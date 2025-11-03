Enfants à la rue à Lyon : Jamais sans Toit réclame à la mairie la réquisition d'un gymnase

Mais le collectif Jamais sans Toit se mobilise pour garantir aux familles à la rue de ne pas passer la saison dehors.
Dans un communiqué ce lundi, il annonce avoir recensé 270 enfants à la rue dans toute l'agglomération lyonnaise. Une partie est accueillie la nuit dans des écoles, avec 20 établissements scolaires réquisitionnés d'ici quelques jours.
Il dénonce également l'évacuation du campement de Perrache il y a deux semaines : "Il ne s'agissait pas de délinquants mais bien de familles apeurées dont tous les enfants sont scolarisés à Lyon. Leurs affaires ont été karchérisées et ces personnes ont été laissées errantes dans le froid. Elles sont depuis régulièrement harcelées par la police qui semble avoir pour consigne de les faire décamper sans qu'une solution alternative ne leur soit proposée".
Face à "l'ampleur de la tâche", "la générosité citoyenne ne peut pas tout", admet Jamais sans Toit, qui interpelle la mairie écologiste lyonnaise.
"Nous demandons à la Ville de Lyon d'ouvrir un gymnase pour mettre ces enfants à l'abri du froid et des dangers de la rue, en attendant que la préfecture ne les prenne en charge. Nous nous tiendrons à sa disposition pour accompagner ces familles de notre mieux le temps qu'un opérateur social agréé soit désigné pour assurer leur suivi et la gestion humanitaire du site. Les températures baissent : il y a urgence", conclut le collectif.
Qu'ils aillent les loger chez Renaud Payre , vice-président de la Métropole et également vice-président de l'ANVITA ( ASSOCIATION NATIONALE DES VILLES ET TERRITOIRES ACCUEILLANTS ) , dont sont notamment membres la Ville de Lyon , celle de Villeurbanne et la Métropole .Signaler Répondre
Que toutes ces bonnes âmes assurent leurs choix et prennent leurs responsabilités .
Sans toi,ni loi....une tuile.Signaler Répondre
Des enfants à la rue, votre responsabilité humaniste c'est de les ramener ......chez eux !Signaler Répondre
S'ils sont "logés dignement", pourquoi les suivants ne le mériteraient pas tout autant ?Signaler Répondre
Venir en France pour vivre susrle dos de ceux qui paient leurs impôts pour ces étrangers !RAS LE BOL .Et les associations,prenez les chez vousSignaler Répondre
Ras le bol de ces associations de gauchos/écolos qui s'occupent de loger des sans-papiers au détriment de nos concitoyens qui travaillent et qui n'ont pas accès au logement ! Pauvre FRANCE !Signaler Répondre
Ces enfants si ils sont "clandestins" doivent être pris en charge par leur pays d'origine, soit un renvoi. C'est malheureux mais sinon cela va créer un appel d'air pour des flux incessant de migrants et aujourd'hui, le pays n'est pas en état de les accueillirSignaler Répondre
Par contre dans l'attente, ils doivent être logés dignement.
Et d'où viennent ces enfants. On s'occupe des nôtres. On renvoit ceux qui viennent d'ailleurs chez eux !Signaler Répondre
" Face à "l'ampleur de la tâche", " Nous braves contribuables demandons a l'état d'arrêter de vous subventionné avec nos impôts!Signaler Répondre
On en a marre d'entretenir toutes ces sangsues qui viennent profiter de notre généreux système social