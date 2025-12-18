André Manoukian, Najat Vallaud-Belkacem... Grégory Doucet dévoile son comité de soutien pour 2026

Ce jeudi, Grégory Doucet dévoile son comité de soutien, comprenant des élus, des sportifs, des artistes, des universitaires...
Du côté des personnalités politiques, la conseillère régionale PS et ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem prend officiellement la parole pour appeler de ses voeux à un second mandat de l'édile lyonnais : "À Lyon, le projet porté par Grégory Doucet montre qu’il est possible de conjuguer justice sociale, écologie et sécurité, de rendre concrète l’ambition républicaine. C’est cette cohérence, et ce volontarisme dans l’action que je soutiens".
Grégory Doucet a aussi convaincu le musicien André Manoukian, l'athlète Pierre-Ambroise Bosse ou le patron d'Arty Farty (Nuits Sonores) Vincent Carry de figurer à son comité de soutien.
L'ex-députée du Rhône Gilda Hobert, les entrepreneuses Annouck Blanchouin et Marie Nguyen, l'ancienne eurodéputée Martine Roure, la chanteuse Melba ou la neurochirurgienne Violaine Delabar ont également choisi Grégory Doucet pour 2026.
On retrouve aussi certains noms qui avaient déjà appelé à la candidature de Bruno Bernard à la Métropole, comme Roland Bernard, Thierry Philip ou Jacques de Chilly.
"En soutenant l’union de la gauche et des écologistes et Grégory Doucet, ces citoyens soutiennent un projet clair : une ville solidaire, sûre, créative, inclusive, adaptée aux nouvelles conditions climatiques. Un projet dont la solidité à été éprouvée tout au long du mandat accompli. Un projet à la hauteur des urgences sociales, environnementales et engagé pour la démocratie et le respect de tous", réagit l'union de la gauche dans un communiqué.
Suffisant pour inverser la tendance ?
Quelle blague !!!Signaler Répondre
Il a été nourri aux subventions depuis le début avec Collomb - 74 000€ dès le début - et cela continue. Donc il ne soutient que son intérêt pour garder ses subventions venant de nos impôts.
Il n'y a pas plus servile que le sieur Carry.
le point commun de cette brochette de bien pensants bisounours : ils vivent tous de l’argent public.Signaler Répondre
ça fait rêver 🤣🤣Signaler Répondre
Cette belle brochette d’obligés n’attend qu’une seule chose, un retour d’ascenseur soit pour avoir une place sur la liste comme Mme Vallaud Belkacem pour se positionner à la mairie en 2032 (après s’être fait virer par G.collomb qui a avait déjà repéré la traître)…ce comité de soutien ne représente que lui même et est complètement déconnecté des réalités lyonnaises….vivement une victoire de JMA en mars 26 et dès le 1er tour….pour clouer le bec à cette extrême gauche qui a semé le chaos à Lyon depuis 6 ans…Signaler Répondre
On n’oublie pas les violences de l’ultra gauche tolérées par la mairie centrale, les actes de désobéissance encouragés par le maire lui même. Cette extrême gauche de la honte et du chaos doit DÉGAGER!
Sérieux un comité de soutienSignaler Répondre
Des fonctionnaires des politiques en attente de poste et des artistes ou asso graves de subventions gauchistes
Vous êtes vraiment à pleurer
elle sers a rien Casper. une opportuniste en plus !Signaler Répondre
Il faut que tout les Lyonnais sachent que Doucet et Bernard refusent de transmettre l'intégralité de leur frais payé par nos impôts. Que cachent t'ils ? Il faut arrêter avec ces politiciens corrompus.Signaler Répondre
Le point commun entre Doucet et Aulas, c'est d'obtenir des soutiens qui ne votent pas à Lyon 😂 comme les sondés 😀😂😁Signaler Répondre
Pour quelqu'un qui est censée être neutre eu égard à son poste à la cour des comptes, ça ne fait pas très sérieux ce soutien public pour Mme Vallaud Belkacem.Signaler Répondre
Melba c est pour dire que Doucette à la 🍑 ? 🤣Signaler Répondre
je lui propose de le ramener a la gare le soir meme et en vélo de courses et bien sur sen bagage !Signaler Répondre
Les grands Maire de Lyon et les personnalités historiques de Lyon, ont leurs sièges inscrits à la George , j'ai jamais vu le Greg là-bas et pourtant j'y vais souventSignaler Répondre
Le phénomène Aulas a rapidement fait pschitt. Les soutiens qui lui sont apportés manquent de crédibilité, d’autant que Lyon est une ville ancrée à gauche et qu’Aulas ne propose aucun programme structuréSignaler Répondre
La lecture progressive, de cet article a provoqué, le sourire, puis le fou rire, avec cette magnifique conclusion :Signaler Répondre
" Suffisant pour inverser la tendance ? ".
