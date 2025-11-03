Social

Enfants à la rue à Lyon : Jamais sans Toit réclame à la mairie la réquisition d'un gymnase

La trêve hivernale a débuté dans le Rhône et dans toute la France.

Mais le collectif Jamais sans Toit se mobilise pour garantir aux familles à la rue de ne pas passer la saison dehors.

Dans un communiqué ce lundi, il annonce avoir recensé 270 enfants à la rue dans toute l'agglomération lyonnaise. Une partie est accueillie la nuit dans des écoles, avec 20 établissements scolaires réquisitionnés d'ici quelques jours.

Il dénonce également l'évacuation du campement de Perrache il y a deux semaines : "Il ne s'agissait pas de délinquants mais bien de familles apeurées dont tous les enfants sont scolarisés à Lyon. Leurs affaires ont été karchérisées et ces personnes ont été laissées errantes dans le froid. Elles sont depuis régulièrement harcelées par la police qui semble avoir pour consigne de les faire décamper sans qu'une solution alternative ne leur soit proposée"

Face à "l'ampleur de la tâche", "la générosité citoyenne ne peut pas tout", admet Jamais sans Toit, qui interpelle la mairie écologiste lyonnaise.

"Nous demandons à la Ville de Lyon d'ouvrir un gymnase pour mettre ces enfants à l'abri du froid et des dangers de la rue, en attendant que la préfecture ne les prenne en charge. Nous nous tiendrons à sa disposition pour accompagner ces familles de notre mieux le temps qu'un opérateur social agréé soit désigné pour assurer leur suivi et la gestion humanitaire du site. Les températures baissent : il y a urgence", conclut le collectif.

avatar
GAD le 03/11/2025 à 10:25

Qu'ils aillent les loger chez Renaud Payre , vice-président de la Métropole et également vice-président de l'ANVITA ( ASSOCIATION NATIONALE DES VILLES ET TERRITOIRES ACCUEILLANTS ) , dont sont notamment membres la Ville de Lyon , celle de Villeurbanne et la Métropole .
Que toutes ces bonnes âmes assurent leurs choix et prennent leurs responsabilités .

avatar
DMPP le 03/11/2025 à 10:17

Sans toi,ni loi....une tuile.

avatar
Monpays le 03/11/2025 à 10:11

Des enfants à la rue, votre responsabilité humaniste c'est de les ramener ......chez eux !

avatar
Justement... le 03/11/2025 à 09:47
Klein a écrit le 03/11/2025 à 09h14

Ces enfants si ils sont "clandestins" doivent être pris en charge par leur pays d'origine, soit un renvoi. C'est malheureux mais sinon cela va créer un appel d'air pour des flux incessant de migrants et aujourd'hui, le pays n'est pas en état de les accueillir
Par contre dans l'attente, ils doivent être logés dignement.

S'ils sont "logés dignement", pourquoi les suivants ne le mériteraient pas tout autant ?

avatar
kool le 03/11/2025 à 09:45

Venir en France pour vivre susrle dos de ceux qui paient leurs impôts pour ces étrangers !RAS LE BOL .Et les associations,prenez les chez vous

avatar
Goffa69 le 03/11/2025 à 09:23

Ras le bol de ces associations de gauchos/écolos qui s'occupent de loger des sans-papiers au détriment de nos concitoyens qui travaillent et qui n'ont pas accès au logement ! Pauvre FRANCE !

avatar
Klein le 03/11/2025 à 09:14

Ces enfants si ils sont "clandestins" doivent être pris en charge par leur pays d'origine, soit un renvoi. C'est malheureux mais sinon cela va créer un appel d'air pour des flux incessant de migrants et aujourd'hui, le pays n'est pas en état de les accueillir
Par contre dans l'attente, ils doivent être logés dignement.

avatar
Droit dans ses bottes le 03/11/2025 à 08:43

Et d'où viennent ces enfants. On s'occupe des nôtres. On renvoit ceux qui viennent d'ailleurs chez eux !

avatar
ça suffittt le 03/11/2025 à 08:26

" Face à "l'ampleur de la tâche", " Nous braves contribuables demandons a l'état d'arrêter de vous subventionné avec nos impôts!
On en a marre d'entretenir toutes ces sangsues qui viennent profiter de notre généreux système social

