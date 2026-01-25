Bruno Bernard dévoile ses têtes de liste pour les métropolitaines 2026 : Fabien Bagnon écarté, les députées à la rescousse

Le président écologiste sortant de la Métropole de Lyon, surnommé Monsieur élections au sein de son parti, a dévoilé ce dimanche au Progrès ses 14 têtes de liste.

Force est de constater que depuis 2020, il y a du changement. Sur les 14 candidats écologistes alignés au premier tour en 2020, il n'en reste aujourd'hui que 4… Dont Bruno Bernard, tête de liste à Villeurbanne.

Qu'est-il arrivé aux 10 autres ? Il y a évidemment besoin de faire de la place pour les partenaires politiques. Partie éclatée en 2020, la gauche s'est réunie pour faire face à la droite et au centre de Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli en 2026. Cinq circonscriptions sont ainsi laissées au PS, au PCF et à Place Publique.

Il y a aussi les candidats qui ont vécu un mandat difficile, à l'instar de Florence Delaunay, qui avait quitté son poste d'adjointe au maire de Lyon, ou Isabelle Petiot, vice-présidente de la Métropole chargée de la Gestion des Déchets.

Disparu des radars depuis des semaines, Fabien Bagnon n'est plus tête de liste. Parachuté en 2020 dans la circonscription Lyon-Centre alors qu'il vit à Saint-Genis-Laval, le vice-président à la Voirie est remplacé par Kheira Boukralfa, responsable nationale logement d'une association jeunesse.

Bruno Bernard a souhaité mettre toutes les chances de son côté à Lyon, et ses 6 circonscriptions pourvoyeuses de 55 sièges au conseil métropolitain.

Le maire sortant Grégory Doucet n'a donc pas hérité du rôle de tête de liste. Logique à plusieurs points de vue : outre son impopularité, l'édile vert n'a guère de bilan métropolitain à défendre, puisqu'il est très peu intervenu durant le mandat à la Métropole.

Par contre, Bruno Bernard a obtenu de la députée écologiste Marie-Charlotte Garin, bien plus populaire, d'être tête de liste dans la circonscription Lyon Sud-Est.

La parlementaire PS Sandrine Runel, qui candidatait dans la même circonscription en 2020, hérite de Lyon Nord.

Les têtes de liste de Bruno Bernard pour les métropolitaines 2026 (8 femmes, 6 hommes) :

Lyon Ouest

Tête de liste : François Journy (Place Publique)

Lyon Centre

Tête de liste : Kheira Boukralfa

Lyon Sud

Tête de liste : Lucie Vacher (Les Ecologistes)

Lyon Sud Est

Tête de liste : Marie-Charlotte Garin (Les Ecologistes)

Lyon Est

Tête de Liste : Benjamin Badouard (Les Ecologistes)

Lyon Nord

Tête de liste : Sandrine Runel (PS)

Villeurbanne

Tête de liste : Bruno Bernard (Les Écologistes)

Rhône Amont

Tête de liste : Hélène Geoffroy (PS)

Porte des Alpes

Tête de liste : Manon Doyelle (Les Ecologistes)

Portes du Sud

Tête de liste : Michèle Picard (PCF)

Lônes et Coteaux

Tête de liste : Jean-Charles Kohlhaas (Les Ecologistes)

Ouest

Tête de liste : Hélène Duvivier (Les Ecologistes)

Val de Saône

Tête de liste : Jérémy Camus (Les Ecologistes)

Plateau Nord

Tête de liste : Fabrice Matteucci (PS)