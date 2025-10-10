JO 2030 dans les Alpes : "Il y a 2,5 milliards d'euros à aller chercher pour ces Jeux"

L'occasion de réunir des centaines d'élus, d'acteurs économiques et sportifs d'Auvergne-Rhône-Alpes et de la Région Sud pour poser une nouvelle pierre sur les fondations encore fraîches de la compétition qui se tiendra dans les Alpes françaises dans moins de 5 ans.
A la tribune, le président de la Région hôte Fabrice Pannekoucke annonçait la couleur : "On veut vous donner la réponse aux questions que vous vous posez".
Son prédécesseur Laurent Wauquiez, exfiltré de Paris et de sa tambouille politique stérile, voulait aussi impliquer au maximum les acteurs de la région : "Les JO, c'est toujours un moment où s'écrit une page d'histoire d'un territoire ou d'un pays". Sans oublier la dimension environnementale pour anticiper une crise qui frappe déjà quelques stations : "Albertville en 1992, il y a eu de grands investissements. Nous, on doit montrer qu'on est capable d'avoir la première montagne durable au monde".
Le patron du COJOP, l'ancien skieur Edgar Grospiron, ne disait pas autre chose. Pour lui, ces JO, "c'est une chance mais aussi un défi, celui de pérenniser nos jeux d'hiver. C'est une responsabilité de préfigurer la montagne de 2050, qu'elle soit toujours une source de plaisirs et un théâtre d'opportunités économiques important".
"On va lancer 1500 appels d'offres"
Et alors que les chefs d'entreprise et maires écoutaient religieusement ces discours, le nerf de la guerre entrait en scène. "Il faut que ces Jeux bénéficient au territoire, mais aussi à la France entière. Notre succès repose sur votre mobilisation", précisait Edgar Grospiron, avant de laisser la parole à son directeur général Cyril Linette.
L'ancien journaliste sportif, passé par PMU et L'Equipe, devait affronter les représentants du monde économique locale lors d'une première table ronde.
Un discours qui débutait bien, puisqu'il faisait miroiter le pactole que représente l'évènement mondial de 2030 : "Il y a 2,5 milliards d'euros à aller chercher pour ces Jeux. (...) On va lancer 1500 appels d'offres".
"Mais on est soumis par la commande publique. Ça veut dire qu'on a des contraintes", tempérait Cyril Linette. Et de conseiller aux entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes de potentiellement déposer des dossiers communs pour faire face à la concurrence des grands groupes français, voire européens.
"La priorité, c'est de livrer ces JO. La 2e priorité, ce sera le budget. La 3e priorité, c'est d'irriguer le territoire", classait le directeur général du COJOP.
Un discours que Jean-Luc Raunicher, président du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes n'a pas trouvé "rassurant". "Il faut que les cahiers des charges soient accessibles. Il faut faire travailler les entreprises du coin avec des clauses", martelait-il à l'attention de Cyril Linette, qui sait déjà que le gâteau des JO ne sera pas assez gros pour tout le monde.
Un véritable marathon parsemé de haies à franchir pour le COJOP, et qui ne fait que débuter.
GASPILLAGE. GASPILLAGE. C'est facile avec l'argent des autresSignaler Répondre
Il y a 2,5 milliards d'euros à aller chercher DANS LES PARADIS FISCAUX. des entreprises comme BNP et autres ont des sous planqués.Signaler Répondre
la région va dépenser des milliards Inutile pendant que le peuple creve de faim non JOSignaler Répondre
qui n existent plus(l argent est le nerf de la guerre)Signaler Répondre
Les Jeux Olympiques d'hiver? Halte la!! impact environnemental important, avec des infrastructures temporaires qui laissent des traces durables sur les écosystèmes. Ils génèrent aussi une empreinte carbone massive, notamment à cause des transports et de la consommation d'énergie. De plus, ces événements peuvent entraîner la privatisation de ressources publiques, affectant les communautés locales. Alors mettons ces milliards aux service des mal logés et pour accueillir dignement nos migrants qui dorment dans nos rues!Signaler Répondre
Je ne suis pas un écolo, du moins en politique, mais si vous ne comprenez pas la catastrophe environnementale, c'est grave. Déjà tous les transports, ensuite vous avez oublié Grand-Bornand en 2022 où pour le biathlon, en absence de neige on a envoyé plein de camions sur les hauteurs, retirer de la neige pour l'amener en ce lieu.Signaler Répondre
JO 2030 : encore une aberration :Signaler Répondre
- environnementale et écologique : création de structures inutiles, nombreux déplacements en avion (athlètes, équipes sportives, journalistes ...),
- économique avec de grosses dépenses pour : la sécurité, les transports et réceptions mondaines ...
Malgré les belles déclarations des politiciens -droite et gauche-, les acteurs/participants à ces évènements ... sur les retombées économiques positives,
JAMAIS l'organisation des JO n'a été bénéficiaire économiquement pour une région voire un pays ( voir les JPO de Paris en 2024 : entre autres lire :https://www.mediapart.fr/journal/economie-et-social/300925/les-jo-de-paris-2024-le-grand-mensonge-economique).
Avec sa situation financière catastrophique, la France devrait faire des économies et cesser d'organiser des manifestations somptuaires !
Pourquoi ne pas organiser un référendum pour savoir si les français sont d'accord pour payer ce genre de fantaisie ?
