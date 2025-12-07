Transports

Fête des Lumières à Lyon : pagaille monumentale après une panne du métro dans la nuit

La nuit de samedi à dimanche a laissé un goût amer aux visiteurs de la Fête des Lumières.

Alors que la foule quittait la Presqu’île après la journée la plus fréquentée de l’événement, le métro A a cessé de circuler aux alentours de 0h25, en raison d’"une panne sur une rame", selon les informations de TCL.

La coupure, survenue au moment le plus sensible pour les retours, a rapidement entraîné la sortie des passagers encore présents dans les rames et les stations. À cette heure tardive, les options pour poursuivre le trajet étaient quasi inexistantes : pas de bus en Presqu’île pendant la Fête des Lumières, stations Vélo’v fermées dans le centre et points périphériques pris d’assaut. Taxis et VTC, eux, ont été instantanément saturés. 

TCL annonçait une reprise vers 1h30. Dans les faits, la remise en service a débuté "progressivement" dès 1h06, mais avec un trafic irrégulier, rendant les déplacements encore compliqués pour les derniers spectateurs.

Pour beaucoup, la soirée s’est donc terminée à pied, au terme d’un parcours improvisé dans un centre-ville encore chargé. Une situation que les visiteurs espèrent ne pas revivre pour les deux derniers jours de l’événement.

Homa le 07/12/2025 à 11:36
L'extreme droite au pouvoir jusqu'en 2020 a écrit le 07/12/2025 à 11h25

avait laissé un pitoyable héritage !

Pour LFI même la gauche est d’extrême droite 😂

Retour sur Terre le 07/12/2025 à 11:34

C'est là qu'on voit le statut d'une ville comme Lyon par rapport aux grandes capitales.
On comprend mieux pourquoi il n'est pas possible d'y organiser de grands évènements à échelle internationale, nous n'en avons pas les capacités, ni en hébergement ni en transport.
Juste les gares, c'est déjà un gag.

L'extreme droite au pouvoir jusqu'en 2020 le 07/12/2025 à 11:25

avait laissé un pitoyable héritage !

Seulement la vérité s'il vous plaît le 07/12/2025 à 11:24
Bellota a écrit le 07/12/2025 à 10h08

Mais quelle fête !!!
Projections anti police sur la façade du Palais Saint Pierre
Apologie du couscous dans le cadre d’un hommage à la gastronomie lyonnaise
Bordel noir côté métro
Les commerçants de la presqu’île qui n’en peuvent plus (je parle des vrais commerçants pas des merdes de la place Bellecour)
What else ?
Mais dégagez tout de suite les Khmers verts
Vous nous faites une fin de règne en apothéose

Qui sont 'ces merdes de la Place Bellecour '? Quelques éclaircissements s'il vous plaît.

guilbert le 07/12/2025 à 11:23

Quelle fin de règne pitoyable

Bellota le 07/12/2025 à 11:22
Cancel culture a écrit le 07/12/2025 à 10h31

Un signe divin. Évènement à abolir.

Non à recentrer sur sa vraie signification : fête en hommage à la Vierge Marie et lumignons sur TOUS les rebords de fenêtres le 8 décembre

Pauvres Métropole et ville de Lyon le 07/12/2025 à 11:15

Une ville qui glisse tout doucement vers la catastrophe…
Enfin, on se console comme on peut, on peut circuler à vélo!
Ah si, il ne faut pas oublier LFI et ses fans….

Sandjane le 07/12/2025 à 11:12
jackson a écrit le 07/12/2025 à 10h48

ah ah vivre le transport en commun lyonnais

😂😂😂 prenez la deuxième voiture les tros en commun. De qui se moque t on ? Des lyonnais déçus des personnes qui se déplacent des touristes encore une bonne image d une ville où il faisait bon vivre...vivement le changement VOTEZ. 😤courage fuyons. 😂😂

Incroyable le 07/12/2025 à 11:06

Doucet Bernard Number One

hollywood le 07/12/2025 à 11:01
2026 ! a écrit le 07/12/2025 à 10h32

Encore une panne au bilan des ecolos. Le métro n'est pas.leur priorité.
A dégager de toute urgence en mars prochain.

les écolos n'ont rien à voir, comme les transport on pour gestion la RATP, la réflexion est basse.

