au service du projet", alors que les Jeux d’hiver 2030 entrent désormais dans une phase opérationnelle décisive.