"Les deux derniers points de deal sont tombés !" : la fin d’une ère au Tonkin ?

Après deux ans marqués par des règlements de compte et une forte emprise du trafic de stupéfiants, le quartier du Tonkin semble tourner une page.
C’est dans une atmosphère presque symbolique que la préfète Fabienne Buccio a arpenté les allées du Tonkin ce vendredi 10 octobre, accompagnée du maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, et du directeur de la police nationale, Nelson Bouard. Une visite de terrain dans un quartier longtemps considéré comme l’un des épicentres du trafic de stupéfiants de la métropole lyonnaise.
"Les deux derniers points de deal sont tombés !" affirme la préfète. En début de semaine, il restait encore deux lieux de revente actifs. Ils ont été démantelés dans le cadre d’une opération "tranquillité, sécurité du quotidien".
La @prefetrhone annonce, en compagnie de @cvansty, le démantèlement des « deux derniers points de deal » dans le quartier du Tonkin à Villeurbanne pic.twitter.com/Hjp0FeoDGu— Lyon Mag (@lyonmag) October 10, 2025
Un tournant selon elle : "Si on remonte deux ans en arrière, il y avait entre 8 et 9 points de deal qui prospéraient ici. On a travaillé avec la police nationale, mais aussi la police municipale, qui a joué son rôle en complément."
Du 6 au 8 octobre, une opération "ville sécurité renforcée" a mobilisé 176 policiers nationaux, municipaux et agents de la RATP. Le dispositif a permis de contrôler 2 163 personnes et de procéder à 29 interpellations (trafic de stupéfiants, rébellion, blanchiment, non-respect de contrôle judiciaire…).
Au total, 9 700 euros en numéraire ont été saisis, ainsi que des stupéfiants. 4 commerces contrôlés, avec des procédures pour sécurité, travail dissimulé et emploi d’étranger en situation irrégulière. Plus d’une dizaine d’individus ont été déférés dans la foulée.
Une visite symbolique au 2 rue Jacques-Brel
Pour clore la déambulation, la préfète est entrée au 2 rue Jacques-Brel, l’un des anciens points de deal les plus actifs. Il y a encore quelques mois, les halls étaient dégradés, les boîtes aux lettres fracturées, les parties communes cassées pour servir de caches.
LyonMag avait pu constater l’état du bâtiment il y a près d'un an, lors d’une précédente opération. Aujourd’hui, les parties communes sont de nouveau en ordre, l’accès au garage a notamment été réparé, une clé est désormais nécessaire pour entrer. "Ça a bien changé, n’est-ce pas !" glisse un policier, satisfait du travail accompli.
Dans les garages, seuls quelques tags témoignent encore du passage des dealers. Plus aucune substance ni activité illicite.
Si les autorités parlent de "coup majeur", dans les allées, le discours est plus nuancé. Beaucoup de riverains saluent le travail mené, mais certains redoutent un retour du trafic. "Dès qu’ils vont partir, ça va reprendre…" souffle une habitante.
Un membre du collectif Tonkin PAIX-sible reconnaît : "C’est un vrai changement, on respire. Mais je pense que le problème s’est juste déplacé…"
Interrogée sur la possibilité d’un retour du trafic malgré ces résultats, la préfète Fabienne Buccio se veut réaliste tout en affichant sa détermination. "On est sûr de rien, mais on est présent et on fera en sorte que ça ne se produise pas. On ne crie pas victoire aujourd’hui, on dit simplement à nos concitoyens : vous voyez, c’est possible."
Entre chiffres officiels impressionnants et réalités de terrain plus prudentes, le Tonkin vit un moment charnière. Les autorités veulent croire à une "ère nouvelle." Les habitants, eux, attendent de voir si cette paix sera durable.
Le Tonkin est-il vraiment sorti de l’ombre du trafic, ou vit-il une accalmie provisoire ? La réponse se jouera dans les prochains mois, loin des communiqués… et au pied des immeubles.
Il faut être vraiment très naïf, ou stupide, pour croire que le problème est réglé.Signaler Répondre
Le deal et la racaille qui va avec est partout, et n'attend que le bon moment pour ressortir des égouts.
Dans un pays sans justice appliquée, c'est inévitable.
Vendredi soir déjà, rue Jacques Brel, des "clients" zonaient en recherche de leur dose.
Et les interpellations menées du 6 au 8 octobre le démontrent clairement que rien n'a réellement changé.
Après on sait tous que les élections arrivent alors il faut communiquer n'est ce pas Monsieur le Maire et Mme la Préfète ?
Le problème est politique, il faut que les législations s'adaptent à la société et soient moins rigides sur ces questions de légalisation.Signaler Répondre
Comme le Maroc de résoudre le problème, en Afghanistan la culture du pavot (qui sert à produire l'héroïne entre autre) a été interdite mais comme dit y a tellement d'oseille en jeux que c'est peine perdue limiteSignaler Répondre
Ca serait quoi le probleme d'envoyer l'armée au Maroc pour détruire les productions vu que le Maroc et la France nous disent qu'ils luttent contre le narcotrafic ?Signaler Répondre
Et pour donner l'exemple on punit (encore plus) sévèrement les politiques et les policiers qui s'en mettent plein le pifs, car ils se doivent de donner l'exemple.Signaler Répondre
Carrément punir le Maroc, pas de production, pas de consommateurs donc pas de dealers..Signaler Répondre
Qu'est ce qu'on peut lire comme connerie ici..
