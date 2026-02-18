Mort de Quentin : Véronique Sarselli demande à Bruno Bernard de clarifier la situation avec LFI

Que se passera-t-il le lendemain du 1er tour des élections métropolitaines ? Ce mercredi 18 février, Véronique Sarselli, candidate Grand Cœur Lyonnais, appelle le président écologiste de la Métropole de Lyon Bruno Bernard à clarifier sa position sur une possible alliance avec La France insoumise au second tour du scrutin.
Cette interpellation intervient dans le contexte du décès de Quentin, agressé mortellement le 12 février à Lyon. Pour la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon, ce drame "doit nous interroger et oblige les responsables politiques que nous sommes à de la clarté dans leurs engagements".
Dans son communiqué, Véronique Sarselli rappelle qu’"il existe désormais des liens documentés entre ce groupe d’extrême gauche (la Jeune Garde ndlr) et les écologistes, et plus encore avec la France Insoumise".
Une demande de clarification avant le second tour
Au-delà de ces rappels, Véronique Sarselli pose une question politique directe au président sortant : "L’exigence de transparence vis-à-vis des Grands Lyonnais lui impose de dire dès maintenant si, au soir du premier tour, il envisage ou non un accord avec La France insoumise pour conserver le pouvoir métropolitain ?"
Elle évoque également une déclaration du maire de Lyon, Grégory Doucet, sur Europe 1 dimanche 15 février, qui avait laissé la porte ouverte à une telle hypothèse, et demande si Bruno Bernard partage cette position.
Enfin, la candidate affirme que son mouvement a "été, dès le début de la campagne, très clair sur la question des alliances au second tour et son combat contre les extrêmes".
Pour Mme Véronique AULAS !Signaler Répondre
Et vous serez vous, vous au deuxième tour avec le RN & Eric Le PEN ???? certainement que OUI
Soyez franche avec vos réponses, merci.
Les ecolos ont soutenu la jeune garde pendant leur dissolution malgré toutes les violences qu'ils ont commis depuis 2010 !!!!!!Signaler Répondre
Ainsi ils ont donc toujours approuvé la violence politique pour maintenant la renier car y a eu un mort ? Ils pensaient que la violence n'entraîne jamais de blessures ou de morts ?
Honte à toute la gauche, du sang sur vos mains
Les français vont plutôt déserter les urnes 🗳️ que de voter pour les deux extrêmes ! Sinon nous aurons ´ et la Guerre Et le déshonneur ´ comme toujours.Signaler Répondre
sans illusion Doucet, Bernard : LFISignaler Répondre
Et bien moi, je vote pour une alliance RN LR. On va pas laisser l’extrême gauche imposer sa loi et sa violence !Signaler Répondre
Sur la lutte contre l antisémitisme?Signaler Répondre
C est malaisant de dire à un écolo que sa famille politique est anti sémite mais il faut le dire.
Et le pire est de ne pas entendre de réponse claire ou du mépris qui ne vaut rien et qui n est pas une condamnation .
Coeur lyonnais n'a jamais collaboré avec le RN, EELV collabore avec LFI et la Jeune Garde et ils restent muets sur leurs intentions pour les municipales. 😏Signaler Répondre
La clarification devrait aussi être faîte sur la participation de l'enfant d'un haut fonctionnaire du Grand Lyon.Signaler Répondre
Cette affaire est un véritable scandale qui touche des notables hauts placés de Lyon.
Gregory Doucet devrait s'expliquer aussi sur les possibles liens entre son adjoint à la sécurité et la Jeune Garde.
Vous vous rendez compte sérieusement ?? Un adjoint à la sécurité qui a en charge la police municipale, ce serait arrogé les services d'une milice politique pour faire soi-disant régner l'ordre dans les rues de la ville ! Ce type qui a en plus accès à des dossiers sensibles concernant la sécurité à Lyon en lien avec Beauvau, aurait il pû les communiquer à la jeune garde ?
"LFI est à 30% dans les sondages (...)"Signaler Répondre
Où ça ? Au Vénézuela ?
C'est Aulas en tête des sondages....que vient faire votre raisonnement ici avec vos références ?Signaler Répondre
Il ne répondra pas, nul jusqu'au bout.Signaler Répondre
Évidemment, ni pour ni contre bien au contraire.Signaler Répondre
Et bien moi, je vote pour une alliance EELV et LFI. On va pas laisser l’extrême droite imposer sa loi.Signaler Répondre
C'est tout à fait normal d'eclaircir la situation.Signaler Répondre
On ne va pas élire des personnes alliès à un parti qui soutient des antisémites et des assassins.
Merci Mne Sarselli de placer le pragmatisme au dessus de la politique.
LFI est à 30 pourcents dans les sondages, je vois pas d'autres solutions pour ce petit spectacle de la bourgeoisie fascisée en paniqueSignaler Répondre
Macron et l’extrême droite font tout pour battre LFI mais les français on bien vue que c’était une bagarre malheureusement mal terminé pour Quentin
Personne n'est dupe. Eelv et LFI s'accoquineront au second avec sans doute un motif du genre barrage à la droite ou défense de la démocratie.Signaler Répondre
Ils sont prêts à tous les renoncements pour assurer leurs siege.
Idéologiquement ils sont très proches donc on peut les mettre dans le même sac.
D'ailleurs quand les élus EELV parlent de désobéissance civile, pas besoin de faire un dessin.
Elle pourrait être au clair par équivalence avec les voix du RN pour Coeur Lyonnais au 2nd tour ? Ce serait pas malSignaler Répondre
Cette opportuniste ne pouvait pas laisser passer l'occasion de briller un peu, sur la mort d'un gamin mais peu importe ...Signaler Répondre
Et vous, en votre qualité d'illustre inconnue alliée de dernière minute de JMA, que faites vous, que proposez vous pour pacifier le débat politique et ramener les esprits échauffés à la raison ?
Est ce que les parents de victimes de crimes racistes les remettent systématiquement sur le dos de la droite ?
Quel manque de décence ! ...
Ca risque d'être difficile de se désolidariser de ses potes du NFP , n'est ce pas M. Bobard ?Signaler Répondre
Le réservoir de voix risque de se réduire
Si Bruno BERNARD, Cédric VAN STYVANDEL et Gabriel AMARD pouvaient respecter les Villeurbannais, ce serait déjà un début (mais j'en doute) !Signaler Répondre
elle ferait mieux de se rapprocher du RN car le cas d'un triangulaire tout est possible. Officiellement ou non EELV aura l'appuie de LFI, nous ne sommes pas des lapins de trois semaines.Signaler Répondre
La guerre des étoiles va commencer et ils vont tous se bouffer le nez !Signaler Répondre
La Véro se réveille ! Attention aux oreillesSignaler Répondre
Le silence assourdissant des militants écolos est insupportable de Doucet à Bernard, c'est indigne et abject si ces militant collaborent avec LFI au deuxième tour : ils doivent clarifier leur point de vue !Signaler Répondre
Et oui, les projets des écolos se compliquent. Leurs amis du 2nd tour seraient moins "intéressants"...Signaler Répondre