Politique

Mort de Quentin : Véronique Sarselli demande à Bruno Bernard de clarifier la situation avec LFI

Mort de Quentin : Véronique Sarselli demande à Bruno Bernard de clarifier la situation avec LFI
Mort de Quentin : Véronique Sarselli demande à Bruno Bernard de clarifier la situation avec LFI - LyonMag

Après la mort de Quentin, la campagne métropolitaine s’envenime. Véronique Sarselli demande publiquement à Bruno Bernard de dire s’il envisage une alliance avec La France insoumise au second tour.

Que se passera-t-il le lendemain du 1er tour des élections métropolitaines ? Ce mercredi 18 février, Véronique Sarselli, candidate Grand Cœur Lyonnais, appelle le président écologiste de la Métropole de Lyon Bruno Bernard à clarifier sa position sur une possible alliance avec La France insoumise au second tour du scrutin.

Cette interpellation intervient dans le contexte du décès de Quentin, agressé mortellement le 12 février à Lyon. Pour la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon, ce drame "doit nous interroger et oblige les responsables politiques que nous sommes à de la clarté dans leurs engagements".

Dans son communiqué, Véronique Sarselli rappelle qu’"il existe désormais des liens documentés entre ce groupe d’extrême gauche (la Jeune Garde ndlr) et les écologistes, et plus encore avec la France Insoumise".

Une demande de clarification avant le second tour

Au-delà de ces rappels, Véronique Sarselli pose une question politique directe au président sortant : "L’exigence de transparence vis-à-vis des Grands Lyonnais lui impose de dire dès maintenant si, au soir du premier tour, il envisage ou non un accord avec La France insoumise pour conserver le pouvoir métropolitain ?"

Elle évoque également une déclaration du maire de Lyon, Grégory Doucet, sur Europe 1 dimanche 15 février, qui avait laissé la porte ouverte à une telle hypothèse, et demande si Bruno Bernard partage cette position.

Enfin, la candidate affirme que son mouvement a "été, dès le début de la campagne, très clair sur la question des alliances au second tour et son combat contre les extrêmes".

Tags :

Véronique Sarselli

Bruno Bernard

métropolitaines 2026

LFI

23 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
NoAULAS le 18/02/2026 à 17:53

Pour Mme Véronique AULAS !
Et vous serez vous, vous au deuxième tour avec le RN & Eric Le PEN ???? certainement que OUI
Soyez franche avec vos réponses, merci.

Signaler Répondre
avatar
Cqfdlu le 18/02/2026 à 17:50

Les ecolos ont soutenu la jeune garde pendant leur dissolution malgré toutes les violences qu'ils ont commis depuis 2010 !!!!!!

Ainsi ils ont donc toujours approuvé la violence politique pour maintenant la renier car y a eu un mort ? Ils pensaient que la violence n'entraîne jamais de blessures ou de morts ?

Honte à toute la gauche, du sang sur vos mains

Signaler Répondre
avatar
Merise le 18/02/2026 à 17:46

Les français vont plutôt déserter les urnes 🗳️ que de voter pour les deux extrêmes ! Sinon nous aurons ´ et la Guerre Et le déshonneur ´ comme toujours.

Signaler Répondre
avatar
1957 le 18/02/2026 à 17:44

sans illusion Doucet, Bernard : LFI

Signaler Répondre
avatar
ex socialo-communiste ! le 18/02/2026 à 17:44
Plafond Bas a écrit le 18/02/2026 à 17h18

C'est Aulas en tête des sondages....que vient faire votre raisonnement ici avec vos références ?

Et bien moi, je vote pour une alliance RN LR. On va pas laisser l’extrême gauche imposer sa loi et sa violence !

Signaler Répondre
avatar
Et ils diront quoi le 18/02/2026 à 17:29
Évidemment a écrit le 18/02/2026 à 16h44

Personne n'est dupe. Eelv et LFI s'accoquineront au second avec sans doute un motif du genre barrage à la droite ou défense de la démocratie.
Ils sont prêts à tous les renoncements pour assurer leurs siege.
Idéologiquement ils sont très proches donc on peut les mettre dans le même sac.
D'ailleurs quand les élus EELV parlent de désobéissance civile, pas besoin de faire un dessin.

Sur la lutte contre l antisémitisme?

C est malaisant de dire à un écolo que sa famille politique est anti sémite mais il faut le dire.
Et le pire est de ne pas entendre de réponse claire ou du mépris qui ne vaut rien et qui n est pas une condamnation .

Signaler Répondre
avatar
SaphireMamba  le 18/02/2026 à 17:28
Au fait a écrit le 18/02/2026 à 16h32

Elle pourrait être au clair par équivalence avec les voix du RN pour Coeur Lyonnais au 2nd tour ? Ce serait pas mal

Coeur lyonnais n'a jamais collaboré avec le RN, EELV collabore avec LFI et la Jeune Garde et ils restent muets sur leurs intentions pour les municipales. 😏

Signaler Répondre
avatar
Liaisons dangereuses le 18/02/2026 à 17:23

La clarification devrait aussi être faîte sur la participation de l'enfant d'un haut fonctionnaire du Grand Lyon.
Cette affaire est un véritable scandale qui touche des notables hauts placés de Lyon.
Gregory Doucet devrait s'expliquer aussi sur les possibles liens entre son adjoint à la sécurité et la Jeune Garde.
Vous vous rendez compte sérieusement ?? Un adjoint à la sécurité qui a en charge la police municipale, ce serait arrogé les services d'une milice politique pour faire soi-disant régner l'ordre dans les rues de la ville ! Ce type qui a en plus accès à des dossiers sensibles concernant la sécurité à Lyon en lien avec Beauvau, aurait il pû les communiquer à la jeune garde ?

