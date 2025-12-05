Lyon : circulation rétablie montée de la Boucle et boulevard des Canuts après la fin des travaux de la VL7

La circulation est désormais totalement rétablie sur cet axe majeur reliant les quais du Rhône à la Croix-Rousse et à Caluire-et-Cuire.

Lancée le 21 juillet dernier, l’opération a consisté à transformer la contre-allée de la Boucle en vélorue, tout en conservant 15 places de stationnement, dont une dédiée aux livraisons pour les commerces, et en sécurisant le débouché sur le boulevard des Canuts grâce à un carrefour réaménagé et de nouveaux feux tricolores.

Les trottoirs ont également été élargis, et le feu alterné installé pendant le chantier dans le sens montant a été retiré. La Métropole de Lyon annonce par ailleurs la plantation de 20 arbres entre le 10 et le 19 décembre, ainsi que le marquage définitif des blocs de la Voie Lyonnaise en janvier.