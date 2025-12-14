"Ca va les fake news ?" : Grégory Doucet et ses chiffres sur les policiers dénoncés par Jean-Michel Aulas

Invité ce dimanche de France 3 Rhône-Alpes, Grégory Doucet a été mis en difficulté par la journaliste qui l'interrogeait sur le nombre de policiers municipaux à Lyon et le manque d'attractivité du métier.

Le maire écologiste a ainsi sorti un chiffre de son chapeau : "La sécurité pour la Ville de Lyon, c'est d'abord l'humain. Nous avons augmenté les effectifs, aujourd'hui nous sommes à un peu plus de 310 policiers".

Or, selon Bertrand Debeaux, du syndicat FO Ville de Lyon, la ville compterait plutôt moins de 290 policiers municipaux, et pas tous sur le terrain puisque beaucoup sont dans l'administratif, à l'accueil ou au PC radio.

"Il n'a peut-être pas les bonnes sources. Je ne suis pas là pour commenter les propos de ce monsieur", rétorquait Grégory Doucet, qui terminait en rappelant un objectif de 365 policiers à atteindre durant le prochain mandat.

Non, il n’y a pas 310 policiers municipaux qui patrouillent dans Lyon.

Ce chiffre inclut de l’administratif, de la hiérarchie, du PC radio, de l’accueil. De plus, 48 recrues sont actuellement en formation et ne sont donc pas sur le terrain!

Parler de sécurité exige plus… pic.twitter.com/UEGs9ToDKB — Christophe Geourjon (@ChGeourjon) December 14, 2025

"Ca va les fake news ?", réagissait malicieusement Jean-Michel Aulas, épaulé sur les réseaux sociaux par ses soutiens commentant tous la même séquence.