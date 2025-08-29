Faits Divers

Une folle course-poursuite entre Dardilly et Villefranche-sur-Saône, le pire évité de justesse dans une zone commerciale

Une folle course-poursuite entre Dardilly et Villefranche-sur-Saône, le pire évité de justesse dans une zone commerciale - DR Google Street View

Un homme a été interpellé ce vendredi à Villefranche-sur-Saône, au nord de Lyon, après une folle course-poursuite débutée à Dardilly.

Selon le Progrès, l’automobiliste a refusé un contrôle de gendarmerie ce vendredi après-midi et a pris la fuite en empruntant l’A6 en direction de Paris. Poursuivi par les forces de l’ordre sur 30 km, l’individu, qui roulait en Ford Fiesta, a fini par forcer une barrière de péage à hauteur de Villefranche-sur-Saône, précise le quotidien régional.

L’automobiliste s’est ensuite engagé sur le parking d’une zone commerciale. Pris au piège, il n'a pas hésité pas à foncer sur des zones piétonnes. Selon un témoin, cité par le Progrès, une fillette, qui sortait d’un magasin, a failli être renversée. 

Un drame a été évité de justesse donc, aucun blessé n'est à déplorer. Le fuyard a fini par être interpellé après avoir fini sa folle course dans un escalier. S’il a tenté de s’échapper à pied, ce jeune, qui serait âgé d’une vingtaine d’années, a été arrêté par les gendarmes et placé en garde à vue.

7 commentaires
avatar
on est pas au US le 29/08/2025 à 19:04

si la police n'avait pas engagé la poursuite, la vie de la fillette n'aurait pas été en danger. Les cowboy de la renault kangoo doivent se calmer

avatar
Cyrano le 29/08/2025 à 19:03
ah, vous nous faites trop rire a écrit le 29/08/2025 à 18h41

Une course poursuite sur 30 km?
Mais vous plaisantez?
Vous demandez a être armé?
Et vous faites quoi?
Bande de guignols!!!!!!!!

Tu sais ce qu'il se passe si tu tu utilises ton arme même pour te défendre : garde à vue et tous les emmerdes qui vont avec, après.
Un ancien guignol.

avatar
ribeld le 29/08/2025 à 19:00

Taux d'alcoolémie ?

avatar
Tidjai le 29/08/2025 à 18:56
ah, vous nous faites trop rire a écrit le 29/08/2025 à 18h41

Une course poursuite sur 30 km?
Mais vous plaisantez?
Vous demandez a être armé?
Et vous faites quoi?
Bande de guignols!!!!!!!!

le guignol c'est toi. Tu passes 1 journée dans la police et tu chies dans ta culotte. RESPECT aux force de l'ordre. cette racaille à été serrée. Qu'il pourrisse en prison

avatar
Bribri le 29/08/2025 à 18:55

Peine d'une extrême sévérité pour ce délinquant. Aucune circonstance atténuante !

avatar
Ex Précisions le 29/08/2025 à 18:42

Ils ont tout à perdre et rien à gagner en s'enfuyant, il y a beaucoup plus de probabilité de se faire serrer tôt ou tard que d'échapper aux forces de l'ordre.
Environ 24 900 délits de refus d’obtempérer ont été recensés en France en 2024, soit 1 toutes les 20mn...

avatar
ah, vous nous faites trop rire le 29/08/2025 à 18:41

Une course poursuite sur 30 km?
Mais vous plaisantez?
Vous demandez a être armé?
Et vous faites quoi?
Bande de guignols!!!!!!!!