Signaler Répondre
avatar
Dans tes rêves... le 18/02/2026 à 17:23
La France soutient LFI a écrit le 18/02/2026 à 16h59

LFI est à 30 pourcents dans les sondages, je vois pas d'autres solutions pour ce petit spectacle de la bourgeoisie fascisée en panique
Macron et l’extrême droite font tout pour battre LFI mais les français on bien vue que c’était une bagarre malheureusement mal terminé pour Quentin

"LFI est à 30% dans les sondages (...)"

Où ça ? Au Vénézuela ?

Signaler Répondre
avatar
Plafond Bas le 18/02/2026 à 17:18
Bikinikill a écrit le 18/02/2026 à 17h07

Et bien moi, je vote pour une alliance EELV et LFI. On va pas laisser l’extrême droite imposer sa loi.

C'est Aulas en tête des sondages....que vient faire votre raisonnement ici avec vos références ?

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 18/02/2026 à 17:14

Il ne répondra pas, nul jusqu'au bout.

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 18/02/2026 à 17:13

Évidemment, ni pour ni contre bien au contraire.

Signaler Répondre
avatar
Bikinikill le 18/02/2026 à 17:07

Et bien moi, je vote pour une alliance EELV et LFI. On va pas laisser l’extrême droite imposer sa loi.

Signaler Répondre
avatar
AntiKons.onne.e.s.x.y.z le 18/02/2026 à 17:00

C'est tout à fait normal d'eclaircir la situation.
On ne va pas élire des personnes alliès à un parti qui soutient des antisémites et des assassins.
Merci Mne Sarselli de placer le pragmatisme au dessus de la politique.

Signaler Répondre
avatar
La France soutient LFI le 18/02/2026 à 16:59

LFI est à 30 pourcents dans les sondages, je vois pas d'autres solutions pour ce petit spectacle de la bourgeoisie fascisée en panique
Macron et l’extrême droite font tout pour battre LFI mais les français on bien vue que c’était une bagarre malheureusement mal terminé pour Quentin

Signaler Répondre
avatar
Évidemment le 18/02/2026 à 16:44

Personne n'est dupe. Eelv et LFI s'accoquineront au second avec sans doute un motif du genre barrage à la droite ou défense de la démocratie.
Ils sont prêts à tous les renoncements pour assurer leurs siege.
Idéologiquement ils sont très proches donc on peut les mettre dans le même sac.
D'ailleurs quand les élus EELV parlent de désobéissance civile, pas besoin de faire un dessin.

Signaler Répondre
avatar
Au fait le 18/02/2026 à 16:32

Elle pourrait être au clair par équivalence avec les voix du RN pour Coeur Lyonnais au 2nd tour ? Ce serait pas mal

Signaler Répondre
avatar
Presqu'ile le 18/02/2026 à 16:29

Cette opportuniste ne pouvait pas laisser passer l'occasion de briller un peu, sur la mort d'un gamin mais peu importe ...
Et vous, en votre qualité d'illustre inconnue alliée de dernière minute de JMA, que faites vous, que proposez vous pour pacifier le débat politique et ramener les esprits échauffés à la raison ?
Est ce que les parents de victimes de crimes racistes les remettent systématiquement sur le dos de la droite ?
Quel manque de décence ! ...

Signaler Répondre
avatar
Ca va piquer le 18/02/2026 à 16:28

Ca risque d'être difficile de se désolidariser de ses potes du NFP , n'est ce pas M. Bobard ?
Le réservoir de voix risque de se réduire

Signaler Répondre
avatar
Elle a raison ! le 18/02/2026 à 16:22

Si Bruno BERNARD, Cédric VAN STYVANDEL et Gabriel AMARD pouvaient respecter les Villeurbannais, ce serait déjà un début (mais j'en doute) !

Signaler Répondre
avatar
Et bien le 18/02/2026 à 16:22

elle ferait mieux de se rapprocher du RN car le cas d'un triangulaire tout est possible. Officiellement ou non EELV aura l'appuie de LFI, nous ne sommes pas des lapins de trois semaines.

Signaler Répondre
avatar
on y est le 18/02/2026 à 16:20

La guerre des étoiles va commencer et ils vont tous se bouffer le nez !

Signaler Répondre
avatar
J’ai peur le 18/02/2026 à 16:12

La Véro se réveille ! Attention aux oreilles

Signaler Répondre
avatar
Jeff de Lyon le 18/02/2026 à 16:08

Le silence assourdissant des militants écolos est insupportable de Doucet à Bernard, c'est indigne et abject si ces militant collaborent avec LFI au deuxième tour : ils doivent clarifier leur point de vue !

Signaler Répondre
avatar
AntiLFI le 18/02/2026 à 15:57

Et oui, les projets des écolos se compliquent. Leurs amis du 2nd tour seraient moins "intéressants"...

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.