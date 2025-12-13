Près de Lyon : ce lieu mythique de Villefranche-sur-Saône rouvre enfin après plus d'un an de travaux

A Villefranche-sur-Saône, on a failli s'habituer à vivre sans ce lieu économique et patrimonial. Mais les travaux se sont enfin terminés et le Marché couvert caladois a pu rouvrir ses portes en grandes pompes ce vendredi matin.

Le bâtiment, qui accuse déjà neuf décennies de vie, a fait l'objet d'un grand projet de rénovation et de modernisation à près de 10 millions d'euros.

Le Marché couvert est désormais ouvert les lundis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches de 7h à 12h30.

La halle emblématique du centre-ville caladois située boulevard Jean-Jaurès a été construite en 1933 d’après les plans de l’architecte lyonnais Albin Decœur. Ce bâtiment de près de 5 000 m² fait partie des plus anciens marchés couverts de France et constitue un lieu de commerce et de convivialité ancré dans le patrimoine local. Traditionnellement occupé par plus de 80 commerçants alimentaires (primeurs, bouchers, poissonniers, fromagers…), il accueille aussi des événements festifs comme des marchés des vins ou des animations culturelles.