Métropolitaines : Bruno Bernard propose la gratuité des TCL pour les enfants d’abonnés jusqu’à 18 ans - LyonMag

En pleine campagne des élections métropolitaines de mars 2026, la liste Avançons ensemble, conduite par Bruno Bernard, avance une nouvelle mesure concernant les transports en commun.

Après la volonté de faire fonctionner les métros 24h/24 durant les week-ends, le président écologiste sortant promet cette fois la gratuité des abonnements TCL pour les enfants mineurs des abonnés, jusqu’à 18 ans.

Concrètement, dès lors qu’un des deux parents dispose d’un abonnement TCL, l’ensemble des enfants mineurs pourrait bénéficier d’un abonnement sans coût supplémentaire.

La mesure concernerait donc les 11-18 ans, tranche d’âge actuellement exclue de la gratuité, alors que les enfants de moins de 11 ans bénéficient déjà d’un accès gratuit au réseau.

Pour Bruno Bernard, c'est "le choix d’une tarification juste : une politique tarifaire qui protège le pouvoir d’achat des familles, encourage l’abonnement et l’usage régulier des transports en commun, et s’inscrit dans la durée".

Même son de cloche du côté de Manon Doyelle, porte-parole de la liste et tête de liste métropolitaine de la circonscription Porte des Alpes. Elle qualifie la proposition de "geste concret et immédiatement utile", tout en soulignant un enjeu éducatif et d’émancipation, permettant aux jeunes mineurs de se déplacer de manière autonome.

Elle rappelle par ailleurs que plus de 150 000 habitants de la Métropole bénéficient déjà soit de la gratuité totale, soit d’un abonnement à 10 euros par mois, au titre des politiques sociales de transport mises en place.

Avec cette gratuité des TCL pour les enfants d'abonnés, Bruno Bernard prend le contre-pied de ce que pourrait réclamer Grand Coeur Lyonnais de Jean-Michel Aulas, qui plébiscite plutôt le lancement éventuel de nouvelles lignes de métros.

Bruno Bernard

métropolitaines 2026

TCL

nidert le 05/01/2026 à 16:23
Watt a écrit le 05/01/2026 à 16h17

C'est pas gratuit, c'est le contribuable qui paye.

Bah oui, comme les surprimes sur les assurances!

oui pour les transports le 05/01/2026 à 16:21

voilà une idée qui va toucher l’ensemble des lyonnais et va augmenter le pouvoir d’achat des lyonnais et encourager le déplacement un projet réel le contraire de Aulas qui propose un projet que sur du papier et qui coûte un pognon dingue

je te promets le 05/01/2026 à 16:21

Allez des promesses, des promesses!!! la retraite a 60 ans aussi? 🤣🤣🤣

Watt le 05/01/2026 à 16:17

C'est pas gratuit, c'est le contribuable qui paye.

jeanfifouxxxx le 05/01/2026 à 16:14

Ça va être encore plus simple pour les contrôleurs cette histoire... du gros bordel à venir, comme d'habitude avec les escrologistes et leurs idées débiles...

Jesaistout le 05/01/2026 à 16:08

Vous n'avez pas comme une impression d'un gars qui se fou de notre gueule ?

Le sophisme le 05/01/2026 à 15:53

Afin de séduire les électeurs, Bernard est la caricature parfaite du sophisme, il utilise des arguments et des raisonnements spécieux pour tromper et faire illusion. C'est pas certain que sa marche.

J'allucine le 05/01/2026 à 15:41

faudra demander au tonton président du sytral

Aucun rapport le 05/01/2026 à 15:36
Étrange a écrit le 05/01/2026 à 15h33

quand c’est Aulas qui propose la gratuité pour les Lyonnais qui gagnent moins de 2500€, pas un commentaire sur LM pour dénoncer un scandale budgétaire

Ah bon? Pourtant j'ai mis le même genre de commentaire à ce moment là.

Étrange le 05/01/2026 à 15:33

quand c’est Aulas qui propose la gratuité pour les Lyonnais qui gagnent moins de 2500€, pas un commentaire sur LM pour dénoncer un scandale budgétaire

Pastèques le 05/01/2026 à 15:19

La gratuité ça n'existe pas, il y a toujours des citoyens qui payeront

MEXX1999 le 05/01/2026 à 15:16

C'est quoi son plan de financement ? Qui paye quoi ?

Aucun rapport le 05/01/2026 à 15:10

Toujours les mêmes qui vont payer.

Wallah',. le 05/01/2026 à 15:10

Rien n'est gratuit, c'est le con tribuable qui paie toujours à la fin

HardRockeuse le 05/01/2026 à 15:08

les TCL sont-ils d’accord?
C’est un sacré manque à gagner pour eux étant donné le nombre d’écoliers et lycéens

Louise69005 le 05/01/2026 à 15:08

C'est pas mal comme proposition, pour moi ca fera une économie de 50€/mois

mazipoumo le 05/01/2026 à 15:07

Une proposition bien tardive de la part d'une personne qui paye un abonnement annuel de 6.50 €.

