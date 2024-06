" Polémique autour de la Gonette : Philippe Cochet et trente élus de droite saisissent la justice ".

Ce mardi 24 juin se tenait le conseil métropolitain : l’un des sujets du débat a été la Gonette, monnaie locale citoyenne largement portée par les écologistes au pouvoir.

Cependant, celle-ci est au cœur d’une polémique lancée depuis la découverte de liens étroits entre l’association et les élus de gauche : un rapport de la chambre régionale des comptes met en effet en lumière un accord qui permettrait entre autres à Bruno Bernard de se verser une partie des indemnités sur la monnaie.

Deux plaintes contre le président de la Métropole plus tard, et la discussion a continué lundi : la voix la plus forte a naturellement été celle de l’opposition, en la personne de Philippe Cochet, président du groupe La Métro Positive et maire LR de Caluire-et-Cuire.

Le lendemain du conseil, en ce mardi 25 juin, l’édile suivi de trente élus de droite a saisi le Procureur de Lyon : via un bref communiqué, celui-ci indique impliquer la justice sur la base de l’article 40, qui oblige tout officier public dans l’exercice de ses fonctions à signaler un crime ou un délit dont il a connaissance.

Ici, la saisie concerne "au-delà du rapport de la chambre régionale des comptes", qui a signalé de multiples dysfonctionnements dans la gestion de l’association, "les relations entre La Gonette et deux élus membres de l’exécutif de la Métropole concernant une location mobilière".

Bruno Bernard a en effet évoqué durant le conseil un "coup de main" lors de la location du local abritant la Gonette, qu’il aurait cependant déclaré sous forme d’une participation dans une SCI : il l’a quitté juste avant le vote des subventions.