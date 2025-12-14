"Ca va les fake news ?" : Grégory Doucet et ses chiffres sur les policiers dénoncés par Jean-Michel Aulas

Invité ce dimanche de France 3 Rhône-Alpes, Grégory Doucet a été mis en difficulté par la journaliste qui l'interrogeait sur le nombre de policiers municipaux à Lyon et le manque d'attractivité du métier.
Le maire écologiste a ainsi sorti un chiffre de son chapeau : "La sécurité pour la Ville de Lyon, c'est d'abord l'humain. Nous avons augmenté les effectifs, aujourd'hui nous sommes à un peu plus de 310 policiers".
Or, selon Bertrand Debeaux, du syndicat FO Ville de Lyon, la ville compterait plutôt moins de 290 policiers municipaux, et pas tous sur le terrain puisque beaucoup sont dans l'administratif, à l'accueil ou au PC radio.
"Il n'a peut-être pas les bonnes sources. Je ne suis pas là pour commenter les propos de ce monsieur", rétorquait Grégory Doucet, qui terminait en rappelant un objectif de 365 policiers à atteindre durant le prochain mandat.
"Ca va les fake news ?", réagissait malicieusement Jean-Michel Aulas, épaulé sur les réseaux sociaux par ses soutiens commentant tous la même séquence.
Et un maire dont la sécurité fait partie de son programme, qui se rétame ainsi à cette question, c’est rassurant ?Signaler Répondre
Campagne d'un niveau misérable.Signaler Répondre
Le journaliste aurait dû demander combien de pissotières dégenrées ont été installées. Ça c’est une information qui intéresse les lyonnais.Signaler Répondre
La sécurité, relève d’un sentiment provoqué par l’extrême droite.
Tout ça c’est bientôt terminer, car les écologistes gauchistes, en mars ça dégage.
(et il ne l'a jamais été, sur la sécurité, dans sa ville où les personnes âgées se font attaquer tous les jours pour leurs colliers, bijoux...)Signaler Répondre
Qu'il se reconvertisse comme paysagiste, là au moins il sera dans son élément.
Le Doudou ne s'intéresse pas trop à sa police à ce que je lis, donc encore moins à la sécurité des lyonnais.Signaler Répondre
A partir d'aujourd'hui et après l'interview, il va se dire "au fait il y a qui dans mes municipaux à part Chihi ?"
Il va en sortir d'autres comme celle-là d'ici 4 mois, ça va nous manquer à l'avenir ;-) Enfin pas trop quand même...
Il n'a vraiment pas l'air honnête Doucet. Lui même ne croit pas à la soupe de mensonges qu'il nous vend sur les plateaux télés.Signaler Répondre
#EnMarsÇaDégage !
LFI ne propose t'ils pas un retraité pôur le 3ème ?Signaler Répondre
A moins qu'il connaisse les chiffres exacts, mais qu'il préfère faire fonctionner la fake news avec des chiffres qui lui sont avantageux !Signaler Répondre
Le programme des écolos, on le connait que trop bien, car on le subit depuis 6 ans.Signaler Répondre
Le plus grand mérite d'Aulas, c'est de redonner l'espoir d'une alternance à cette majorité de lyonnais excédée par le comportement dogmatique de Doucet, Bernard and co
sans les ecolos et sans LFI , sans le PS.Signaler Répondre
tout sauf cette gauche qui nous suicide chaque jour.
Quand on ne connaît même pas le nombre exact de ses policiers municipaux tout est dit hélas pour Lyon !Signaler Répondre
tout le monde le sait, aulas n’a pas de programme Lyon a besoin d’un politicien et non d’un retraité qu’il restes sur Twitter à commenter l’actualité c’est son meilleur chose à faireSignaler Répondre
Pour compter les membres de son cabinet, il hésite entre 12 (maximum autorisé par la loi) et 36 (nombre réel de personnes titulaires d'un contrat de travail de collaborateur de cabinet à la mairie de Lyon selon la cour des comptes).Signaler Répondre
Et ça, ça s'appelle du détournement de fonds publics Grégory. C'est puni de 10 ans de prison...
A titre de comparaison, les effectifs de police dans le Rhône c'est 5043, chiffre donné par Retailleau et qui n'intègre pas les quelques 1500 gendarmes.Signaler Répondre
Un policier municipal est un policier qu'il soit sur le terrain ou derrière un bureau, du moment qu'il assure la sécurité.Signaler Répondre
Dans un orchestre il y a des violonistes, pianiste, trompettiste.... Ce sont tous des musiciens 😉
Heuresement que Darmanin lui a envoyé 24 policiers car Doucet en matière de sécurité avec Chihi c’est chaotiqueSignaler Répondre