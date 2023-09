Voie Lyonnaise n°7 : la Métropole de Lyon repousse son projet de bétonnisation de la Voie Verte de Caluire à 2030

Le Progrès révèle que la Métropole de Lyon renonce à faire passer la Voie Lyonnaise n°7 par la Voie Verte de Caluire-et-Cuire. Le projet est ajourné à 2030, une manière élégante de l'enterrer sans le dire.

Le maire LR de la commune Philippe Cochet avait fait de son opposition à ce projet son cheval de bataille. L'ancien député avait même initié une pétition en ligne qui a finalement recueilli plus de 14 500 signatures. Le document a été remis aux écologistes en cette rentrée.

Philippe Cochet et les signataires ne voulaient pas que la Voie Verte soit bétonnisée pour proposer un revêtement correct aux cyclistes. Ils redoutaient également que la cohabitation avec les promeneurs devienne problématique, voire dangereuse.

La Métropole de Lyon va désormais se rapprocher de la commune de Rillieux-la-Pape pour savoir si elle veut quand même obtenir son tronçon de Voie Lyonnaise (la VL7 devait relier Rillieux à Solaize via Caluire puis Lyon et Vénissieux), dont le chantier démarrerait alors dans un an et demi.

Ce renoncement pourrait bien convaincre certains maires réfractaires à tout faire pour ne pas laisser les écologistes décider où passeront leurs Voies Lyonnaises. Les trois prochaines et dernières années du mandat pourraient être mouvementées pour le vice-président aux Mobilités Fabien Bagnon.