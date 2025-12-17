Vacances de Noël : la Ville de Lyon va financer des chambres d'hôtel à des familles sans hébergement

Ce sont 24 familles, représentant 88 personnes dont 55 enfants, qui avaient trouvé refuge la nuit dans des écoles primaires et maternelles lyonnaises. Cette situation ne pouvant être maintenue durant les vacances scolaires, la municipalité écologiste annonce ce mercredi avoir décidé de financer une prise en charge hôtelière.

Celle-ci sera effective à partir de vendredi soir et jusqu’au 4 janvier, pour un budget estimé à 42 000 euros. Au total, 33 adultes et 55 enfants bénéficieront de cette mise à l’abri temporaire.

La Ville rappelle que l’hébergement d’urgence relève de la compétence de l’État, mais souligne son engagement continu face à l’urgence sociale. En 2025, la municipalité indique avoir consacré près de 3 millions d’euros à l’hébergement d’urgence et à la lutte contre le sans-abrisme, auxquels s’ajoutent 1,4 million d’euros de subventions versées aux associations intervenant dans ce champ.

Parallèlement à l’action municipale, des collectifs citoyens et associations poursuivent leur mobilisation afin de prendre en charge d’autres familles sans solution. Le diocèse de Lyon reste également engagé : pendant cette période de fêtes, il permet à près de 80 jeunes du campement des Chartreux, actuellement en recours de minorité, d’être accueillis à l’église Saint-Polycarpe.