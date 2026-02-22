Lyon : salut nazi et "Free Palestine" scandé au passage d'un rabbin, une enquête ouverte

Nouvelle agression antisémite à Lyon. Ce samedi en fin d'après-midi dans le 1er arrondissement, un rabbin qui marchait rue Mulet avec un groupe d'enfants en direction de la synagogue Beth Habad a été pris à partie par un individu vers 17h45.

A proximité d'un restaurant, ce dernier exécutait un salut nazi avant de scander "Free Palestine". D'autres personnes sortaient de l'établissement, reprenant en coeur des "Free Palestine".

Le rabbin et les enfants quittaient alors les lieux et se réfugiaient dans la synagogue.

Une plainte a été déposée dans la soirée par le religieux. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur ces faits. Pour le moment, aucun lien n'est établi entre cette agression antisémite et la marche pour Quentin Deranque qui avait mobilisé de nombreux militants nationalistes et identitaires. D'autant qu'à 17h45, l'hommage rue Victor-Lagrange, signant la fin de la mobilisation, venait tout juste de se terminer.

La préfète du Rhône Fabienne Buccio a pu s'entretenir au téléphone avec le grand rabbin de Lyon Daniel Dahan "pour lui dire qu’elle suivait avec attention les suites données à ces faits graves".