Enfants à la rue à Lyon : Jamais sans Toit réclame à la mairie la réquisition d'un gymnase

Mais le collectif Jamais sans Toit se mobilise pour garantir aux familles à la rue de ne pas passer la saison dehors.

Dans un communiqué ce lundi, il annonce avoir recensé 270 enfants à la rue dans toute l'agglomération lyonnaise. Une partie est accueillie la nuit dans des écoles, avec 20 établissements scolaires réquisitionnés d'ici quelques jours.

Il dénonce également l'évacuation du campement de Perrache il y a deux semaines : "Il ne s'agissait pas de délinquants mais bien de familles apeurées dont tous les enfants sont scolarisés à Lyon. Leurs affaires ont été karchérisées et ces personnes ont été laissées errantes dans le froid. Elles sont depuis régulièrement harcelées par la police qui semble avoir pour consigne de les faire décamper sans qu'une solution alternative ne leur soit proposée".

Face à "l'ampleur de la tâche", "la générosité citoyenne ne peut pas tout", admet Jamais sans Toit, qui interpelle la mairie écologiste lyonnaise.

"Nous demandons à la Ville de Lyon d'ouvrir un gymnase pour mettre ces enfants à l'abri du froid et des dangers de la rue, en attendant que la préfecture ne les prenne en charge. Nous nous tiendrons à sa disposition pour accompagner ces familles de notre mieux le temps qu'un opérateur social agréé soit désigné pour assurer leur suivi et la gestion humanitaire du site. Les températures baissent : il y a urgence", conclut le collectif.