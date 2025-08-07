Faits Divers

"Sales juifs" : un couple agressé à Lyon, deux interpellations réalisées

"Sales juifs" : un couple agressé à Lyon, deux interpellations réalisées

Les faits se sont déroulés mercredi soir.

Alors qu'un jeune couple sortait d'un restaurant de la rue du professeur-Weill dans le 6e arrondissement de Lyon, il a été victime d'une agression verbale antisémite.

Deux individus les ont alpagués peu avant 23h après avoir repéré que le mari portait une kippa. Après les avoir traités à plusieurs reprises de "sales juifs" et leur avoir craché dessus, ils ont été appréhendés par la police.

Les jeunes victimes ont porté plainte. Les suspects eux sont toujours en garde à vue et pourraient, à l'issue de leur audition, être mis en examen pour insultes à caractère antisémite.

Le maire de Lyon Grégory Doucet a réagi à cette agression : "Je condamne avec la plus grande fermeté l’agression antisémite qui a visé un couple à la sortie d’un restaurant. Cet acte n’a pas sa place à Lyon. J’adresse tout mon soutien aux victimes, à leurs proches et à l’ensemble de la communauté juive lyonnaise. Je salue la réactivité des forces de police qui ont permis l’interpellation rapide de deux suspects. La haine antisémite est un poison pour notre République. Elle doit être combattue sans relâche".

Tags :

agression antisémite

23 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
AntiLFI le 07/08/2025 à 20:08

Les électeurs LFI sont de sortie.

Signaler Répondre
avatar
Bouffon automatisé le 07/08/2025 à 20:05

Doucet le fuyard qui refusait de donner un avis concernant Médine a soudainement retrouvé une forme minimale de conscience et de responsabilité politique… Les élections approchent, ceci explique cela. Dites Doucet, insulter l’intelligence des citoyens, cela n’a pas sa place dans la vie politique non plus !

Signaler Répondre
avatar
Retour sur Terre le 07/08/2025 à 20:02

Il condamne avec la plus grande fermeté.
Ouf, nous sommes donc sauvés

Signaler Répondre
avatar
Colleurs d'affiches? le 07/08/2025 à 20:02

LFI est déjà en campagne?

Signaler Répondre
avatar
Lyon2026revient le 07/08/2025 à 20:02

Amis juifs, les lyonnais ne sont pas dupes de la supercherie EELV LFISTE. Votre sécurité est notre liberté à nous aussi menacée. Que les lyonnais se souviennent qu ils ont été capitale de la résistance, sortent du silence et vous rejoignent nombreux pour assurer votre protection . A quand un ruban jaune géant pour les otages sur notre hôtel de ville?
Ni oubli, ni pardon

Signaler Répondre
avatar
Professeur xx le 07/08/2025 à 19:59

Macron par sa politique veut renverser notre pays, et comme ça suffit pas il veut s’en prendre à l’Algérie ..
Le Qatar dirige notre pays

Signaler Répondre
avatar
Lol le 07/08/2025 à 19:52
Je condamne aussi a écrit le 07/08/2025 à 18h17

Je condamne aussi ! Mais les travaux s arrête quand a lyon ?

Quand les escrologistes se feront virer en 2026 👍👍

Signaler Répondre
avatar
Effectivement le 07/08/2025 à 19:50

L'article précise que les agressés sont juif.
Pas un mot sur les agresseurs ...
Chut mais on devine

Signaler Répondre
avatar
Plif plouf le 07/08/2025 à 19:44

C'est étrange, notre maire n'a pas réagi quand le drapeau israélien n'a pas été hissé sur la scène des Eurogames la semaine dernière.

N'a t il vraiment rien vu, alors qu'il était pourtant sur place ?

Signaler Répondre
avatar
ACRB le 07/08/2025 à 19:26

Combien de nord africains se font traités de sales arab€$ ?

Combien d'articles pour en parler ?

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 07/08/2025 à 19:18
Catalan a écrit le 07/08/2025 à 18h15

quel changement. y aurait il des élections dans quelques mois.

Ce ne sont que des paroles ;-)

Signaler Répondre
avatar
La France "orange mécanique"... le 07/08/2025 à 19:12

Au regard des commentaires, je constate avec plaisir, que personne n'est dupe de l'indignation à géométrie variable, de cet individu !

J'apporte mon soutien à ce couple, agressé par des membres des milices pastèques-islamogauchistes.