De quelle tendance s'agit-il ?
Celle, artificielle crée par les cabinets parisiens de communications, qui voudrait faire croire aux chances de monsieur Aulas, le champion de la macronie/LR ??
Ou, celle plut réaliste, d'une majorité de Lyonnais, qui veulent se débarrasser des pastèques islamogauchistes ??
Pour rappel, ces derniers ont été élus, grâce à 70 % d'abstentionnistes et 15 % d'électeurs !!!!!!!!!!!!!!!!!
Ceux-là même qui se sont abstenus en 2020, vont-ils voter pour le représentant de deux partis rejetés par plus de 80 % des Français ???
L'exaspération, que je partage, devrait inciter à la réflexion.
Voter, c'est sage.
Sauf, quand on vote pour n'importe qui...
Rien que des chevaux de retour, des loosers ou d'illustres inconnus....Signaler Répondre
"je la connais pas", p...n, quel argument puissant. C'est sûr qu'une neurochirurgienne niveau cerveau, ça joue pas dans la même catégorie que les bourricots habituels.Signaler Répondre
Si on vire des commentaires tous ceux qui sont postés par des gens qui ne votent pas Lyon, et ceux des trolls (parfois ce sont les mêmes), ça va faire un sacré vide.Signaler Répondre
On aura 5 commentaires par article, grand max.
Les fossoyeurs réunis....Signaler Répondre
Des soutiens dégueulasse comme lui et sa politique de chiottes salesSignaler Répondre
même si je reconnais la pertinence à 95% des aménagements urbains, je ne veux plus voir ni entendre ces idéologues m’expliquer que le nucléaire c’est mal , que le Tour de France c’est pour les matchos, qu’il ne faut pas accepter l’argent de Total parce que… Total. pas de caméras dans les rues parce que "Big Brother" etc…Signaler Répondre
Pour le siège de campagne il aurait du prendre le bar de l'industrie Place Ambroise Courtois, il est très aimé dans le coin après avoir détruit l'avenue LumièreSignaler Répondre
Heureusement, le ridicule ne tue plus. Sinon, quelle hécatombe !Signaler Répondre
Aulas est bien plus rassembleur son réseau est immense et de qualité les investisseurs vont revenir à Lyon, le calme et la sérénité aussi ..Signaler Répondre
Là, il y a du lourd !Signaler Répondre
Je n'en connais pas un, pas besoin de privatiser la Brasserie Gorges pour les réunir :-)
Il est out et bon pour dégager à PARISSignaler Répondre
"Suffisant pour inverser la tendance ?"Signaler Répondre
Effectivement, c'est toute la question...
C'est ça son comité de soutien ????Signaler Répondre
C'est une blague : des Parisiens et des anciens élus que tout le monde a oublié
Aulas va gagner au 1er tour les Municipales dans 3 mois
Quelle belle brochette !!!Signaler Répondre
reste à faire de la belle musique …. tu vis pas à Lyon la plupart du temps alors laisse les partir stp .Signaler Répondre
Bécassine un soutien ? Il aime le risque Monsieur Doucet ou il se dit que perdu pour perdu, autant rigoler un peu ?Signaler Répondre
Le patron des nuits sonores prend un très gros risque professionnel et personnel.Signaler Répondre
Il a encore une journée pour démentir, et après cela son petit festival très politisé devra trouver une autre ville où s'implanter...
Vite une île pour ces gens là. Ils sont à des années lumières de la réalité. C'est juste un entre soit et ils se foutent des autres. Sécurité mais oui, justice social, les handicapés comme moi ont dus quitter la ville, écologie, on voit bien pour 2035 maintenant que ces gens sont sur leur planète et que les autres c'est de la merde.Signaler Répondre
Je ne vois pas ce qu'André Manoukian et Pierre Ambroise Bosse (déçu de sa part d'ailleurs) font sur cette liste en sachant que ni l'un ni l'autre n'habitent à Lyon.Signaler Répondre
Bref beaucoup d'inconnus du grand public ( Annouck Blanchouin? Melba? qui sont ces femmes?!) continuent de publiquement GD.
Heuuuuuu, non, il n'aurait pas dû dévoiler cela ça va le faire encore plus baisser dans les intentions de vote ;-)Signaler Répondre
Vallaud-BelkacemSignaler Répondre
LOL