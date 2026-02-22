Lyon : salut nazi et "Free Palestine" scandé au passage d'un rabbin, une enquête ouverte

Nouvelle agression antisémite à Lyon. Ce samedi en fin d'après-midi dans le 1er arrondissement, un rabbin qui marchait rue Mulet avec un groupe d'enfants en direction de la synagogue Beth Habad a été pris à partie par un individu vers 17h45.
A proximité d'un restaurant, ce dernier exécutait un salut nazi avant de scander "Free Palestine". D'autres personnes sortaient de l'établissement, reprenant en coeur des "Free Palestine".
Le rabbin et les enfants quittaient alors les lieux et se réfugiaient dans la synagogue.
Une plainte a été déposée dans la soirée par le religieux. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur ces faits. Pour le moment, aucun lien n'est établi entre cette agression antisémite et la marche pour Quentin Deranque qui avait mobilisé de nombreux militants nationalistes et identitaires. D'autant qu'à 17h45, l'hommage rue Victor-Lagrange, signant la fin de la mobilisation, venait tout juste de se terminer.
La préfète du Rhône Fabienne Buccio a pu s'entretenir au téléphone avec le grand rabbin de Lyon Daniel Dahan "pour lui dire qu’elle suivait avec attention les suites données à ces faits graves".
Il est ou Doucet pour porter plainte?Signaler Répondre
"M'voyez y a le bon nazi (de gauche) et le mauvais nazi (de droite)."
En fait personne n'est responsable de rien. TOUS les problèmes sont causés par les gens eux-mêmes pour faire croire que le responsable est le type d'en face.Signaler Répondre
Si ça se trouve le pauvre Quentin c'est un coup de l'extrême droite la plus extrême pour faire porter le chapeau à l'extrême gauche...
J'ai bon ?
C'est pas le ramadan, période de paix, d'amour et de tolérance ?Signaler Répondre
Est ce que le maire réagira ?Signaler Répondre
La réponse est simple … Tous les lyonnais le savent.
Ce n'importe quoi , débiter le + saloperie possible, dans le but de salir ... Ce post n'a pas d'autres but que celui la ! SalirSignaler Répondre
C'est sûr que ça doit être un mec de droite pour dire "Free Palestine", c'est bien connu que c'est la droite qui soutient les islamistes.Signaler Répondre
n importe quoi ! l extrême gauche déteste les juifs. les islamistes aussi ….Signaler Répondre
Ou pas ?Signaler Répondre
Une réaction prompte comme lorsqu'il s'agît de trouver quelque chose à redire à l'hommage à Quentin ?
La preuve indiscutable que des militants d'extrême gauche avaient noyauté la manifestation pour la décrédibiliser.Signaler Répondre
Si seulement on peut identifier ceux qui ont fait ça, et que PAR HASARD on se rend compte que ce sont des militants LFI, ce serait le coup de grâce !
Doucet et ses amis de EELV/LFI vont s'indigner comme il se doit !? Pas encore de la géométrie variable et de l'aveuglement militant !?Signaler Répondre
17h45 ? Peut etre que l'agresseur revenait de la manif pour Quentin ?Signaler Répondre
Un slogan du GUD bien connu est "Deauville, Sentier territoires, occupés, a Paris comme a Gaza intifada"
(Les nazillons du GUD ne sont évidemment pas pro rabes, mais ils détestent encore plus les juifs qu'ils ne détestent les arabes, d'où leur utilisation de ce genre de slogans)
Un antifa qui se serait vengé d'avoir été bloqué par les crs hier aprem?Signaler Répondre
La réponse bientôt
Free Palestine ca c'est signé, l'extreme gauche ou l'islamisme en marche.Signaler Répondre
Car bon la droite en France est plutot du coté d'Israel.