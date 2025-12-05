"Grégory Doucet aurait-il des choses à cacher ?" : le maire de Lyon bientôt mis en demeure pour ne pas avoir communiqué ses notes de frais ?

Depuis le printemps dernier, le maire de Vienne Thierry Kovacs asticote son homologue lyonnais Grégory Doucet sur la communication de ses notes de frais.
L'élu isérois s'est vengé du fait qu'Erwann Binet, ancien député aujourd'hui employé de la Ville de Lyon et surtout candidat aux municipales à Vienne, a exigé qu'il publie ses notes de frais. En retour, Thierry Kovacs, se disant "sensible à la volonté de transparence du collaborateur de Grégory Doucet", estimait logique de faire la même demande à l'édile écologiste.
Cet été, Grégory Doucet s'est donc partiellement exécuté, non sans avoir attendu que la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) ne s'en mêle.
LyonMag avait traité cette information, on y découvrait une série d'achats, essentiellement de vêtements et notamment d'un poncho de cycliste, et de frais de restauration ou de nuitées d'hôtel.
Sauf que pour Thierry Kovacs, ce n'est que la partie visible de l'iceberg, à savoir les frais avancés par Grégory Doucet et remboursés ensuite par la Ville de Lyon. Le maire de Vienne aimerait désormais connaître les dépenses faites par l'édile lyonnais et ses adjoints avec la CB de la mairie ou mises sur la note de la Ville. Ainsi que les noms des personnes invitées, notamment lors de cafés ou de repas.
Thierry Kovacs avait donc formulé le 23 octobre une nouvelle demande, restée sans réponse. "Face à ce nouveau silence, j'ai saisi ce jour une seconde fois la CADA afin qu'elle mette en demeure monsieur le maire de Lyon de se conformer à son avis", réagit ce vendredi celui qui est aussi président de Vienne Condrieu Agglomération.
"Grégory Doucet aurait-il des choses à cacher ?", s'interroge Thierry Kovacs, troublé par "cette volonté persistante de non-transmission" des informations par le maire de Lyon.
Et combien de chantiers bidons ils ont vendus a des entreprises juste pour faire bosser des potes ou connaissances ? Vu le nombre de chantiers à Lyon dont la moitié inutiles et douteux il serait bon de se pencher la dessus aussi.Signaler Répondre
Bruno Bernard et Doucet ne sont pas nets.
Qu'un maire puisse se faire payer par son employeur des cravates, des chemises, costume et même un simple ponchon de cycliste (pu**ain il peut pas se le payer avec ses 6000€ par mois son ponchon à la c*** ??!!!) est en soi, un pur scandale.Signaler Répondre
Aucune, je dis bien aucune société privée n'acceptera de payer des vêtements à un de ses dirigeants.
Je suis patron actionnaire de ma boite, je n'imagine pas une seconde faire une chose pareil. C'est du vol , de l'abus de bien SOCIAL pur et simple , c'est voler les actionnaires, voler la personne morale.
C'est le signe d'un comportement de profiteur qui n'en a rien à carrer de ce qu'il coute à la société.
C'est juste inacceptable.
Tu n’es vraiment pas prê pour le résultat.Signaler Répondre
Peu importe la couleur politique, le principe même des frais de représentation est anormal et purement scandaleux. Dans le privé, une telle pratique relève de l'abus de bien social et des conséquences pénales qui vont avec. Les élus sont rémunérés, ils peuvent s'acheter des vêtements.Signaler Répondre
Kovacs vend la transparence mais Aulas et ses potes LR planquent leurs magouilles depuis des décennies.Signaler Répondre
Doucet publie déjà ses frais, c'est les fachos qui paniquent quand on gratte un peu.
Le vrai scandale c'est pas un poncho, c'est leurs marchés truqués.
C’est la politique. S’il est trop fragile pour le supporter, il retourne faire du militantisme dans l’humanitaire.Signaler Répondre
Les lyonnais n’aiment pas leur maire et le maire n’aime pas les lyonnais. La rupture est inévitable et indispensable.
Ça va très mal finir pour les verts.Signaler Répondre
Les boules puantes tomberont jusqu'au municipales !Signaler Répondre
Doucet porte la malhonnêteté sur lui. Il n'est pas franc, il a le regard fuyant et sa garde a vue pour détournement de fonds publics donne vraiment une impression de tromperie.Signaler Répondre
La.campagne est lancée. Il n'est pas prêt. Déjà autant de casseroles ... Fallait pas se représenter.Signaler Répondre
La semaine dernière il était je crois question de la transparence concernant JMA. Un certain nombre de personnes ont déblatéré avec ironie mais voilà les arroseurs arrosés. Les écologistes donneurs de leçons ne sont pas plus transparent que les autres partis. C'est drôle dès qu'il faut rendre des comptes les élus sont aux abonnés absents.Signaler Répondre
Doudou fait du trafic de saumon fumé et de fois gras?Signaler Répondre
Comme quoi, il n'y a pas que Wauquiez, qu'en pensez-vous ceux qui l'accusaient ?Signaler Répondre
Il a peut être un abonnement caché à la Biocoop ?Signaler Répondre