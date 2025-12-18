André Manoukian, Najat Vallaud-Belkacem... Grégory Doucet dévoile son comité de soutien pour 2026

Ce jeudi, Grégory Doucet dévoile son comité de soutien, comprenant des élus, des sportifs, des artistes, des universitaires...

Du côté des personnalités politiques, la conseillère régionale PS et ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem prend officiellement la parole pour appeler de ses voeux à un second mandat de l'édile lyonnais : "À Lyon, le projet porté par Grégory Doucet montre qu’il est possible de conjuguer justice sociale, écologie et sécurité, de rendre concrète l’ambition républicaine. C’est cette cohérence, et ce volontarisme dans l’action que je soutiens".

Grégory Doucet a aussi convaincu le musicien André Manoukian, l'athlète Pierre-Ambroise Bosse ou le patron d'Arty Farty (Nuits Sonores) Vincent Carry de figurer à son comité de soutien.

L'ex-députée du Rhône Gilda Hobert, les entrepreneuses Annouck Blanchouin et Marie Nguyen, l'ancienne eurodéputée Martine Roure, la chanteuse Melba ou la neurochirurgienne Violaine Delabar ont également choisi Grégory Doucet pour 2026.

On retrouve aussi certains noms qui avaient déjà appelé à la candidature de Bruno Bernard à la Métropole, comme Roland Bernard, Thierry Philip ou Jacques de Chilly.

"En soutenant l’union de la gauche et des écologistes et Grégory Doucet, ces citoyens soutiennent un projet clair : une ville solidaire, sûre, créative, inclusive, adaptée aux nouvelles conditions climatiques. Un projet dont la solidité à été éprouvée tout au long du mandat accompli. Un projet à la hauteur des urgences sociales, environnementales et engagé pour la démocratie et le respect de tous", réagit l'union de la gauche dans un communiqué.

Suffisant pour inverser la tendance ?