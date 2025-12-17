Politique

Vacances de Noël : la Ville de Lyon va financer des chambres d'hôtel à des familles sans hébergement

À l’approche des vacances scolaires de Noël, la Ville de Lyon, en lien avec des collectifs citoyens et le diocèse de Lyon, a annoncé une série de mesures pour éviter que des familles et des jeunes sans solution d’hébergement ne se retrouvent à la rue ces prochaines semaines.

Ce sont 24 familles, représentant 88 personnes dont 55 enfants, qui avaient trouvé refuge la nuit dans des écoles primaires et maternelles lyonnaises. Cette situation ne pouvant être maintenue durant les vacances scolaires, la municipalité écologiste annonce ce mercredi avoir décidé de financer une prise en charge hôtelière.

Celle-ci sera effective à partir de vendredi soir et jusqu’au 4 janvier, pour un budget estimé à 42 000 euros. Au total, 33 adultes et 55 enfants bénéficieront de cette mise à l’abri temporaire.

La Ville rappelle que l’hébergement d’urgence relève de la compétence de l’État, mais souligne son engagement continu face à l’urgence sociale. En 2025, la municipalité indique avoir consacré près de 3 millions d’euros à l’hébergement d’urgence et à la lutte contre le sans-abrisme, auxquels s’ajoutent 1,4 million d’euros de subventions versées aux associations intervenant dans ce champ.

Parallèlement à l’action municipale, des collectifs citoyens et associations poursuivent leur mobilisation afin de prendre en charge d’autres familles sans solution. Le diocèse de Lyon reste également engagé : pendant cette période de fêtes, il permet à près de 80 jeunes du campement des Chartreux, actuellement en recours de minorité, d’être accueillis à l’église Saint-Polycarpe.

enfants sdf

enfants à la rue

25 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Le père fouettard. le 17/12/2025 à 20:07
Ex Précisions a écrit le 17/12/2025 à 19h02

C'est le petit Père Doucet ;-)
C'est beau les élections quand même !

Saint Doucet. Un cierges à Fourvière pour ce Saint homme.

Signaler Répondre
avatar
Cookie the first le 17/12/2025 à 20:06

Les contribuables Lyonnais vont payer des nuits d'hôtels

Signaler Répondre
avatar
martine le 17/12/2025 à 20:04

non non et non tous les élus de cette majorité pourraient prendre quelques uns chez eux, ça ferait des économies

Signaler Répondre
avatar
Lyon2026revient le 17/12/2025 à 19:50
et encore a écrit le 17/12/2025 à 18h35

Pour les grincheux, ça existe déjà sur le plan national. L'état a racheter les hôtels ex-formule 1 et les autres hôtels sont déjà pleins de migrants. ça coute une blinde payé gracieusement avec nos impôts. C'est bizarre personne n'en parle! Continuez comme ça , la faillite n'est pas loin!

Quand tous ceux qui créent de la richesse auront quitté la France qui financera cette générosité, et leurs salaires?

Signaler Répondre
avatar
Exactement le 17/12/2025 à 19:38

Et oublies pas de payer tes impôts surtout si tu veux pas voir un huissier débarquer

Signaler Répondre
avatar
Gui le 17/12/2025 à 19:19

Doucet devrait demander aux lyonnais de travailler 50 heures par semaine afin de permettre à tous les migrants de vivre à l'hôtel.

Signaler Répondre
avatar
Gui le 17/12/2025 à 19:17

C'est gratuit. Merci les lyonnais pour votre générosité. Lyon l'humaniste comme dit Doucet. Profitez en. Travailler ? ? Pourquoi faire. Le travail c'est chiant. Vive EELV ! !

Signaler Répondre
avatar
D'où c'est ? le 17/12/2025 à 19:13

C'est facile d'être généreux avec l'argent des autres.

Signaler Répondre
avatar
lumis le 17/12/2025 à 19:10
l'instit a écrit le 17/12/2025 à 19h03

Pour une bonne partie de ces familles, les enfants sont scolarisés dans les écoles de la ville... mais ce sont surement des majeurs qui font semblant d'être en CP ou en CE1... Heureusement que vous avez l'oeil !

Tu arrives irrégulièrement en France, tu mets tes gamins a l'école et BINGO! un logement, des aides sociales, des soins gratuits et même un chèque du Trésor Public! Pas belle la vie? Les Français qui bossent, cotisent, paient une mutuelle hors de prix apprécient!

