Lyon : Bruno Bernard et Grégory Doucet condamnent l’arrestation du maire d’Istanbul

Le maire d’Istanbul et principal opposant à Recep Tayyip Erdogan, Ekrem Imamoglu, a été arrêté ce mercredi 19 mars, sur des accusations de corruption et de terrorisme. Cette arrestation survient après une série de tensions politiques en Turquie, alors qu’Imamoglu, potentiel candidat à la présidence de 2028, venait d’être privé de son diplôme universitaire, le rendant inéligible à la magistrature suprême.

L’arrestation du maire d’Istanbul a provoqué une vague de soutien de la part des élus lyonnais.

Bruno Bernard et Grégory Doucet dénoncent la répression

Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, a exprimé sa solidarité envers Ekrem Imamoglu sur les réseaux sociaux, dénonçant "une atteinte grave à la démocratie". Il a ajouté : "Empêcher un élu d’exercer librement son mandat et de se présenter à l’élection présidentielle menace les principes fondamentaux de liberté et de pluralisme." Selon lui, "une démocratie doit garantir à toutes et tous le droit de s’exprimer et de participer à la vie politique sans crainte de représailles", appelant à soutenir pacifiquement ceux qui défendent des valeurs démocratiques.