Près de Lyon : une statue du colonel Arnaud Beltrame inaugurée dans le lycée qui porte son nom

Une statue du colonel Arnaud Beltrame a été inaugurée ce jeudi dans l’enceinte du lycée qui porte son nom à Meyzieu.

Une cérémonie a eu lieu en présence notamment de Fabrice Pannekoucke, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Car c’est bien la collectivité régionale qui est à l’initiative de ce projet pour "rendre hommage à ce héros national qui a incarné le courage et le patriotisme jusqu’à son dernier souffle", sept ans après l’attentat de Trèbes.

"Cette statue, installée au cœur du lycée qui porte son nom, n’est pas seulement un hommage. Cette présence c’est aussi une empreinte de la mémoire. Un appel à la force morale, au sens du devoir, et à la fidélité aux valeurs républicaines. Elle rappellera chaque jour aux lycéens de l’établissement ce que signifie défendre la liberté et refuser la terreur", a déclaré Fabrice Pannekoucke.

7 commentaires
l’extrême droite au pouvoir le 04/12/2025 à 20:06

si l’extrême droite passe un jour au pouvoir, on aura une statut du Général Pétain Voir des lycées qui porteront son nom

Comme d'habitude le 04/12/2025 à 19:59
Des héros en voie de disparition a écrit le 04/12/2025 à 19h09

Comme d’habitude, les élus tristement gauchistes de la metropole sont absents. Mais nous savons tous de quel côté ils sont !

Le Colonel Beltrame n'était sans doute pas un homme assez dégenré et déconstruit.

Lyon2026revient le 04/12/2025 à 19:36

Très belle initiative. Que cette noble ame , héros de la France repose en paix, et que sa famille sache que nous n oublions pas son acte courageux.

Des héros en voie de disparition le 04/12/2025 à 19:09

Comme d’habitude, les élus tristement gauchistes de la metropole sont absents. Mais nous savons tous de quel côté ils sont !

Castor le 04/12/2025 à 18:59

Magnifique ! Paix à son âme

Où est la métropole ? le 04/12/2025 à 18:56

Bruno Bernard avait mieux à faire ce jour là ?

Il a un problème avec l'héroïsme de nos gendarmes face à la barbarie salafiste ?

J6 le 04/12/2025 à 18:39

Bel hommage

