Lyon : un adolescent se dit victime d'une agression antisémite

Rue Crillon, dans le 6e arrondissement de Lyon, non loin de la synagogue Beth Habad, un adolescent de 14 ans aurait été abordé par un jeune homme. Ce dernier aurait ensuite suivi sa cible, aurait proféré des insultes à caractère antisémite avant de le frapper à plusieurs reprises à coups de pieds. L'adolescent, membre de la communauté juive, est parvenu à prendre la fuite.

Ses parents ont porté plainte dimanche.

"Un adulte qui s’en prend à un enfant de 14 ans parce que Juif : c’est l’incarnation de la lâcheté et de la haine, a réagi l'adjoint au maire de Lyon chargé de la Sécurité Mohamed Chihi. À Lyon comme en France, l’antisémitisme et toutes les formes de racisme, de haine sont des poisons qui attaquent la République. Ils ne passeront pas".

La préfecture du Rhône a également martelé que "l'antisémitisme est un poison qui n'a pas sa place dans notre République".

L'enquête devra faire toute la lumière sur cette agression et tenter d'identifier l'individu violent en fuite.

Cet été, un couple avait dénoncé lui aussi une agression à caractère antisémite dans le 6e arrondissement, rue Professeur Weill. Mais l'enquête avait été classée sans suite, faute de preuves confirmant le témoignage des victimes.