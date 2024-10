Lycée de Vénissieux attaqué : Fabrice Pannekoucke (Région) prêt à stopper l'accompagnement des casseurs

Une poubelle a été incendiée contre les grilles de l'établissement, une voiture a également été détruite par les flammes à proximité.

Le soir-même, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Fabrice Pannekoucke s'est rendu sur place, pour son premier déplacement sur le thème de la sécurité et des lycées dans l'agglomération lyonnaise.

"Ce qui s'est produit ce matin est absolument inqualifiable. C'est d'abord de l'extrême violence, et on ne peut être que frontalement opposé et le dénoncer avec la plus grande fermeté. Les publics qui se sont donnés à cet exercice, je les qualifie de voyous. A une époque, on les aurait qualifiés de barbares", a répliqué le président LR de la collectivité.

Et Fabrice Pannekoucke fait planer la menace d'une sanction collective face à ce genre d'actions menées ce jeudi par près de 400 jeunes : "Je ne peux pas l'accepter. A un moment donné, si on vient ici atteindre à un élément de la République, il faut le dénoncer. Ça veut dire qu'il ne faut rien attendre de l'Etat, ni des collectivités qui sont autour. En tous cas, pas de la Région ! (…) Pour nous, les choses sont très claires : si on vient nous attaquer, il n'y a pas de raisons qu'on vienne vous accompagner".