Pour rester dans le domaine de l'insécurité, je porte à votre connaissance, l'agression ultra violente d'un couple de personnes âgées (73 et 74 ans).
Un de leur voisin, témoin de cette horrible agression, leur a sauvé la vie, assisté par ses fils et l'ensemble des villageois !
Ces Patriotes courageux, ont remis aux gendarmes trois raclures !

Honte sur les citoyens français, qui persistent à voter pour la macronie-pastèques-islamogauchistes-modem-lr.
En votant pour eux, vous êtes co-responsables du chaos dans lequel sombre malheureusement la France.
Tôt ou tard, ce sera vous qui aurez à subir les conséquences, de votre traitrise, sur fond de collaborationnisme...

https://www.jeanmarcmorandini.com/article-615295-un-village-de-l-oise-s-est-mobilise-pour-sauver-deux-retraites-tabasses-par-des-cambrioleurs-a-leur-domicile-trois-jeunes-ont-ete-interpelles-et-places-en-garde-a-vue-video.html

Signaler Répondre
avatar
oui-oui le 07/08/2025 à 19:12

Durant la deuxième guerre des Français ont été tué par l’ aviation anglo-américaine. Pourtant personne n' a dit que les anglos-américains voulaient génocider les Français. Ils répondaient à des attaques militaires avec des moyens militaires.
De même malgré le terrible bombardement de Tokyo en mars 45 et les deux bombes atomiques personne n’ a dit que les Américains voulaient génocider les Japonais.

C' est la diffusion du slogan " Israël est génocidaire " qui donne de l’ élan à l’ antisémitisme alors qu' il n'y a pas génocide mais réponse militaire à une attaque militaire.

Signaler Répondre
avatar
pastèque ! le 07/08/2025 à 19:07
Catalan a écrit le 07/08/2025 à 18h15

quel changement. y aurait il des élections dans quelques mois.

Question sécurité, il a mangé son chapeau depuis longtemps. Un khmer qui sent le vent tourné !

Signaler Répondre
avatar
extrème facsiste de gauche ! le 07/08/2025 à 19:06
La France Indigne a écrit le 07/08/2025 à 19h00

Les Amard, Lahmar, Belouassa-Cherifi et compagnie.....aucune réaction de ces militants LFI qui servent de députés de la République ? Surprenant....

Il n'est nul besoin d'être de religion juive pour être visé par des insultes à caracteres antisémites. Ceux/celles qui se croient en droit de tel débordements racistes s'estiment être victimes et commnautarisme leur déviance. Ils.elles ne font illusion à personne. Leur méthode est celle des regimes despotiques anciens ou actuels !

Signaler Répondre
avatar
La France Indigne le 07/08/2025 à 19:00

Les Amard, Lahmar, Belouassa-Cherifi et compagnie.....aucune réaction de ces militants LFI qui servent de députés de la République ? Surprenant....

Signaler Répondre
avatar
Incroyable le 07/08/2025 à 18:55

Les hordes d'extrême droite continuent de terroriser les honnêtes habitants de Lyon en dépit des récentes dissolutions de leurs groupuscules.
Heureusement que M Doucet est là pour faire barrage. C'est ce qui s'appelle ne pas se tromper d'ennemi

Signaler Répondre
avatar
lolive06 le 07/08/2025 à 18:47

et oui on revient comme en.39 45. chez certains l antisémitisme c est dans leurs gènes de beauf

Signaler Répondre
avatar
Ça sent les élections le 07/08/2025 à 18:33

Ça se voit à peine que Doucet, le tier-mondiste pro-Gaza, n’a pas peur de retourner sa veste le temps des élections pour essayer à tout prix d’être réélu 😂

On attend maintenant avec impatience les réactions de ses alliés amard, Lahmar et consorts chez LFI.

Signaler Répondre
avatar
Homa le 07/08/2025 à 18:23

Résiduel qu'il a dit Mélenchon... En tout cas LFI peut être fier d'avoir importé un conflit en France ou désormais on est soit pro-palestinien, soit pro-génocide (et raciste-islamophobe aussi) comme ils disent. Et si on ne prend pas parti, on est dans le 2e cas.

Signaler Répondre
avatar
Je condamne aussi le 07/08/2025 à 18:17

Je condamne aussi ! Mais les travaux s arrête quand a lyon ?

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 07/08/2025 à 18:15

quel changement. y aurait il des élections dans quelques mois.

Signaler Répondre
avatar
Toujours les mêmes.... le 07/08/2025 à 18:09

Gustave et Emilien pourriez vous arrêter vos jeux stupides ????
Sinon Greg La Menace fera panpan cucu

Signaler Répondre

