Bruno Bernard dévoile ses têtes de liste pour les métropolitaines 2026 : Fabien Bagnon écarté, les députées à la rescousse

Le président écologiste sortant de la Métropole de Lyon, surnommé Monsieur élections au sein de son parti, a dévoilé ce dimanche au Progrès ses 14 têtes de liste.
Force est de constater que depuis 2020, il y a du changement. Sur les 14 candidats écologistes alignés au premier tour en 2020, il n'en reste aujourd'hui que 4… Dont Bruno Bernard, tête de liste à Villeurbanne.
Qu'est-il arrivé aux 10 autres ? Il y a évidemment besoin de faire de la place pour les partenaires politiques. Partie éclatée en 2020, la gauche s'est réunie pour faire face à la droite et au centre de Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli en 2026. Cinq circonscriptions sont ainsi laissées au PS, au PCF et à Place Publique.
Il y a aussi les candidats qui ont vécu un mandat difficile, à l'instar de Florence Delaunay, qui avait quitté son poste d'adjointe au maire de Lyon, ou Isabelle Petiot, vice-présidente de la Métropole chargée de la Gestion des Déchets.
Disparu des radars depuis des semaines, Fabien Bagnon n'est plus tête de liste. Parachuté en 2020 dans la circonscription Lyon-Centre alors qu'il vit à Saint-Genis-Laval, le vice-président à la Voirie est remplacé par Kheira Boukralfa, responsable nationale logement d'une association jeunesse.
Bruno Bernard a souhaité mettre toutes les chances de son côté à Lyon, et ses 6 circonscriptions pourvoyeuses de 55 sièges au conseil métropolitain.
Le maire sortant Grégory Doucet n'a donc pas hérité du rôle de tête de liste. Logique à plusieurs points de vue : outre son impopularité, l'édile vert n'a guère de bilan métropolitain à défendre, puisqu'il est très peu intervenu durant le mandat à la Métropole.
Par contre, Bruno Bernard a obtenu de la députée écologiste Marie-Charlotte Garin, bien plus populaire, d'être tête de liste dans la circonscription Lyon Sud-Est.
La parlementaire PS Sandrine Runel, qui candidatait dans la même circonscription en 2020, hérite de Lyon Nord.
Les têtes de liste de Bruno Bernard pour les métropolitaines 2026 (8 femmes, 6 hommes) :
Lyon Ouest
Tête de liste : François Journy (Place Publique)
Lyon Centre
Tête de liste : Kheira Boukralfa
Lyon Sud
Tête de liste : Lucie Vacher (Les Ecologistes)
Lyon Sud Est
Tête de liste : Marie-Charlotte Garin (Les Ecologistes)
Lyon Est
Tête de Liste : Benjamin Badouard (Les Ecologistes)
Lyon Nord
Tête de liste : Sandrine Runel (PS)
Villeurbanne
Tête de liste : Bruno Bernard (Les Écologistes)
Rhône Amont
Tête de liste : Hélène Geoffroy (PS)
Porte des Alpes
Tête de liste : Manon Doyelle (Les Ecologistes)
Portes du Sud
Tête de liste : Michèle Picard (PCF)
Lônes et Coteaux
Tête de liste : Jean-Charles Kohlhaas (Les Ecologistes)
Ouest
Tête de liste : Hélène Duvivier (Les Ecologistes)
Val de Saône
Tête de liste : Jérémy Camus (Les Ecologistes)
Plateau Nord
Tête de liste : Fabrice Matteucci (PS)
Bagnon a disparu…. bonne nouvelleSignaler Répondre
Confier même un tout petit peu de pouvoir à des militants, c'est jamais une bonne idée. On s'en souviendra.Signaler Répondre
Bagnon fait partie de ces dangereux individus qui voient tout sous le prisme de leur seule obsession, et qui méprisent la contradiction et la nuance.
bruno Bernard chie dans son froc.Deja la précédente liste était un ramassis d'incompétents.Il vire Bagnon le destructeur de Lyon le dictateur de la pedale et dans sa nouvelle liste il place des inconnus incapables avec des étiquettes diverses. pour faire bien.De la politique politicienne qui se fout des électeurs.5 années de mépris ne s'efface pas avec vos magouilles Mr Bernard .Vous déclarez président est une insulte fait aux habitants.Signaler Répondre
Tout cela ne changera rien à la déculottée munumentale qu'ils vont se prendre le 15 mars au soir.Signaler Répondre
Les écolos ont piétinés les lyonnais et grands lyonnais pendant 6 ans, et ils vont bientôt comprendre à quel point ils sont détestés.
que Lyon AIT connu.Signaler Répondre
Mais il l'a maintenu en poste et soutenu pendant tout le mandat.Signaler Répondre
Bagnon un des personnages les plus méprisants avec Doucet et Monnot que Lyon est connu.Signaler Répondre
On comprend pourquoi il ne tweet plus depuis 3 mois.
Il savait qu’il a avait été dégagé.
Bagnon dégagé : Bruno Bobard aurait il déclenché une battue aux nuisibles ?Signaler Répondre
Siamo tutti antifascisti,Signaler Répondre
Siamo tutti anti LFI......
Ça sent bon la cabane au fond du jardin pour LFI....Signaler Répondre
Non merci, PS PC EELV, PLACE PUBLIQUE, que des partis qui ont voté contre la classification des frères musulmans en groupe terroriste au parlement. Lyon a besoin de personnalités sûres qui sauront garantir la sécurité des Lyonnais et l indépendance de ses institutions locales.Signaler Répondre
Enlever Bagon pour faire moins sectaire, dogmatique et méprisant ? C'est l'arbre qui cache la forêt, pour éviter de sombrer dans ces vicissitudes, il suffit de ne pas voter pour le clan qui incarne ces affres depuis 2020.Signaler Répondre
La disparition de fabien bagnon ne sera pas une grosse perte de ce personnage arrogant et prétentieux, qui lors de débats n écoutait personnes. Bon débarras.Signaler Répondre
Ça sent bon pour la surprise LFI.Signaler Répondre
Vivement de mois de mars que l'on ne voit plus leurs têtes !Signaler Répondre
J C K encore là ?Signaler Répondre
? alors que c'est F B x 10 en termes de dogmatisme et embouteillages garantis.
On aurait pu éviter