C'est malheureusement ce qui s'est déjà produit, ou se produira dans le cas contraire.Signaler Répondre
Mais c’est cool, ils se sont déplacés ailleurs sur VilleurbanneSignaler Répondre
Nous souhaitons la réouverture de ces points de deal pour permettre le retour des chances pour la France, pantalon noir, anorak noir et capuche serrée sur la tête façon tête de noeud.Signaler Répondre
Ça c'est clair !Signaler Répondre
Comportement habituel dans la société actuelle : on déplace le problème , mais il n'en est pas pour autant réglé .Signaler Répondre
Il y a les Uber Shit qui livrent à domicile. Ils faut punir les consommateurs car ce sont eux qui alimentent le trafic. Pas de consommateur, pas de vente, comme pour les commerces de la presqu'ile.Signaler Répondre
Bizarre quand même!??!Signaler Répondre
C'est top ce qu'ils ont fait en 2ans. Un big ménage. C'était vraiment un secteur totalement gangrèné. Mais combien d'endroit identique il y a t il dans la métropole. J'en connais au moins une bonne dizaine. Mais l'opération a été effectuée seulement au Tonkin. Pourquoi seulement à cet endroit? Plein centre de Lyon/Villeurbanne, mais dans certaines banlieues le trafic est bcp plus important qu'au Tonkin. Mais pas d'opération d'envergure avc présence d'agent H24 7/7 durant des mois.
Donc ds certains endroits, les populations sont plus importantes que d'autres. Et comme par hasard, c'est à Villeurbanne. Enfin bref, je dis ça je dis rien.
Bonne nouvelle, vous les trouverez sur FLACHET CUSSET à présent (entre autres) ; les junkies pullulent ici !!!Signaler Répondre
La seule manière de lutter c'est de détruire les productions.Signaler Répondre
Et qu'on ne me fassent pas croire qu'une coalition armée mondiale ne réglerai pas le problème en 5 minutes .
Mais y'a tellement de thune en jeu qu'aucun pays ne le souhaite tout simplement parce qu'ils y trouvent leur compte..
les décérébrés n'ont pas besoin de raison ou d'alibis pour se droguer et inventer chaque jour de nouvelles substances. On comprend la décadence de notre monde quand des mauviettes préfèrent les paradis artificiels au lieu de mordre la vie à pleines dents et de construire leur avenir. Beaucoup préfèrent l'assistanat et dépenser leurs aides sociales dans les drogues. Légaliser le cannabis n'est pas une solution, c'est participer à la déliquescence de la société et, d'un autre côté, à la main mise de dictateurs sur le cerveau d'un certain électorat.Signaler Répondre
Le Tonkin, c'est à l'entrée de Villeurbanne en venant de Lyon, et c'est à coté de la plaque tournante que représentent les Charpennes (2 métros, 2 trams et des bus, moins de 10mn du centre de Lyon). C'est probablement ce qui explique le développement du deal dans ce quartier.Signaler Répondre
Je suis évidemment d'accord avec ceux qui disent que le trafic est juste parti ailleurs et reviendrait en cas de relachement de la pression.
Si vous pensez que la légalisation du cannabis réglerait le problème, je crains de vous décevoir c'est de la cocaine que les dealers du quartier tiraient le plus gros de leurs revenus, à coté du hash, bien sûr.
Comme la porte de la Chapelle, n'est pas celle d'une église !Signaler Répondre
2 de perdus, 10 de retrouvés !Signaler Répondre
Y ont rien stoppé juste arrêté quelques personnes pas les gros poissons ect sa va reprendre ou a déjà repris c'est rien du tout ceux qu'elle a faitSignaler Répondre
Ne soyons pas naifs car les élections approchant on se remue , mais tout cela n'ira pas bien loin car depuis le temps que l'on nous prend pour des cons !Signaler Répondre
Bonne nouvelle pour les citoyens qui subissent ces trafics depuis bien trop longtemps… Mais je pense que le problème persistera quand même. Écumer l’océan à la petite cueillere reste compliqué…Signaler Répondre
Faire comme le président américain, envoyer des troupes dans certaines villes…
Mais tant qu'il y aura une production mondiale et que les États laisseront les produits se fabriquer tout en se faisant rincer par la meme occasion, il y aura des consommateurs.Signaler Répondre
On peut facilement se rendre compte d'ailleurs que notre classe politique sont des grands adeptes.
et vous y croyez une seconde à vos discours ? problème pas réglé du tout, juste déplacé et amplifié à d’autres endroits, ouvrez les yeux et faites vraiment votre boulot ! Villeurbanne est très étendu….et Lyon n’est pas loin….allez seulement sous la voûte du parc de la tête d’or et vous constaterez !Signaler Répondre
En Amerique, 24 Etats ont légalisés le cannabis..Signaler Répondre
Et les États-Unis sont les premiers consommateurs de drogues dures au monde.
Et c'est pas Trump qui va faire réduire la consommation ni le narcotrafic.
Se toute façon, tant qu'il y aura des cons sommateurs (en 2 mots) il y aura du trafic, donc n'esperez pas trop vite retrouver le calme dans le quartier braves gens.Signaler Répondre
Il ont migré où en attendant de revenir les dealers ?Signaler Répondre
comme des moineaux...de nouvelles bien tetes avenantes dans ma rue:anoraks et pantalons noirs ...capuchons serres sur la tete façon froids polaires..telephone en main ...c est pas la presse du coeur...Signaler Répondre
L’Amérique ne fait plus rêver Que les minorités homosexuelles et autres misandres mais certainement pas les milliards d’être humains de cette planète qui eux sont encore libre dans leur tête.Signaler Répondre
En Amérique on envoie l'armée. D'autres questions ?Signaler Répondre
Le Tonkin, c'est au Vietnam ?Signaler Répondre