Le vélo ne suffit pas le 07/12/2025 à 11:01

Ce n'est pas une coïncidence. Le fonctionnement des TC lyonnais a été dégradé depuis l'arrivée des ecolos.
Le résultat d'une visio focalisée sur la piste cyclable.
Lyonnais, nous voterons nombreux en mars prochain pour virer ces incapables.

simplementcitoyen le 07/12/2025 à 11:00

Triste performance des TCL encore et toujours surtout pendant notre fête des lumières, ils vont dire que ce n'est pas de leur faute mais le problème et leur incompétence et le manque de respect des usager qui paie pour un service constamment a problème. Également beaucoup de station n'ont pas d'escalator avec des affichettes qui repousse souvent la mise en service certain endroit depuis 6 mois il y a rien du coup pourquoi continuer à payer ? moi si je ne fait pas bien mon travail mon patron, mon entreprises me sermonne.

mon pseudo le 07/12/2025 à 10:52
moi a écrit le 07/12/2025 à 10h44

rien de nouveau dans la ville des lumières....

t'en es une sacrée, de lumière

La fin d'un mandat le 07/12/2025 à 10:51

L'état du métro est à l'image du fin de mandat des écologistes. Minable.
Il est temps de renouveler avec l'investissement dans l'entretien. Écologistes, vous aurez tout raté. Le constat d'échec est affligeant.

jackson le 07/12/2025 à 10:48

ah ah vivre le transport en commun lyonnais

moi le 07/12/2025 à 10:44

rien de nouveau dans la ville des lumières....

2026 ! le 07/12/2025 à 10:32

Encore une panne au bilan des ecolos. Le métro n'est pas.leur priorité.
A dégager de toute urgence en mars prochain.

Cancel culture le 07/12/2025 à 10:31

Un signe divin. Évènement à abolir.

Farel le 07/12/2025 à 10:30

Jousr après jours, semaines après semaines, une panne de plus dans une liste déja interminable. Quelle médiocrité ! Vivement qu'on vire ces guignols.

nim le 07/12/2025 à 10:25

Les pannes sur les lignes historiques continuent, pendant ce temps on nous dit qu’il est urgent de mettre l’argent dans un prolongement vers le stade avant de rénover l’existant. Et pourtant la galère de la réno de la B, devrait faire comprendre que s’occuper de la A et de la D ne sera pas une partie de plaisir.

Et la parfaite coordination avec les bus ? le 07/12/2025 à 10:17

A la separation des exploitants entre Ratp dev et keolis, on nous avait dit que ce serait fluide, pas l épaisseur d un papier à cigarettes entre les 2 , en cas de problème .

Les bus se subsitueraient au métro sans pb.
Ben non semble t il

Bellota le 07/12/2025 à 10:08

Mais quelle fête !!!
Projections anti police sur la façade du Palais Saint Pierre
Apologie du couscous dans le cadre d’un hommage à la gastronomie lyonnaise
Bordel noir côté métro
Les commerçants de la presqu’île qui n’en peuvent plus (je parle des vrais commerçants pas des merdes de la place Bellecour)
What else ?
Mais dégagez tout de suite les Khmers verts
Vous nous faites une fin de règne en apothéose

TCL dirigé par des bons à rien ! le 07/12/2025 à 10:06

Oh,encore,pas possible qu'une panne arrive !Tout va bien aux TCL :pannes,retards,personnel désagréable,valideurs H.S ,sans oublier les ascenseurs et escalators trop souvent en rade !Merci qui ???

