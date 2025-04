Trafic de drogue à Villeurbanne : quatre peines de prison après le vaste coup de filet au Tonkin

Un mois et demi après une vaste opération de police menée au Tonkin, à Villeurbanne, la justice lyonnaise a condamné quatre individus à des peines allant d’un à deux ans de prison. Ces hommes étaient jugés pour des faits en lien avec un point de deal localisé au 3 rue Jacques Brel, démantelé à la mi-février.

En effet, pour rappel, dix personnes avaient alors été interpellées. avaient été interpellés après une opération de grande ampleur menée par la police nationale du Rhône, le 18 février dernier. Une première condamnation avait été prononcée dès fin février, dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRCP).

Trois des prévenus écopent de deux ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis pour deux d’entre eux. Ils restent en détention. Deux d’entre eux se voient aussi interdit de séjour à Villeurbanne pendant deux ans. Le quatrième prévenu a quant à lui été condamné à un an de prison ferme, également assorti d’un maintien en détention et d’une interdiction de séjour sur la commune.

Tous ont été reconnus coupables d’infractions à la législation sur les stupéfiants. En revanche, le tribunal a prononcé une relaxe partielle pour le chef d’association de malfaiteurs, retenu initialement contre trois d’entre eux.