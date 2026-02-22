Faits Divers

Lyon : salut nazi et "Free Palestine" scandé au passage d'un rabbin, une enquête ouverte

Ce samedi 21 février, la tension était vive à Lyon. Un rabbin et des enfants ont été accueillis dans le 1er arrondissement par un salut nazi et des "Free Palestine" scandés.

Nouvelle agression antisémite à Lyon. Ce samedi en fin d'après-midi dans le 1er arrondissement, un rabbin qui marchait rue Mulet avec un groupe d'enfants en direction de la synagogue Beth Habad a été pris à partie par un individu vers 17h45.

A proximité d'un restaurant, ce dernier exécutait un salut nazi avant de scander "Free Palestine". D'autres personnes sortaient de l'établissement, reprenant en coeur des "Free Palestine".

Le rabbin et les enfants quittaient alors les lieux et se réfugiaient dans la synagogue.

Une plainte a été déposée dans la soirée par le religieux. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur ces faits. Pour le moment, aucun lien n'est établi entre cette agression antisémite et la marche pour Quentin Deranque qui avait mobilisé de nombreux militants nationalistes et identitaires. D'autant qu'à 17h45, l'hommage rue Victor-Lagrange, signant la fin de la mobilisation, venait tout juste de se terminer.

La préfète du Rhône Fabienne Buccio a pu s'entretenir au téléphone avec le grand rabbin de Lyon Daniel Dahan "pour lui dire qu’elle suivait avec attention les suites données à ces faits graves".

Girouette à géométrie variable le 22/02/2026 à 13:37

Il est ou Doucet pour porter plainte?

"M'voyez y a le bon nazi (de gauche) et le mauvais nazi (de droite)."

Un demi neurone le 22/02/2026 à 13:19
Peut être un trou du GUD? a écrit le 22/02/2026 à 12h23

17h45 ? Peut etre que l'agresseur revenait de la manif pour Quentin ?
Un slogan du GUD bien connu est "Deauville, Sentier territoires, occupés, a Paris comme a Gaza intifada"
(Les nazillons du GUD ne sont évidemment pas pro rabes, mais ils détestent encore plus les juifs qu'ils ne détestent les arabes, d'où leur utilisation de ce genre de slogans)

En fait personne n'est responsable de rien. TOUS les problèmes sont causés par les gens eux-mêmes pour faire croire que le responsable est le type d'en face.
Si ça se trouve le pauvre Quentin c'est un coup de l'extrême droite la plus extrême pour faire porter le chapeau à l'extrême gauche...
J'ai bon ?

C'est étonnant le 22/02/2026 à 13:15

C'est pas le ramadan, période de paix, d'amour et de tolérance ?

Un de ses protégés le 22/02/2026 à 12:57

Est ce que le maire réagira ?
La réponse est simple … Tous les lyonnais le savent.

basstemp le 22/02/2026 à 12:54
Peut être un trou du GUD? a écrit le 22/02/2026 à 12h23

17h45 ? Peut etre que l'agresseur revenait de la manif pour Quentin ?
Un slogan du GUD bien connu est "Deauville, Sentier territoires, occupés, a Paris comme a Gaza intifada"
(Les nazillons du GUD ne sont évidemment pas pro rabes, mais ils détestent encore plus les juifs qu'ils ne détestent les arabes, d'où leur utilisation de ce genre de slogans)

Ce n'importe quoi , débiter le + saloperie possible, dans le but de salir ... Ce post n'a pas d'autres but que celui la ! Salir

Hino le 22/02/2026 à 12:53

C'est sûr que ça doit être un mec de droite pour dire "Free Palestine", c'est bien connu que c'est la droite qui soutient les islamistes.

pompom01 le 22/02/2026 à 12:49
Peut être un trou du GUD? a écrit le 22/02/2026 à 12h23

17h45 ? Peut etre que l'agresseur revenait de la manif pour Quentin ?
Un slogan du GUD bien connu est "Deauville, Sentier territoires, occupés, a Paris comme a Gaza intifada"
(Les nazillons du GUD ne sont évidemment pas pro rabes, mais ils détestent encore plus les juifs qu'ils ne détestent les arabes, d'où leur utilisation de ce genre de slogans)

n importe quoi ! l extrême gauche déteste les juifs. les islamistes aussi ….

Le petit Greg, il s'empresse de collaborer là le 22/02/2026 à 12:39

Ou pas ?

Une réaction prompte comme lorsqu'il s'agît de trouver quelque chose à redire à l'hommage à Quentin ?

Les Fachos Incultes le 22/02/2026 à 12:37

La preuve indiscutable que des militants d'extrême gauche avaient noyauté la manifestation pour la décrédibiliser.

Si seulement on peut identifier ceux qui ont fait ça, et que PAR HASARD on se rend compte que ce sont des militants LFI, ce serait le coup de grâce !

Geste ignoble le 22/02/2026 à 12:37

Doucet et ses amis de EELV/LFI vont s'indigner comme il se doit !? Pas encore de la géométrie variable et de l'aveuglement militant !?

Peut être un trou du GUD? le 22/02/2026 à 12:23

17h45 ? Peut etre que l'agresseur revenait de la manif pour Quentin ?
Un slogan du GUD bien connu est "Deauville, Sentier territoires, occupés, a Paris comme a Gaza intifada"
(Les nazillons du GUD ne sont évidemment pas pro rabes, mais ils détestent encore plus les juifs qu'ils ne détestent les arabes, d'où leur utilisation de ce genre de slogans)

fatboy le 22/02/2026 à 12:10

Un antifa qui se serait vengé d'avoir été bloqué par les crs hier aprem?
La réponse bientôt

Moon88 le 22/02/2026 à 12:07

Free Palestine ca c'est signé, l'extreme gauche ou l'islamisme en marche.

Car bon la droite en France est plutot du coté d'Israel.

