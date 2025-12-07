Fête des Lumières à Lyon : pagaille monumentale après une panne du métro dans la nuit

Alors que la foule quittait la Presqu’île après la journée la plus fréquentée de l’événement, le métro A a cessé de circuler aux alentours de 0h25, en raison d’"une panne sur une rame", selon les informations de TCL.
La coupure, survenue au moment le plus sensible pour les retours, a rapidement entraîné la sortie des passagers encore présents dans les rames et les stations. À cette heure tardive, les options pour poursuivre le trajet étaient quasi inexistantes : pas de bus en Presqu’île pendant la Fête des Lumières, stations Vélo’v fermées dans le centre et points périphériques pris d’assaut. Taxis et VTC, eux, ont été instantanément saturés.
TCL annonçait une reprise vers 1h30. Dans les faits, la remise en service a débuté "progressivement" dès 1h06, mais avec un trafic irrégulier, rendant les déplacements encore compliqués pour les derniers spectateurs.
Pour beaucoup, la soirée s’est donc terminée à pied, au terme d’un parcours improvisé dans un centre-ville encore chargé. Une situation que les visiteurs espèrent ne pas revivre pour les deux derniers jours de l’événement.
Ligne A - 0h25 - Ne circule plus - Reprise estimée à 1h30 - Panne rame métro— TCL Lyon InfoTrafic (@LyonTcl) December 6, 2025
