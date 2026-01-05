Métropolitaines : Bruno Bernard propose la gratuité des TCL pour les enfants d’abonnés jusqu’à 18 ans

Après la volonté de faire fonctionner les métros 24h/24 durant les week-ends, le président écologiste sortant promet cette fois la gratuité des abonnements TCL pour les enfants mineurs des abonnés, jusqu’à 18 ans.

Concrètement, dès lors qu’un des deux parents dispose d’un abonnement TCL, l’ensemble des enfants mineurs pourrait bénéficier d’un abonnement sans coût supplémentaire.

La mesure concernerait donc les 11-18 ans, tranche d’âge actuellement exclue de la gratuité, alors que les enfants de moins de 11 ans bénéficient déjà d’un accès gratuit au réseau.

Pour Bruno Bernard, c'est "le choix d’une tarification juste : une politique tarifaire qui protège le pouvoir d’achat des familles, encourage l’abonnement et l’usage régulier des transports en commun, et s’inscrit dans la durée".

Même son de cloche du côté de Manon Doyelle, porte-parole de la liste et tête de liste métropolitaine de la circonscription Porte des Alpes. Elle qualifie la proposition de "geste concret et immédiatement utile", tout en soulignant un enjeu éducatif et d’émancipation, permettant aux jeunes mineurs de se déplacer de manière autonome.

Elle rappelle par ailleurs que plus de 150 000 habitants de la Métropole bénéficient déjà soit de la gratuité totale, soit d’un abonnement à 10 euros par mois, au titre des politiques sociales de transport mises en place.

Avec cette gratuité des TCL pour les enfants d'abonnés, Bruno Bernard prend le contre-pied de ce que pourrait réclamer Grand Coeur Lyonnais de Jean-Michel Aulas, qui plébiscite plutôt le lancement éventuel de nouvelles lignes de métros.