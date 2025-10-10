JO 2030 dans les Alpes : "Il y a 2,5 milliards d'euros à aller chercher pour ces Jeux"

L'occasion de réunir des centaines d'élus, d'acteurs économiques et sportifs d'Auvergne-Rhône-Alpes et de la Région Sud pour poser une nouvelle pierre sur les fondations encore fraîches de la compétition qui se tiendra dans les Alpes françaises dans moins de 5 ans.

A la tribune, le président de la Région hôte Fabrice Pannekoucke annonçait la couleur : "On veut vous donner la réponse aux questions que vous vous posez".

Son prédécesseur Laurent Wauquiez, exfiltré de Paris et de sa tambouille politique stérile, voulait aussi impliquer au maximum les acteurs de la région : "Les JO, c'est toujours un moment où s'écrit une page d'histoire d'un territoire ou d'un pays". Sans oublier la dimension environnementale pour anticiper une crise qui frappe déjà quelques stations : "Albertville en 1992, il y a eu de grands investissements. Nous, on doit montrer qu'on est capable d'avoir la première montagne durable au monde".

Le patron du COJOP, l'ancien skieur Edgar Grospiron, ne disait pas autre chose. Pour lui, ces JO, "c'est une chance mais aussi un défi, celui de pérenniser nos jeux d'hiver. C'est une responsabilité de préfigurer la montagne de 2050, qu'elle soit toujours une source de plaisirs et un théâtre d'opportunités économiques important".

"On va lancer 1500 appels d'offres"

Et alors que les chefs d'entreprise et maires écoutaient religieusement ces discours, le nerf de la guerre entrait en scène. "Il faut que ces Jeux bénéficient au territoire, mais aussi à la France entière. Notre succès repose sur votre mobilisation", précisait Edgar Grospiron, avant de laisser la parole à son directeur général Cyril Linette.

L'ancien journaliste sportif, passé par PMU et L'Equipe, devait affronter les représentants du monde économique locale lors d'une première table ronde.

Un discours qui débutait bien, puisqu'il faisait miroiter le pactole que représente l'évènement mondial de 2030 : "Il y a 2,5 milliards d'euros à aller chercher pour ces Jeux. (...) On va lancer 1500 appels d'offres".

"Mais on est soumis par la commande publique. Ça veut dire qu'on a des contraintes", tempérait Cyril Linette. Et de conseiller aux entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes de potentiellement déposer des dossiers communs pour faire face à la concurrence des grands groupes français, voire européens.

"La priorité, c'est de livrer ces JO. La 2e priorité, ce sera le budget. La 3e priorité, c'est d'irriguer le territoire", classait le directeur général du COJOP.

Un discours que Jean-Luc Raunicher, président du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes n'a pas trouvé "rassurant". "Il faut que les cahiers des charges soient accessibles. Il faut faire travailler les entreprises du coin avec des clauses", martelait-il à l'attention de Cyril Linette, qui sait déjà que le gâteau des JO ne sera pas assez gros pour tout le monde.

Un véritable marathon parsemé de haies à franchir pour le COJOP, et qui ne fait que débuter.