Le maire de Lyon Grégory Doucet à Bruxelles pour défendre une approche européenne “One Health”

"Je resterai maire jusqu'au bout".

Malgré la campagne des élections municipales et la nécessité de convaincre les Lyonnais de lui confier un second mandat, Grégory Doucet n'hésite pas à quitter la ville pour remplir ses obligations d'élu.

Ce mercredi, l'édile écologiste était en déplacement à Bruxelles pour ouvrir la conférence européenne One Health for Cities, organisée dans le cadre du réseau One Health 4 Cities. À cette occasion, Lyon, désignée ville pilote de cette approche en Europe, présentait avec huit autres municipalités un plaidoyer commun à destination des institutions européennes afin d’appeler à un renforcement du rôle des villes face aux crises sanitaires, environnementales et sociales.

Ce déplacement s’inscrit dans la stratégie engagée par la municipalité depuis plusieurs années pour faire de Lyon un territoire de référence en matière de transitions écologiques et sanitaires. La Ville rappelle avoir co-initié le réseau One Health 4 Cities, porté la “Déclaration de Lyon” signée en 2022 avec 24 autres villes européennes, et intégré cette approche dans ses politiques locales, notamment dans son Contrat local de santé et plusieurs projets urbains.

Pour la Ville de Lyon, l’enjeu du déplacement à Bruxelles est de rappeler que 75% de la population européenne vit aujourd’hui en zone urbaine, et que les municipalités se trouvent ainsi “en première ligne”.

Grégory Doucet

One Health for Cities

avatar
Ambition nationale le 11/12/2025 à 11:28

C est bien Doudou tu vas pouvoir remonter Paris pour rejoindre les équipes de Marine (Celle de chez Reef)
Tous les feus sont au vert ...

avatar
bobo69 le 11/12/2025 à 11:25

Prendre exemple sur la Belgique quand on voit ce qu’est devenu ce pays avec la gauche !

avatar
mdr 69 le 11/12/2025 à 11:23
Gabin69 a écrit le 11/12/2025 à 10h09

Ils peuvent se le garder en Belgique si ils veulent

Il aurait toutes ses chances pour être élu maire de Molenbeek

avatar
Feo Dalle le 11/12/2025 à 11:07

Nous avons des hommes politiques qui adorent faire leur job ou la moral à l’extérieur de la France au lieu de s'occuper des problèmes pour lequel ils sont payé par les citoyens (pourtant; il y a du boulot).

avatar
basta le 11/12/2025 à 10:17
Alouf1959 a écrit le 11/12/2025 à 08h13

Évidemment, vous avez un doute ?
Moitié du trajet à vélo et le reste à pied !!!

il a rencontré un OQTF à qui il a gentiment donné son vélo pour éviter un coup de couteau ?

avatar
Gabin69 le 11/12/2025 à 10:09

Ils peuvent se le garder en Belgique si ils veulent

avatar
Pas grave le 11/12/2025 à 10:01
Kool a écrit le 11/12/2025 à 09h11

Il peut pas,il a crevé...en roulant en dehors des pistes cyclables

Il a toujours des rustines dans ses poches

avatar
Bellota le 11/12/2025 à 10:00
Mannekenpis ! a écrit le 11/12/2025 à 08h39

Comme un autre à l'Elysée, le khmer s'exrait du bourbier local par une fuite en Belgique. Fera-t-il un chèque aux férots bruxellois !

Effectivement il y en a un qui a déclaré qu’il serait Président jusqu’à la dernière seconde
Lui maire jusqu’au bout
En fait ce sont les mêmes petits coqs gauchos qui ne pensent qu’à leur gueule
La France, Lyon, qu’importe ?
Ils en ont fait un terrain de jeu pour leur idéologie qui détruit méthodiquement notre Société et notre civilisation
Eux ils retomberont toujours sur leurs pattes

avatar
Nadle le 11/12/2025 à 09:52

J’en peux plus de ce Maire il se passe rien pour les lyonnais ce maire ne pense pas aux lyonnais

avatar
Pas d’amalgame le 11/12/2025 à 09:47
Mannekenpis ! a écrit le 11/12/2025 à 08h39

Comme un autre à l'Elysée, le khmer s'exrait du bourbier local par une fuite en Belgique. Fera-t-il un chèque aux férots bruxellois !

Attention ⚠️ ; Khmaire et non Khmer . Évitez vous le mal de répondre « on s’en fout » ou « c’est pareille »

avatar
Health for Cities ? le 11/12/2025 à 09:40

Ça fume dans sa téte. Je comprends la fuite de cerveaux à l’étranger.

avatar
Il va leur apprendre comment se faire prendre des coups de couteau en pleine rue à leurs citoyens ? le 11/12/2025 à 09:23

Ce maire aura été un sketch jusqu'au bout.

Qu'il regarde aussi toute la misère sanitaire qui touche sa propre ville, avec les squats divers, et avec ce qu'on a importé de "savoir-faire" en matière d'hygiène jusque dans nos établissements de restauration...

avatar
Hoooooo le 11/12/2025 à 09:12
Mannekenpis ! a écrit le 11/12/2025 à 08h39

Comme un autre à l'Elysée, le khmer s'exrait du bourbier local par une fuite en Belgique. Fera-t-il un chèque aux férots bruxellois !

Il va bouffer des frites,1 fois...

avatar
Kool le 11/12/2025 à 09:11
AntiKons a écrit le 11/12/2025 à 08h03

Il y va en vélo ?

Il peut pas,il a crevé...en roulant en dehors des pistes cyclables

avatar
Yete le 11/12/2025 à 09:10

Lyonnais, voilà où passe votre fric...Et maintiendrez vous cet escrologiste maire?Dehors et retour sur Paris

avatar
Tic tac le 11/12/2025 à 08:50

Le bout approche........

avatar
Mannekenpis ! le 11/12/2025 à 08:39

Comme un autre à l'Elysée, le khmer s'exrait du bourbier local par une fuite en Belgique. Fera-t-il un chèque aux férots bruxellois !

avatar
Ex Précisions le 11/12/2025 à 08:35

Il se la joue one again maintenant ;-)

avatar
Alouf1959 le 11/12/2025 à 08:13
AntiKons a écrit le 11/12/2025 à 08h03

Il y va en vélo ?

Évidemment, vous avez un doute ?
Moitié du trajet à vélo et le reste à pied !!!

avatar
AntiKons le 11/12/2025 à 08:03

Il y va en vélo ?

