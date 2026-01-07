Faits Divers

Disparition inquiétante dans le Rhône : avez-vous vu Dominique ?

DR/Gendarmerie du Rhône

L’homme de 61 ans n’a plus donné signe de vie depuis lundi.

La gendarmerie du Rhône lance ce mercredi après-midi un appel à témoins faisant suite à la disparition inquiétante de Dominique Simon, un homme de 61 ans. Ce dernier a quitté son domicile d’Ampuis lundi et n’a plus donné signe de vie depuis.

Au moment de sa disparition, le sexagénaire portait une veste polaire noire ou bleue marine, un jean bleu et un sac à dos bleu marine. L’homme porte également un appareil auditif de couleur noir et présente d’anciennes brûlures sur les avants bras.

Les personnes ayant des informations peuvent contacter la brigade d’Ampuis au 04 74 56 10 26 ou appeler le 17.

