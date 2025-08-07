"Sales juifs" : un couple agressé à Lyon, deux interpellations réalisées

Alors qu'un jeune couple sortait d'un restaurant de la rue du professeur-Weill dans le 6e arrondissement de Lyon, il a été victime d'une agression verbale antisémite.

Deux individus les ont alpagués peu avant 23h après avoir repéré que le mari portait une kippa. Après les avoir traités à plusieurs reprises de "sales juifs" et leur avoir craché dessus, ils ont été appréhendés par la police.

Les jeunes victimes ont porté plainte. Les suspects eux sont toujours en garde à vue et pourraient, à l'issue de leur audition, être mis en examen pour insultes à caractère antisémite.

Le maire de Lyon Grégory Doucet a réagi à cette agression : "Je condamne avec la plus grande fermeté l’agression antisémite qui a visé un couple à la sortie d’un restaurant. Cet acte n’a pas sa place à Lyon. J’adresse tout mon soutien aux victimes, à leurs proches et à l’ensemble de la communauté juive lyonnaise. Je salue la réactivité des forces de police qui ont permis l’interpellation rapide de deux suspects. La haine antisémite est un poison pour notre République. Elle doit être combattue sans relâche".