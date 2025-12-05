Lyon : circulation rétablie montée de la Boucle et boulevard des Canuts après la fin des travaux de la VL7

La circulation est désormais totalement rétablie sur cet axe majeur reliant les quais du Rhône à la Croix-Rousse et à Caluire-et-Cuire.
Lancée le 21 juillet dernier, l’opération a consisté à transformer la contre-allée de la Boucle en vélorue, tout en conservant 15 places de stationnement, dont une dédiée aux livraisons pour les commerces, et en sécurisant le débouché sur le boulevard des Canuts grâce à un carrefour réaménagé et de nouveaux feux tricolores.
Les trottoirs ont également été élargis, et le feu alterné installé pendant le chantier dans le sens montant a été retiré. La Métropole de Lyon annonce par ailleurs la plantation de 20 arbres entre le 10 et le 19 décembre, ainsi que le marquage définitif des blocs de la Voie Lyonnaise en janvier.
On n'est pas aux USA où le but c'est d'arriver le plus vite possible à l'hôpital.Signaler Répondre
Le samu stabilise les patients sur place et ensuite les transporte...
Le message transpirait la jalousie. Mais c'est bien français de jalouser son voisin, plutôt que de se sortir les doigts pour essayer de faire aussi bien, voire mieux.Signaler Répondre
Si vous relisiez le message initial, effectivement, il puait la jalousie à plein nez.Signaler Répondre
Et comme mon pseudos ne le dit, c'est moi qui ne sera pas déçu car je souhaite que les ecolos partent.Signaler Répondre
Par contre je me fait aucune illusion sur les grands changements que vous espérer à savoir:
L'anéantissement des pistes cyclables.
La disparition de l'insécurité.
La disparition de l'immigration illégale.
La disparition du narcotrafic.
On en reparlera dans 6ans si vous le souhaitez quand vous serez déçu et que vous aller vouloir un nouveau candidat qui ne résoudra rien..
La politique est un éternel recommencement, à savoir des gens déçu.
Perso je ne me berce pas d'illusions..
et que les bouchons toute la journée parce qu’il n’y a plus qu’une file, cela pollue. accessoirement il ne faut pas être dans un véhicule du samu en état d’urgence absolue !Signaler Répondre
mais on a des arbres, alors on est sauvé !
En quoi faut il etre jaloux de quelqu'un qui a énormément d argent? C est donc le seul argument qui fera la campagne ? Il a de l argent mais pas de programme au point de pas vouloir débattre ! C est ce qu on appel le courage politique ! Mais on a encore des gens qui pensent que c esr le meilleur... on creuseSignaler Répondre
Impossible d'être plus déçu que par des ecolos qui sont en définitive des gauchistes extrémistes.Signaler Répondre
Il faudrait expliquer aux écolos que la peinture blanche de leurs pistes cyclables est pleine de PFAS.Signaler Répondre
Oui comme ton pseudo le dit "c'est toi" qui seras déçu ils vont dégager tes écolos !Signaler Répondre
JalouxSignaler Répondre
Aulas en a rien à faire, il patauge dans ses millions planqués dans les paradis fiscauxSignaler Répondre
Hélas tu sera déçu....Signaler Répondre
Pourquoi ?Signaler Répondre
.... VITE !!!!Signaler Répondre