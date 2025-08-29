Une folle course-poursuite entre Dardilly et Villefranche-sur-Saône, le pire évité de justesse dans une zone commerciale

Selon le Progrès, l’automobiliste a refusé un contrôle de gendarmerie ce vendredi après-midi et a pris la fuite en empruntant l’A6 en direction de Paris. Poursuivi par les forces de l’ordre sur 30 km, l’individu, qui roulait en Ford Fiesta, a fini par forcer une barrière de péage à hauteur de Villefranche-sur-Saône, précise le quotidien régional.

L’automobiliste s’est ensuite engagé sur le parking d’une zone commerciale. Pris au piège, il n'a pas hésité pas à foncer sur des zones piétonnes. Selon un témoin, cité par le Progrès, une fillette, qui sortait d’un magasin, a failli être renversée.

Un drame a été évité de justesse donc, aucun blessé n'est à déplorer. Le fuyard a fini par être interpellé après avoir fini sa folle course dans un escalier. S’il a tenté de s’échapper à pied, ce jeune, qui serait âgé d’une vingtaine d’années, a été arrêté par les gendarmes et placé en garde à vue.