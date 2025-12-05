"Grégory Doucet aurait-il des choses à cacher ?" : le maire de Lyon bientôt mis en demeure pour ne pas avoir communiqué ses notes de frais ?

Depuis le printemps dernier, le maire de Vienne Thierry Kovacs asticote son homologue lyonnais Grégory Doucet sur la communication de ses notes de frais.

L'élu isérois s'est vengé du fait qu'Erwann Binet, ancien député aujourd'hui employé de la Ville de Lyon et surtout candidat aux municipales à Vienne, a exigé qu'il publie ses notes de frais. En retour, Thierry Kovacs, se disant "sensible à la volonté de transparence du collaborateur de Grégory Doucet", estimait logique de faire la même demande à l'édile écologiste.

Cet été, Grégory Doucet s'est donc partiellement exécuté, non sans avoir attendu que la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) ne s'en mêle.

LyonMag avait traité cette information, on y découvrait une série d'achats, essentiellement de vêtements et notamment d'un poncho de cycliste, et de frais de restauration ou de nuitées d'hôtel.

Sauf que pour Thierry Kovacs, ce n'est que la partie visible de l'iceberg, à savoir les frais avancés par Grégory Doucet et remboursés ensuite par la Ville de Lyon. Le maire de Vienne aimerait désormais connaître les dépenses faites par l'édile lyonnais et ses adjoints avec la CB de la mairie ou mises sur la note de la Ville. Ainsi que les noms des personnes invitées, notamment lors de cafés ou de repas.

Thierry Kovacs avait donc formulé le 23 octobre une nouvelle demande, restée sans réponse. "Face à ce nouveau silence, j'ai saisi ce jour une seconde fois la CADA afin qu'elle mette en demeure monsieur le maire de Lyon de se conformer à son avis", réagit ce vendredi celui qui est aussi président de Vienne Condrieu Agglomération.

"Grégory Doucet aurait-il des choses à cacher ?", s'interroge Thierry Kovacs, troublé par "cette volonté persistante de non-transmission" des informations par le maire de Lyon.