Le maire de Lyon Grégory Doucet à Bruxelles pour défendre une approche européenne “One Health”

Malgré la campagne des élections municipales et la nécessité de convaincre les Lyonnais de lui confier un second mandat, Grégory Doucet n'hésite pas à quitter la ville pour remplir ses obligations d'élu.
Ce mercredi, l'édile écologiste était en déplacement à Bruxelles pour ouvrir la conférence européenne One Health for Cities, organisée dans le cadre du réseau One Health 4 Cities. À cette occasion, Lyon, désignée ville pilote de cette approche en Europe, présentait avec huit autres municipalités un plaidoyer commun à destination des institutions européennes afin d’appeler à un renforcement du rôle des villes face aux crises sanitaires, environnementales et sociales.
Ce déplacement s’inscrit dans la stratégie engagée par la municipalité depuis plusieurs années pour faire de Lyon un territoire de référence en matière de transitions écologiques et sanitaires. La Ville rappelle avoir co-initié le réseau One Health 4 Cities, porté la “Déclaration de Lyon” signée en 2022 avec 24 autres villes européennes, et intégré cette approche dans ses politiques locales, notamment dans son Contrat local de santé et plusieurs projets urbains.
Pour la Ville de Lyon, l’enjeu du déplacement à Bruxelles est de rappeler que 75% de la population européenne vit aujourd’hui en zone urbaine, et que les municipalités se trouvent ainsi “en première ligne”.
