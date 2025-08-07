"Sales juifs" : un couple agressé à Lyon, deux interpellations réalisées

Alors qu'un jeune couple sortait d'un restaurant de la rue du professeur-Weill dans le 6e arrondissement de Lyon, il a été victime d'une agression verbale antisémite.
Deux individus les ont alpagués peu avant 23h après avoir repéré que le mari portait une kippa. Après les avoir traités à plusieurs reprises de "sales juifs" et leur avoir craché dessus, ils ont été appréhendés par la police.
Les jeunes victimes ont porté plainte. Les suspects eux sont toujours en garde à vue et pourraient, à l'issue de leur audition, être mis en examen pour insultes à caractère antisémite.
Le maire de Lyon Grégory Doucet a réagi à cette agression : "Je condamne avec la plus grande fermeté l’agression antisémite qui a visé un couple à la sortie d’un restaurant. Cet acte n’a pas sa place à Lyon. J’adresse tout mon soutien aux victimes, à leurs proches et à l’ensemble de la communauté juive lyonnaise. Je salue la réactivité des forces de police qui ont permis l’interpellation rapide de deux suspects. La haine antisémite est un poison pour notre République. Elle doit être combattue sans relâche".
Doucet le fuyard qui refusait de donner un avis concernant Médine a soudainement retrouvé une forme minimale de conscience et de responsabilité politique… Les élections approchent, ceci explique cela. Dites Doucet, insulter l’intelligence des citoyens, cela n’a pas sa place dans la vie politique non plus !Signaler Répondre
Amis juifs, les lyonnais ne sont pas dupes de la supercherie EELV LFISTE. Votre sécurité est notre liberté à nous aussi menacée. Que les lyonnais se souviennent qu ils ont été capitale de la résistance, sortent du silence et vous rejoignent nombreux pour assurer votre protection . A quand un ruban jaune géant pour les otages sur notre hôtel de ville?Signaler Répondre
Macron par sa politique veut renverser notre pays, et comme ça suffit pas il veut s’en prendre à l’Algérie ..Signaler Répondre
C'est étrange, notre maire n'a pas réagi quand le drapeau israélien n'a pas été hissé sur la scène des Eurogames la semaine dernière.Signaler Répondre
Au regard des commentaires, je constate avec plaisir, que personne n'est dupe de l'indignation à géométrie variable, de cet individu !Signaler Répondre
J'apporte mon soutien à ce couple, agressé par des membres des milices pastèques-islamogauchistes.
Pour rester dans le domaine de l'insécurité, je porte à votre connaissance, l'agression ultra violente d'un couple de personnes âgées (73 et 74 ans).
Un de leur voisin, témoin de cette horrible agression, leur a sauvé la vie, assisté par ses fils et l'ensemble des villageois !
Ces Patriotes courageux, ont remis aux gendarmes trois raclures !
Honte sur les citoyens français, qui persistent à voter pour la macronie-pastèques-islamogauchistes-modem-lr.
En votant pour eux, vous êtes co-responsables du chaos dans lequel sombre malheureusement la France.
Tôt ou tard, ce sera vous qui aurez à subir les conséquences, de votre traitrise, sur fond de collaborationnisme...
https://www.jeanmarcmorandini.com/article-615295-un-village-de-l-oise-s-est-mobilise-pour-sauver-deux-retraites-tabasses-par-des-cambrioleurs-a-leur-domicile-trois-jeunes-ont-ete-interpelles-et-places-en-garde-a-vue-video.html
Durant la deuxième guerre des Français ont été tué par l’ aviation anglo-américaine. Pourtant personne n' a dit que les anglos-américains voulaient génocider les Français. Ils répondaient à des attaques militaires avec des moyens militaires.Signaler Répondre
De même malgré le terrible bombardement de Tokyo en mars 45 et les deux bombes atomiques personne n’ a dit que les Américains voulaient génocider les Japonais.
C' est la diffusion du slogan " Israël est génocidaire " qui donne de l’ élan à l’ antisémitisme alors qu' il n'y a pas génocide mais réponse militaire à une attaque militaire.
Il n'est nul besoin d'être de religion juive pour être visé par des insultes à caracteres antisémites. Ceux/celles qui se croient en droit de tel débordements racistes s'estiment être victimes et commnautarisme leur déviance. Ils.elles ne font illusion à personne. Leur méthode est celle des regimes despotiques anciens ou actuels !Signaler Répondre
Les Amard, Lahmar, Belouassa-Cherifi et compagnie.....aucune réaction de ces militants LFI qui servent de députés de la République ? Surprenant....Signaler Répondre
Les hordes d'extrême droite continuent de terroriser les honnêtes habitants de Lyon en dépit des récentes dissolutions de leurs groupuscules.Signaler Répondre
et oui on revient comme en.39 45. chez certains l antisémitisme c est dans leurs gènes de beaufSignaler Répondre
Ça se voit à peine que Doucet, le tier-mondiste pro-Gaza, n’a pas peur de retourner sa veste le temps des élections pour essayer à tout prix d’être réélu 😂Signaler Répondre
On attend maintenant avec impatience les réactions de ses alliés amard, Lahmar et consorts chez LFI.
Résiduel qu'il a dit Mélenchon... En tout cas LFI peut être fier d'avoir importé un conflit en France ou désormais on est soit pro-palestinien, soit pro-génocide (et raciste-islamophobe aussi) comme ils disent. Et si on ne prend pas parti, on est dans le 2e cas.Signaler Répondre
