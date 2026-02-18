Mort de Quentin : Véronique Sarselli demande à Bruno Bernard de clarifier la situation avec LFI

Que se passera-t-il le lendemain du 1er tour des élections métropolitaines ? Ce mercredi 18 février, Véronique Sarselli, candidate Grand Cœur Lyonnais, appelle le président écologiste de la Métropole de Lyon Bruno Bernard à clarifier sa position sur une possible alliance avec La France insoumise au second tour du scrutin.

Cette interpellation intervient dans le contexte du décès de Quentin, agressé mortellement le 12 février à Lyon. Pour la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon, ce drame "doit nous interroger et oblige les responsables politiques que nous sommes à de la clarté dans leurs engagements".

Dans son communiqué, Véronique Sarselli rappelle qu’"il existe désormais des liens documentés entre ce groupe d’extrême gauche (la Jeune Garde ndlr) et les écologistes, et plus encore avec la France Insoumise".

Une demande de clarification avant le second tour

Au-delà de ces rappels, Véronique Sarselli pose une question politique directe au président sortant : "L’exigence de transparence vis-à-vis des Grands Lyonnais lui impose de dire dès maintenant si, au soir du premier tour, il envisage ou non un accord avec La France insoumise pour conserver le pouvoir métropolitain ?"

Elle évoque également une déclaration du maire de Lyon, Grégory Doucet, sur Europe 1 dimanche 15 février, qui avait laissé la porte ouverte à une telle hypothèse, et demande si Bruno Bernard partage cette position.

Enfin, la candidate affirme que son mouvement a "été, dès le début de la campagne, très clair sur la question des alliances au second tour et son combat contre les extrêmes".