Signaler Répondre
avatar
l'instit le 17/12/2025 à 19:03
Il en pense quoi ? a écrit le 17/12/2025 à 18h50

Le clan Aulas, qui est le champion de la macronie et des lr, il en pense quoi de cette mesure prise de dépense d'argent public, pour des personnes en situation irrégulière en France et qui prétendent être mineurs ??

Ses électeurs potentiels, doivent êtres correctement informés.

Pour une bonne partie de ces familles, les enfants sont scolarisés dans les écoles de la ville... mais ce sont surement des majeurs qui font semblant d'être en CP ou en CE1... Heureusement que vous avez l'oeil !

Signaler Répondre
avatar
oui-oui le 17/12/2025 à 19:03
et encore a écrit le 17/12/2025 à 18h35

Pour les grincheux, ça existe déjà sur le plan national. L'état a racheter les hôtels ex-formule 1 et les autres hôtels sont déjà pleins de migrants. ça coute une blinde payé gracieusement avec nos impôts. C'est bizarre personne n'en parle! Continuez comme ça , la faillite n'est pas loin!

+ 1

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 17/12/2025 à 19:02

C'est le petit Père Doucet ;-)
C'est beau les élections quand même !

Signaler Répondre
avatar
bien d'accord le 17/12/2025 à 19:01
Il en pense quoi ? a écrit le 17/12/2025 à 18h50

Le clan Aulas, qui est le champion de la macronie et des lr, il en pense quoi de cette mesure prise de dépense d'argent public, pour des personnes en situation irrégulière en France et qui prétendent être mineurs ??

Ses électeurs potentiels, doivent êtres correctement informés.

je suis bien d'accord, Doucet et Aulas devraient s'associer pour se plaindre auprès de l'état : ce n'est pas à la mairie de prendre en charge ces situations, c'est le travail du préfet !

Signaler Répondre
avatar
grosse34 le 17/12/2025 à 19:01

doucet invités les chez toi..

Signaler Répondre
avatar
J6 le 17/12/2025 à 18:56

Et vive la défiscalisation

Signaler Répondre
avatar
Il en pense quoi ? le 17/12/2025 à 18:50

Le clan Aulas, qui est le champion de la macronie et des lr, il en pense quoi de cette mesure prise de dépense d'argent public, pour des personnes en situation irrégulière en France et qui prétendent être mineurs ??

Ses électeurs potentiels, doivent êtres correctement informés.

Signaler Répondre
avatar
Alouf1959 le 17/12/2025 à 18:49

Qu’il est facile d’être généreux avec l’argent des autres !!!

Signaler Répondre
avatar
et encore le 17/12/2025 à 18:35

Pour les grincheux, ça existe déjà sur le plan national. L'état a racheter les hôtels ex-formule 1 et les autres hôtels sont déjà pleins de migrants. ça coute une blinde payé gracieusement avec nos impôts. C'est bizarre personne n'en parle! Continuez comme ça , la faillite n'est pas loin!

Signaler Répondre
avatar
le principe de noel le 17/12/2025 à 18:35

voilà le sens réel de Noël aide les autres bravo monsieur le maire les lyonnais te remercie pour ce geste

Signaler Répondre
avatar
par exemple le 17/12/2025 à 18:33
LFI 69 a écrit le 17/12/2025 à 18h06

C'est toute l'année que chacun a droit à un toit.

Et si tu proposais le tien ? hein ?

Signaler Répondre
avatar
AntiKons le 17/12/2025 à 18:32
LFI 69 a écrit le 17/12/2025 à 18h06

C'est toute l'année que chacun a droit à un toit.

Entièrement d'accord !
Il faut cesser de laisser venir toutes ces personnes alors que la France ne peut pas leur donner de toit.

Signaler Répondre
avatar
Une bonne adresse le 17/12/2025 à 18:28
LFI 69 a écrit le 17/12/2025 à 18h06

C'est toute l'année que chacun a droit à un toit.

vous habitez où ? je connais des gens qui ont besoin d'un toit comme vous êtes généreux

Signaler Répondre
avatar
Invitation de Noël le 17/12/2025 à 18:11

Tout le monde chez Doudou allez

Signaler Répondre
avatar
Gabin69 le 17/12/2025 à 18:08

En voyant la photo on se demande qui va payer l'hôtel à l'autre

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 17/12/2025 à 18:06

C'est toute l'année que chacun a droit à un toit.

Signaler Répondre

