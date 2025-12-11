Politique

Municipales à Villeurbanne : le maire sortant Cédric Van Styvendael sera candidat

Municipales à Villeurbanne : le maire sortant Cédric Van Styvendael sera candidat
Municipales à Villeurbanne : le maire sortant Cédric Van Styvendael sera candidat - LyonMag

La gauche a un nouveau candidat à Villeurbanne.

Alors que Mathieu Garabedian portera les couleurs de LFI, et que l'ancien maire Jean-Paul Bret tentera de retrouver le siège qu'il avait laissé en 2020, Cédric Van Styvendael entre dans l'arène.

Secret jusqu'à présent sur ses velléités d'y retourner, l'édile villeurbannais sortant (PS) et vice-président de la Métropole de Lyon chargé de la Culture a officialisé sa candidature ce jeudi soir dans un communiqué invitant la presse à une conférence vendredi, pour présenter les grands axes de son projet.

Comme à Lyon ou à la Métropole, Cédric Van Styvendael pourra compter sur une union de la gauche à ses côtés. Les Ecologistes, le PS, Place Publique, le PCF ou L'Après se rangent donc derrière le maire de Villeurbanne dans cette bataille fratricide qui s'annonce, contre des insoumis qui siègent actuellement dans la majorité et un Jean-Paul Bret qui renie son successeur qu'il avait pourtant choisi.

Dans sa récente interview à LyonMag le 27 novembre dernier, CVS revenait sur son mandat rythmé notamment par d'importants travaux : "Les Villeurbannais ont désormais envie de profiter de cette ville. Des nouveaux aménagements, du tramway qui arrive le 14 février et qu'on commence à voir circuler, des nouveaux parcs, des espaces publics..." Mais les électeurs trouveront-ils les bénéfices d'aujourd'hui plus forts que les inconvénients vécus ces cinq dernières années ?

Tags :

villeurbanne

Municipales 2026 à Villeurbanne

Cédric Van Styvendael

5 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
aimelyon le 11/12/2025 à 23:00

il faut savoir partir parfois et laisser la place au autres car la démocratie c'est ça.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 11/12/2025 à 22:46

Dans son programme antifa fest tous les mois !
Ça permettra d'embaucher des fonctionnaires de mairie pour nettoyer les dégâts à chaque fois...

Signaler Répondre
avatar
Je l’espère le 11/12/2025 à 22:21
La vague Aulas va se faire ressentir dans toute la métropole a écrit le 11/12/2025 à 21h46

Une gauche divisée, une droite unie. La messe est dite !

Les écolos sont en panique. Ils ont un bilan, criticable, sur la méthode et les résultats. Qui plus est, cette fois, ils seront dans l’obligation de s’allier au 2nd tour avec LFI, ce qui ne sera pas gratuit sur leur programme, qui sera plus gauchiste et plus clivant que le précédent mandant.

Aulas a passé la 1ère étape, il a rassemblé. Maintenant, il faut concrétiser, avec un programme et des mesures concrètes et répondant aux attentes des lyonnais, grands lyonnais. Et surtout des mesures non clivantes.

Signaler Répondre
avatar
A Villeurbanne , il n 'y a pas le 11/12/2025 à 21:54
La vague Aulas va se faire ressentir dans toute la métropole a écrit le 11/12/2025 à 21h46

Une gauche divisée, une droite unie. La messe est dite !

de candidat de droite déclaré . C 'est sur qu 'elle est unie ;)

Signaler Répondre
avatar
La vague Aulas va se faire ressentir dans toute la métropole le 11/12/2025 à 21:46

Une gauche divisée, une droite unie. La messe est dite !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.