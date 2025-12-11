Municipales à Villeurbanne : le maire sortant Cédric Van Styvendael sera candidat

Alors que Mathieu Garabedian portera les couleurs de LFI, et que l'ancien maire Jean-Paul Bret tentera de retrouver le siège qu'il avait laissé en 2020, Cédric Van Styvendael entre dans l'arène.

Secret jusqu'à présent sur ses velléités d'y retourner, l'édile villeurbannais sortant (PS) et vice-président de la Métropole de Lyon chargé de la Culture a officialisé sa candidature ce jeudi soir dans un communiqué invitant la presse à une conférence vendredi, pour présenter les grands axes de son projet.

Comme à Lyon ou à la Métropole, Cédric Van Styvendael pourra compter sur une union de la gauche à ses côtés. Les Ecologistes, le PS, Place Publique, le PCF ou L'Après se rangent donc derrière le maire de Villeurbanne dans cette bataille fratricide qui s'annonce, contre des insoumis qui siègent actuellement dans la majorité et un Jean-Paul Bret qui renie son successeur qu'il avait pourtant choisi.

Dans sa récente interview à LyonMag le 27 novembre dernier, CVS revenait sur son mandat rythmé notamment par d'importants travaux : "Les Villeurbannais ont désormais envie de profiter de cette ville. Des nouveaux aménagements, du tramway qui arrive le 14 février et qu'on commence à voir circuler, des nouveaux parcs, des espaces publics..." Mais les électeurs trouveront-ils les bénéfices d'aujourd'hui plus forts que les inconvénients vécus ces cinq dernières années ?