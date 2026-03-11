Faits Divers

Disparition inquiétante dans le Rhône : l’adolescent afghan retrouvé en Suisse

Disparition inquiétante dans le Rhône : l’adolescent afghan retrouvé en Suisse - DR/Gendarmerie du Rhône

Le jeune garçon, décrit dans l’appel à témoins diffusé ce lundi 9 mars comme s’exprimant peu en français, a été localisé par les forces de l’ordre ce mardi 10 mars au matin de l'autre côté de la frontière helvétique.

Mise à jour : Les gendarmes du Rhône ont annoncé sur leurs réseaux sociaux que le jeune Hamza, porté disparu depuis plusieurs jours, a finalement été retrouvé. L'adolescent serait parvenu à se rendre jusqu'en Suisse dans des circonstances qui restent, à ce stade, inconnues.

Article initial 9/03/26 : Le jeune Hamza a disparu depuis jeudi dernier. L’adolescent, âgé de 12 ans, a fugué sur la commune de Brignais. Né en Afghanistan, il "s’exprime peu en français" précise la gendarmerie du Rhône.

De corpulence assez forte, il portait au moment de sa disparition une veste bleu marine, un t-shirt blanc Adidas avec des écritures bleues sous sa veste, un pantalon noir, des chaussettes jaunes et des baskets noires.

Les personnes ayant des informations peuvent contacter la gendarmerie de Brignais au 04 78 05 18 42 ou composer le 17.

19 commentaires
oui le 10/03/2026 à 13:51
GAD a écrit le 09/03/2026 à 10h07

C'est , bien sûr , une situation dramatique pour lui et ses proches .
Mais notre pays devient vraiment la poubelle du monde . Travaillez dur braves gens !

tout à fait d’accord !

Une chance pour la France le 10/03/2026 à 13:40
Cindy a écrit le 09/03/2026 à 10h31

On parle de la disparition d’un gosse, vous êtes pathétique. Ne réagissez que si vous avez des informations à son sujet !

Moi j'ai une information pour toi : héberge le chez toi, à tes frais. Fais lui son éducation, apprend lui qu'ici on ne pend pas les femmes.

Après tu pourras la ramener avec son humanité à 2 balles.

Une chance pour la France le 10/03/2026 à 13:37
picolage sur saone a écrit le 09/03/2026 à 18h50

oui comme toi avec le beaujolais On sait ce dont tu es capable

On voit bien le connaisseur du gros rouge qui tâche.

Pauvre type !

Pimmy le 10/03/2026 à 09:18

Si il a fugué, d ou d ailleurs ?, c est qu il a un autre point de chute. Communauté Afghane ou lieu de transfert ou il sera shouté pour l obliger à voler, la misère du monde et des gamins exploités ...au mieux si on ne l a pas buté...

3 picouses le 09/03/2026 à 19:22
La racaille de la route a parlé a écrit le 09/03/2026 à 14h21

Quand on RESPECTE la loi, on a AUCUN problème d'excès de vitesse, sauf à être une racaille de bas étage qui sait qu'il y a des lois mais qui considère qu'elles ne s'appliquent pas à elle et ses potes. Un comme toi, quoi.

va faire tes 3 doses le mouton t'es bien dressé

picolage sur saone le 09/03/2026 à 18:50
Une chance pour la France a écrit le 09/03/2026 à 18h20

Un afghan, on sait de quoi ils sont capables.

oui comme toi avec le beaujolais On sait ce dont tu es capable

coucou c'est moi le 09/03/2026 à 18:45
GAD a écrit le 09/03/2026 à 10h07

C'est , bien sûr , une situation dramatique pour lui et ses proches .
Mais notre pays devient vraiment la poubelle du monde . Travaillez dur braves gens !

c'est vous la poubelle
ont parle d'un gamin de 12 ans

de lyon le 09/03/2026 à 18:43
Pauvre France ! a écrit le 09/03/2026 à 09h35

Encore une histoire liée à l'immigration qui vient pourrir la vie des français et faire perdre du temps aux gendarmes.

Pauvre France !

Quel individu ignoble êtes-vous ?

Pauvre con !

Une chance pour la France le 09/03/2026 à 18:20

Un afghan, on sait de quoi ils sont capables.

La racaille de la route a parlé le 09/03/2026 à 14:21
baki a écrit le 09/03/2026 à 10h10

mince ,ils ne pourront pas passer leur vendredi après midi a mettre des radars vitesses sur l'autoroute pour prendre ton fric !

Quand on RESPECTE la loi, on a AUCUN problème d'excès de vitesse, sauf à être une racaille de bas étage qui sait qu'il y a des lois mais qui considère qu'elles ne s'appliquent pas à elle et ses potes. Un comme toi, quoi.

Belami le 09/03/2026 à 12:12
Cindy a écrit le 09/03/2026 à 10h31

On parle de la disparition d’un gosse, vous êtes pathétique. Ne réagissez que si vous avez des informations à son sujet !

Comment peut ton d avoir aussi peu de cœur, sur la disparition d'un enfant qui soit afphan, et si c'était votre gosse, je doute que votre commentaire soit le même, même votre pseudo vous va comme un gant.

lumama le 09/03/2026 à 11:59
Flint a écrit le 09/03/2026 à 10h47

La France ne s'appauvrit que par votre manque d'humanité.

3500 milliards de dettes! Je vous conseille de donner votre RIB aux impôts! Accueillir toute la misère du monde, il faut avoir les moyens!
Quand on vois l'état de la France , ça fais peur 🤔

boffff le 09/03/2026 à 11:08
Pauvrafh a écrit le 09/03/2026 à 10h17

Pauvre Afghanistan,bombardée pendant 20 ans par des lâches de ton genre !!

Regardons ce qu'ile passe en France,le reste du monde,on s'en fout !Chacun ses problèmes

Flint le 09/03/2026 à 10:47
Pauvre France ! a écrit le 09/03/2026 à 09h35

Encore une histoire liée à l'immigration qui vient pourrir la vie des français et faire perdre du temps aux gendarmes.

Pauvre France !

La France ne s'appauvrit que par votre manque d'humanité.

Cindy le 09/03/2026 à 10:31
Pauvre France ! a écrit le 09/03/2026 à 09h35

Encore une histoire liée à l'immigration qui vient pourrir la vie des français et faire perdre du temps aux gendarmes.

Pauvre France !

On parle de la disparition d’un gosse, vous êtes pathétique. Ne réagissez que si vous avez des informations à son sujet !

Pauvrafh le 09/03/2026 à 10:17
Pauvre France ! a écrit le 09/03/2026 à 09h35

Encore une histoire liée à l'immigration qui vient pourrir la vie des français et faire perdre du temps aux gendarmes.

Pauvre France !

Pauvre Afghanistan,bombardée pendant 20 ans par des lâches de ton genre !!

baki le 09/03/2026 à 10:10
Pauvre France ! a écrit le 09/03/2026 à 09h35

Encore une histoire liée à l'immigration qui vient pourrir la vie des français et faire perdre du temps aux gendarmes.

Pauvre France !

mince ,ils ne pourront pas passer leur vendredi après midi a mettre des radars vitesses sur l'autoroute pour prendre ton fric !

GAD le 09/03/2026 à 10:07

C'est , bien sûr , une situation dramatique pour lui et ses proches .
Mais notre pays devient vraiment la poubelle du monde . Travaillez dur braves gens !

Pauvre France ! le 09/03/2026 à 09:35

Encore une histoire liée à l'immigration qui vient pourrir la vie des français et faire perdre du temps aux gendarmes.

Pauvre France !

