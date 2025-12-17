Vacances de Noël : la Ville de Lyon va financer des chambres d'hôtel à des familles sans hébergement

Ce sont 24 familles, représentant 88 personnes dont 55 enfants, qui avaient trouvé refuge la nuit dans des écoles primaires et maternelles lyonnaises. Cette situation ne pouvant être maintenue durant les vacances scolaires, la municipalité écologiste annonce ce mercredi avoir décidé de financer une prise en charge hôtelière.
Celle-ci sera effective à partir de vendredi soir et jusqu’au 4 janvier, pour un budget estimé à 42 000 euros. Au total, 33 adultes et 55 enfants bénéficieront de cette mise à l’abri temporaire.
La Ville rappelle que l’hébergement d’urgence relève de la compétence de l’État, mais souligne son engagement continu face à l’urgence sociale. En 2025, la municipalité indique avoir consacré près de 3 millions d’euros à l’hébergement d’urgence et à la lutte contre le sans-abrisme, auxquels s’ajoutent 1,4 million d’euros de subventions versées aux associations intervenant dans ce champ.
Parallèlement à l’action municipale, des collectifs citoyens et associations poursuivent leur mobilisation afin de prendre en charge d’autres familles sans solution. Le diocèse de Lyon reste également engagé : pendant cette période de fêtes, il permet à près de 80 jeunes du campement des Chartreux, actuellement en recours de minorité, d’être accueillis à l’église Saint-Polycarpe.
Saint Doucet. Un cierges à Fourvière pour ce Saint homme.Signaler Répondre
Les contribuables Lyonnais vont payer des nuits d'hôtelsSignaler Répondre
non non et non tous les élus de cette majorité pourraient prendre quelques uns chez eux, ça ferait des économiesSignaler Répondre
Quand tous ceux qui créent de la richesse auront quitté la France qui financera cette générosité, et leurs salaires?Signaler Répondre
Et oublies pas de payer tes impôts surtout si tu veux pas voir un huissier débarquerSignaler Répondre
Doucet devrait demander aux lyonnais de travailler 50 heures par semaine afin de permettre à tous les migrants de vivre à l'hôtel.Signaler Répondre
C'est gratuit. Merci les lyonnais pour votre générosité. Lyon l'humaniste comme dit Doucet. Profitez en. Travailler ? ? Pourquoi faire. Le travail c'est chiant. Vive EELV ! !Signaler Répondre
C'est facile d'être généreux avec l'argent des autres.Signaler Répondre
Tu arrives irrégulièrement en France, tu mets tes gamins a l'école et BINGO! un logement, des aides sociales, des soins gratuits et même un chèque du Trésor Public! Pas belle la vie? Les Français qui bossent, cotisent, paient une mutuelle hors de prix apprécient!Signaler Répondre
Pour une bonne partie de ces familles, les enfants sont scolarisés dans les écoles de la ville... mais ce sont surement des majeurs qui font semblant d'être en CP ou en CE1... Heureusement que vous avez l'oeil !Signaler Répondre
+ 1Signaler Répondre
C'est le petit Père Doucet ;-)Signaler Répondre
C'est beau les élections quand même !
je suis bien d'accord, Doucet et Aulas devraient s'associer pour se plaindre auprès de l'état : ce n'est pas à la mairie de prendre en charge ces situations, c'est le travail du préfet !Signaler Répondre
doucet invités les chez toi..Signaler Répondre
Et vive la défiscalisationSignaler Répondre
Le clan Aulas, qui est le champion de la macronie et des lr, il en pense quoi de cette mesure prise de dépense d'argent public, pour des personnes en situation irrégulière en France et qui prétendent être mineurs ??Signaler Répondre
Ses électeurs potentiels, doivent êtres correctement informés.
Qu’il est facile d’être généreux avec l’argent des autres !!!Signaler Répondre
Pour les grincheux, ça existe déjà sur le plan national. L'état a racheter les hôtels ex-formule 1 et les autres hôtels sont déjà pleins de migrants. ça coute une blinde payé gracieusement avec nos impôts. C'est bizarre personne n'en parle! Continuez comme ça , la faillite n'est pas loin!Signaler Répondre
voilà le sens réel de Noël aide les autres bravo monsieur le maire les lyonnais te remercie pour ce gesteSignaler Répondre
Et si tu proposais le tien ? hein ?Signaler Répondre
Entièrement d'accord !Signaler Répondre
Il faut cesser de laisser venir toutes ces personnes alors que la France ne peut pas leur donner de toit.
vous habitez où ? je connais des gens qui ont besoin d'un toit comme vous êtes généreuxSignaler Répondre
Tout le monde chez Doudou allezSignaler Répondre
En voyant la photo on se demande qui va payer l'hôtel à l'autreSignaler Répondre
C'est toute l'année que chacun a droit à un toit.Signaler Répondre