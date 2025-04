Cyril Linette officiellement nommé directeur général des Alpes 2030

La décision a été prise ce jeudi par le bureau exécutif du COJOP et sur proposition de son président Edgar Grospiron.

"Cyril Linette est un dirigeant innovant, structurant, réformateur. Il apporte une vision claire sur la création de valeur, la gestion budgétaire, la performance des équipes et la diffusion des contenus. Les Jeux sont aujourd’hui autant un événement sportif qu’une immense plateforme de contenus à fort pouvoir émotionnel. Cyril possède cette capacité à penser à la fois le fond, la forme, et le terrain", a précisé Edgar Grospiron.

En tant que directeur général, Cyril Linette pilotera "les volets opérationnels, juridiques et financiers du COJOP. Il aura pour mission d’installer une organisation efficace et agile, de structurer les équipes autour d’une gouvernance solide, et d’assurer la bonne coordination entre les acteurs du projet", annonce le COJOP dans un communiqué.

L'ancien directeur général de L'Équipe n’est pas inconnu dans le monde du sport. L’ancien directeur des sports de Canal+ (2015 à 2018) avait notamment candidaté pour devenir président de la Ligue de football professionnel en septembre dernier, mais il avait finalement été battu par Vincent Labrune.

Cyril Linette va désormais endosser le costume de numéro deux du comité d'organisation des Jeux d'hiver.