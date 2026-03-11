Disparition inquiétante dans le Rhône : l’adolescent afghan retrouvé en Suisse

Mise à jour : Les gendarmes du Rhône ont annoncé sur leurs réseaux sociaux que le jeune Hamza, porté disparu depuis plusieurs jours, a finalement été retrouvé. L'adolescent serait parvenu à se rendre jusqu'en Suisse dans des circonstances qui restent, à ce stade, inconnues.
Article initial 9/03/26 : Le jeune Hamza a disparu depuis jeudi dernier. L’adolescent, âgé de 12 ans, a fugué sur la commune de Brignais. Né en Afghanistan, il "s’exprime peu en français" précise la gendarmerie du Rhône.
De corpulence assez forte, il portait au moment de sa disparition une veste bleu marine, un t-shirt blanc Adidas avec des écritures bleues sous sa veste, un pantalon noir, des chaussettes jaunes et des baskets noires.
Les personnes ayant des informations peuvent contacter la gendarmerie de Brignais au 04 78 05 18 42 ou composer le 17.