Les appels d'offres il faut en faire à l'étranger, en France le Medef ne fait que râler et ne veut rien investir s'ils n'encaissent pas du pognon avant ces rapaces.Signaler Répondre
2.5 Mds il faut ponctionner les 200 riches qui ont vu leur fortune sous macron passer de 600 à 1200 Mds...
2,5 M une paille!!! nous on a 3500 M de dette !!!!!! une taxe sur les vélos et le tour est jouéSignaler Répondre
La majorité s'en contrefiche du bobsleigh et pour ma part je m'en contrefiche aussi des ecolos.Signaler Répondre
C'est juste que ce genre de somme qui pourrait servir à crée des hôpitaux, refaire des routes praticables, des services publics qui fonctionnent etc, c'est juste indécent pour du patinage artistique dont 90% des francais n'en ont strictement rien à faire.
Waouuuh, les Écolos anti tout ont investi le forum, ils se déchaînent avec les arguments bien appris de France Nature Environment…Signaler Répondre
Rien de nouveau ….
Allez demander aux habitants des territoires de Chamonix, Grenoble et Albertville ce qu’ont apportés les Jeux au lieu de déblatérer!Signaler Répondre
Expliquez nous les catastrophes environmentales… à part le discours écolo de base!
Petit rappel,les départements ruraux concernés sont les plus riches de la Région AuRA, ne vous en déplaise!
Vous avez raison; suis d’accord avec vous.Signaler Répondre
Vous faites un mauvais calcul, les J.O., hiver ou été ne sont plus ce qu'ils étaient. Une fortune est engagée, pour Paris, l'hôtellerie, la restauration, certains commerces s'y sont retrouvés pas les PME. Les taxis qui pensaient promener du monde, on les a bloqués, interdiction de circuler dans certaines zones. Niveau écologique, vos jeux sont souvent catastrophiques. En l'absence de neige, des camions qui vont en chercher sur les sommets. Non, on y laisse plus de plumes qu'autre chose et ces 2,5 milliards d'euros, qui va les fournir ? Posez-vous la question.Signaler Répondre
Parfois on hallucine.... les JO 2035 est ce actuellement dans la crise qu'on connait une priorité ???Signaler Répondre
Dans un pays en faillite ou les gens ne finissent pas les fins de mois et ne peuvent plus se soigner doit on perdre de l'énergie pour aller trouver des milliards pour des JO?
On voit toujours les même politiques sur ses photos qui révèlent clairement la déconnexion totale des priorités des français.
Dans un autre article du LyonMag il y avait le mot "Honte" oui ils devraient avoir "honte". Quand dans mon budget mensuel je suis à la limite j'organise mes dépenses sur l'essentiel je ne vais pas prendre un abonnement à 500 euros dans une salle de sport.
Si seulement un futur 1er Ministre avait assez de charisme pour arrêter ce genre de délire.Signaler Répondre
Les JO sont un puits sans fond qui ne profite qu'à une toute petite caste à commencer par les membres du COJOP.
Au delà de la catastrophe environnementale, c'est un scandale fait de conflits d'intérêt permanents.
Personne n’en veut. Point barre.Signaler Répondre
Ouvrez les yeux , ca ne génère rien du tout hormis flatter l ego de certain, c est un gouffre financier comme a chaque fois et un endettement sur 30 ans voir plus ........ JO de Paris le dernier en date et comme d habitude ca devait rapporter pour finir encore une fois en désastre financier , il va falloir arrêter de ce comporter comme des cigales il y a d autres priorités !!! . Posez vous la question pourquoi aucun pays n a voulu organiser ces JO .........Signaler Répondre
Albertville, passe pour l'enfant gâté des JO avec un remboursement de la dette des JO (42,5 millions d'euros) prise en charge à 75 % par l'Etat et 25% par le département de la Savoie, quoiqu’il arrive c’est dans les poches des travailleurs qu’on va chercher l’argent. Infrastructures écoles on paie des impôts, les routes c’est censé être l’argent des PV (cagnotte impressionnante). Trouver l’argent ailleurs il suffit de moins gaspiller, et de réaffecter les fonds a ce qui est nécessaires et non a ce qui relève des idéologies , des recasages, et des cadeaux financiers par copinage, ou servants a la rééducation forcée des masses.Signaler Répondre
On a déjà pas un sou , nos entreprises sont aux aboies , la France au bord de la faillite , et on organise chez les J.O d hiver ...Signaler Répondre
vraiment nos dirigeants ont vraiment de la m....e devant les yeux .
Tout est dit sur la photoSignaler Répondre
Des jeunes de tout horizon… une parité ! Les Handi représentés en nombre …!!!
Bref la gouvernance du sport dans toute sa splendeur
Les déplacements 5 étoiles des officiels va commencer et la vinasse va couler à flots
Continuons !!!
A ceux qui critiquent les sports d’hivers, l’argent que ça génère pour la région est juste énorme. Une partie est redistribuer aux infrastructures d’écoles, routes etc…. Dans la région seul le Rhône créé de la richesse avec la haute savoie et la savoie principalement grâce aux montagnes (sauf le 74 qui bénéficie de la suisse proche et le 69 grace a la chimie et au tertiaire ). Si on enlève la montagne il faudra trouver l’argent ailleurs… sauf qu’ailleurs il n’y en a plusSignaler Répondre