Faits Divers

Jusqu’à 148 km/h : la tempête Nils secoue le Rhône et provoque des dizaines d’incidents

Vents à près de 150 km/h, arbres couchés, routes coupées : la tempête Nils a fortement impacté le Rhône entre le 11 et le 12 février. Le département dresse un premier bilan.

Le Rhône a été placé en vigilance orange pour vents violents lors du passage de la tempête Nils entre mardi 11 et mercredi 12 février. Les services départementaux ont recensé une cinquantaine d’interventions liées aux rafales.

Selon le communiqué du Département, "une trentaine d’agents a été engagée en moyenne" pour sécuriser le réseau routier. Les interventions ont concerné principalement des chutes d’arbres et de poteaux, ainsi que deux incidents liés à des câbles au sol.

Les zones les plus exposées ont été la façade ouest du département et les monts du Rhône. Les rafales les plus intenses ont été enregistrées au Sauvage, avec un pic à 148 km/h. D’autres stations ont relevé 100 km/h à Vauxrenard, 73 km/h à Saint-Georges-de-Reneins et 68 km/h à Bron.

Les équipes départementales restent mobilisées pour dégager les axes concernés et sécuriser les secteurs encore impactés.

Au niveau national, la tempête Nils a fait un mort dans les Landes, tué par la chute d'une branche d'arbre sur son camion. Crues, risques d'avalanches et coupures d'électricité sont aussi à déplorer en France.

Ex Précisions le 12/02/2026 à 14:34

Les grosses tempêtes (on dit ouragans dans d'autres pays, c'est juste pour ne pas affoler la population chez nous...) viennent toujours de l'ouest, normal que l'ouest du Rhône soit toujours plus impacté.

