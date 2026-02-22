Catastrophe de Feyzin : la Métropole consacre 80 000 euros à des projets pour entretenir la mémoire industrielle

La catastrophe de la raffinerie de Feyzin, survenue en 1966, continue de marquer durablement la mémoire collective du territoire lyonnais. À l’occasion de son 60ᵉ anniversaire, la Métropole de Lyon consacre l’édition 2026 de son dispositif "Mémoires en Actions" à la mémoire des catastrophes industrielles et aux luttes qui ont contribué à faire évoluer les législations et la prévention des risques.

Chaque année, la collectivité soutient des projets mémoriels portés par des acteurs culturels, artistiques ou associatifs. Pour 2026, l’accent est mis sur un passé industriel lourd de conséquences sanitaires et environnementales, dans un territoire historiquement exposé aux activités à risques, notamment au sud du Rhône, dans le couloir de la chimie.

La Métropole rappelle que la région Auvergne-Rhône-Alpes compte environ 5000 installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), dont 3600 soumises à autorisation et 110 établissements classés Seveso seuil haut, parmi lesquels 26 situés sur le territoire métropolitain.

L’explosion intervenue en décembre dernier sur le site industriel d'Elkem de Saint-Fons est venue raviver le souvenir de Feyzin, soulignant que les risques industriels restent une réalité contemporaine.

80 000 euros pour soutenir 16 projets

Dans ce contexte, la Métropole a attribué 80 000 euros de subventions à seize projets retenus dans le cadre de l’appel à projets "Mémoires en Actions".

Parmi les initiatives soutenues figurent des propositions artistiques et documentaires, comme "Mémoire sonore des catastrophes industrielles" porté par Studio Vago (5000 euros), "Mémoires brûlantes : catastrophes industrielles en Auvergne-Rhône-Alpes" du Chat qui dort production (9000 euros), ou encore "Feyzin hier, Feyzin demain" d’Escale Création (6000 euros).

La mairie de Feyzin bénéficie également d’un soutien de 6000 euros pour son projet "Mémoires feyzinoises d’une catastrophe industrielle". D’autres structures culturelles ou patrimoniales, comme la section musée des sapeurs-pompiers Lyon-Rhône, sont également associées à cette démarche commémorative.

Soixante ans après Feyzin, l’objectif est double : transmettre l’histoire aux nouvelles générations et maintenir la vigilance face aux risques industriels toujours présents.

Pour rappel, la catastrophe avait fait 18 morts, dont 11 pompiers (7 de Lyon, 4 de Vienne ndlr) et 7 employés et prestataires de la raffinerie et de Rhodiacéta, ainsi que 90 blessés dont 12 brûlés graves.