Vacances d’été menacées dans les quartiers lyonnais : la Métropole alerte sur une coupe de 75% des crédits

Le sujet des vacances et de l’accès aux loisirs dans les quartiers populaires s’impose dans le débat des métropolitaines. Dans un communiqué publié ce jeudi 12 février, la majorité sortante alerte sur une possible réduction drastique des crédits d’État dédiés au dispositif "Quartiers d’Été".

Selon Bruno Bernard, les financements nationaux pourraient diminuer "de près de 75 %, voire être réduits à zéro sur certains territoires". Une décision qui ferait peser, selon le président écologiste, un "risque réel de suppression d’actions, voire d’absence totale de programmation estivale" dans plusieurs communes concernées par la politique de la ville.

Depuis 2020, la Métropole de Lyon affirme porter, aux côtés de 17 communes et en articulation avec les services de l’État, des programmations estivales dans les quartiers prioritaires, augmentant son propre effort financier, passant de 660 000 euros à 850 000 euros en cinq ans, permettant de soutenir jusqu’à 150 associations en 2025. Mais elle estime ne pas pouvoir compenser seule un éventuel retrait massif de l’État.

"On ne protège pas les quartiers avec des discours"

Dans ce contexte, la majorité métropolitaine promet en cas de réélection de "maintenir comme priorité les programmations estivales dans les quartiers populaires" et d’instaurer un cadre pluriannuel pour donner de la visibilité aux associations.

Renaud Payre, directeur de campagne, défend la ligne de l'union de la gauche : "Nous portons une ambition simple et forte : des vacances pour toutes et tous. Quand un quart des enfants et un tiers des familles ne partent pas, les Quartiers d’Été sont un outil d’égalité."

Le communiqué cible directement les candidats soutenus par la majorité présidentielle, citant Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli : "On ne protège pas les quartiers avec des discours. On les protège avec des moyens."

La majorité métropolitaine appelle l’État à "prendre toute sa part".