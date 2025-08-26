Lyon : un adolescent se dit victime d'une agression antisémite

Rue Crillon, dans le 6e arrondissement de Lyon, non loin de la synagogue Beth Habad, un adolescent de 14 ans aurait été abordé par un jeune homme. Ce dernier aurait ensuite suivi sa cible, aurait proféré des insultes à caractère antisémite avant de le frapper à plusieurs reprises à coups de pieds. L'adolescent, membre de la communauté juive, est parvenu à prendre la fuite.
Ses parents ont porté plainte dimanche.
"Un adulte qui s’en prend à un enfant de 14 ans parce que Juif : c’est l’incarnation de la lâcheté et de la haine, a réagi l'adjoint au maire de Lyon chargé de la Sécurité Mohamed Chihi. À Lyon comme en France, l’antisémitisme et toutes les formes de racisme, de haine sont des poisons qui attaquent la République. Ils ne passeront pas".
La préfecture du Rhône a également martelé que "l'antisémitisme est un poison qui n'a pas sa place dans notre République".
L'enquête devra faire toute la lumière sur cette agression et tenter d'identifier l'individu violent en fuite.
Cet été, un couple avait dénoncé lui aussi une agression à caractère antisémite dans le 6e arrondissement, rue Professeur Weill. Mais l'enquête avait été classée sans suite, faute de preuves confirmant le témoignage des victimes.
La dernière fois que des sympathisants de gauche (PS) ont été agressé c'était le 1er Mai 2025, lors de la manifestation parisienne de la fête du travail....Signaler Répondre
Ils ont été violenté par des membres de la jeune garde antifasciste....
Vous ne vous souvenez déjà plus ?
Avec les caméras de la ville l’individu odieu qui a commis cet horrible acte lâche, sera arrêté affaire à suivre ..Signaler Répondre
Posé la même réponse mais évidemment ça a été censuré, par contre quand ce sont des messages à la c.. genre insultants ou provoquants du style lfi de mes deux ça passe crème, vive le deux poids deux mesures chez Lyon magSignaler Répondre
Parce qu'ils le valent bien .Signaler Répondre
Il y a déjà eu des articles sur des partisans d'extrême droite qui agressaient des gens de gauche, tu as la mémoire courte. Par contre, s'il y a moins d'articles de ce genre, c'est peut-être parce que les agresseurs sont plus souvent du côté gauche, non ?Signaler Répondre
Tout simplement parce que l'agresseur se trouvait à la sortie d'une synagogue et a vu sortir l'enfant, tout simplement.Signaler Répondre
Bizarrement le chihi quand c'est pour d'autres choses on l'entend pas tellement et c'est un peu ton taff la sécurité non ? Quand on voit les spécimens le soirs où le matin tôt votre travail et pas trop faitSignaler Répondre
Chichi et Doudou, vous le plantez ou votre arbre pour ILAN HALIMI?Signaler Répondre
Ni oubli, ni pardon
Tout simplement parce que cette situation n’arrive jamais et que la violence est dans l’autre sens. LFI a le don d’inverser les situations.Signaler Répondre
Enfin c'est ce qui est instillé par le message de Chihi....Signaler Répondre
Le titre est assez ambigu il laisse planer un doute sur les propos de l'enfant !Signaler Répondre
Trouve autre chose !Signaler Répondre
Vous voulez dire que ce seraient des "sympathisants de gauche" qui seraient concernés par cette agression antisémite ou qu'ils seraient du coté de agresseurs ?Signaler Répondre
Bien au contraire. Relisez mon commentaire svp.Signaler Répondre
Il veut faire croire qu'il serait enfin entré dans la fonction qui devrait être la sienne depuis plus de 5 ans pour sortir de son rôle de militant (comme ses copains EELV de la mairie) à quelque mois de la fin de mandat : personne n'est dupe.Signaler Répondre
Sans doute parce que ce n'est pas en rapport avec de l'antisémisime ou du racisme ? Allez savoir....Signaler Répondre
Une plainte c'est pas une preuve.Signaler Répondre
Pourquoi quand des sympathisants de gauche sont insultés et molestés, plainte à l'appui, par des nervis d'extrême droite Lyon Mag ne fait aucun article ?Signaler Répondre
Naturellement aucune condamnation de la part de ces gens là, on l'aura bien compris.Signaler Répondre
Vive l humanité n a pas un soit disant message de paix hypocrite ?Signaler Répondre
Une citation pour Chichi et sa clic d'escrologistes : "Dieu rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes"Signaler Répondre
En Australie l'ambassadeur d'Iran a été renvoyé suite à 2 agressions antisémites. CQFD !Signaler Répondre
pareil, la seule façon que j'ai de voir ça c'est s'ils portent la kippa. les femmes je serai absolument incapable de dire juste en la croisant si elle est juive ou non je sais pas ils doivent avoir un détecteur secret.Signaler Répondre
Il faudra qu'on m'explique comment on "voit" que quelqu'un est juif,sauf s'il affiche sa religi!on.Les religions n'ont toujours servi qu'à engendrer des guerres,des obligations idiotes,et des discriminations les unes par rapport aux autres!Signaler Répondre
Y a t'il une alliance extrême gauche et islamistes pour faire montée l'antisémitisme? ouiSignaler Répondre
Les gens qui se disent "progressistes" jouent ils dessus sans intervenir pour se maintenir au pouvoir ou faire parti du "groupe à la mode" ? oui
En Australie la situation est catastrophique et on voit que certains actes sont commandités directement de l'Iran.
En Belgique la situation est perdue
La France tombe
C'est un naufrage mondial amplifié par un système médiatique (souvent de gauche) au profit de la pire idéologie du XXI siècle.
En France quand on a des enseignants eux-même très tolérants sur les faits du 7 octobre forcément on sait un peu d'avance ce que peut contenir leurs cours (et qu'on ne parle pas de "Liberté Académique").
On a laissé un système se mettre en place depuis des décennies d'idéologisation des étudiants et on s'étonne d'avoir une jeunesse décérébrée qui reprend les fakes qu'on lui sert...
Chichi qui prend la parole pour défendre un jeune de confession juive, c est nouveau, les élections arrivent. il a peur pour son posteSignaler Répondre
ANTISÉMITE !Signaler Répondre
Il a rien d’autre à faire CHICHI ?Signaler Répondre
Parce que commenter une nouvelle affabulation milenaire encore on comprendrait si tout allait bien ailleurs niveau sécuritaire mais là non
Que je ne croise pas cet agresseur ce gamin de 20 ans ..Signaler Répondre
Le titre est ambigu..Signaler Répondre
un enfant ne peut pas mentir lui demander si il a une cigarette vendredi soir jour du chabbath… c’est une provocation, puis balayette et coups c’est inadmissible !
que font nos politiques ? les rondes de police doivent être plus importants ..
Moi en lisant le titre "un adolescent SE DIT victime" , je comprends que l'auteur de l'article insinue que l'adolescent ment. Suis-je le seul à comprendre ça ?Signaler Répondre
Décidément, que d'incantations verbales et verbeuses pour de pietres résultats...Signaler Répondre