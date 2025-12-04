Près de Lyon : une statue du colonel Arnaud Beltrame inaugurée dans le lycée qui porte son nom

Une cérémonie a eu lieu en présence notamment de Fabrice Pannekoucke, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Car c’est bien la collectivité régionale qui est à l’initiative de ce projet pour "rendre hommage à ce héros national qui a incarné le courage et le patriotisme jusqu’à son dernier souffle", sept ans après l’attentat de Trèbes.

"Cette statue, installée au cœur du lycée qui porte son nom, n’est pas seulement un hommage. Cette présence c’est aussi une empreinte de la mémoire. Un appel à la force morale, au sens du devoir, et à la fidélité aux valeurs républicaines. Elle rappellera chaque jour aux lycéens de l’établissement ce que signifie défendre la liberté et refuser la terreur", a déclaré Fabrice Pannekoucke.