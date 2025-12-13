Urbanisme

Près de Lyon : ce lieu mythique de Villefranche-sur-Saône rouvre enfin après plus d'un an de travaux

Près de Lyon : ce lieu mythique de Villefranche-sur-Saône rouvre enfin après plus d'un an de travaux
DR

Un an et demi sans Marché couvert.

A Villefranche-sur-Saône, on a failli s'habituer à vivre sans ce lieu économique et patrimonial. Mais les travaux se sont enfin terminés et le Marché couvert caladois a pu rouvrir ses portes en grandes pompes ce vendredi matin.

Le bâtiment, qui accuse déjà neuf décennies de vie, a fait l'objet d'un grand projet de rénovation et de modernisation à près de 10 millions d'euros.

Le Marché couvert est désormais ouvert les lundis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches de 7h à 12h30.

La halle emblématique du centre-ville caladois située boulevard Jean-Jaurès a été construite en 1933 d’après les plans de l’architecte lyonnais Albin Decœur. Ce bâtiment de près de 5 000 m² fait partie des plus anciens marchés couverts de France et constitue un lieu de commerce et de convivialité ancré dans le patrimoine local. Traditionnellement occupé par plus de 80 commerçants alimentaires (primeurs, bouchers, poissonniers, fromagers…), il accueille aussi des événements festifs comme des marchés des vins ou des animations culturelles.

Tags :

Villefranche-sur-Saône

marché couvert

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.